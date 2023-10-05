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Ульяна Власова

Принятие прошлого и глубокое дыхание: простые методы преодоления депрессии

2:34
Общество » Семья

Для многих борьба с депрессией может быть невероятно трудной задачей. Хотя антидепрессанты часто используются в лечении болезни, существуют и альтернативные подходы, включая упражнения, которые способны изменить психологическое состояние и улучшить настроение. Вот шесть проверенных способов от психологов HerBeauty. co для борьбы с депрессией, которые действительно работают.

Принятие прошлого и глубокое дыхание: простые методы преодоления депрессии
Фото: openverse

Освобождение от навязчивых мыслей

Зацикливание на самых пессимистичных сценариях развития событий может быть распространенным образом мышления при депрессии. Такие мысли только ухудшают психическое состояние. Постарайтесь освободиться от навязчивых негативных идей и фокусируйтесь на более позитивных аспектах жизни.

Практика релаксации и глубокого дыхания

Депрессия может заставить чувствовать, что вы все делаете не так. Однако важно помнить, что все люди совершают ошибки, и это нормально. Нужно сфокусироваться на том, чтобы научиться расслабляться и проводить глубокие дыхательные упражнения, чтобы снизить тревожность и стресс.

Принятие прошлого

Нельзя изменить прошлое, но слишком часто люди проводят время, думая о том, что могло бы быть иначе. Это только усиливает чувство вины и печали. Нужно примириться с прошлым и смотреть в счастливое будущее.

Позитивное мышление

Мысли очень сильно влияют на настроение и самочувствие. Нужно постараться изменить негативные мышление на позитивное, повторяя положительные утверждения перед зеркалом или во время повседневных занятий. Это поможет изменить внутренний диалог и улучшить настроение.

Неизвестность будущего

Неопределенность будущего может вызывать беспокойство, но это также означает, что жизнь может преподнести сюрпризы. Позитивные события также могут случиться, и надо оставаться открытым для них.

Новое хобби

Сосредоточившись слишком сильно на негативных аспектах жизни, человек лишает себя новых впечатлений. Занятия фитнесом или начало нового хобби могут наполнить жизнь положительными впечатлениями, переключат внимание с плохих мыслей.

Борьба с депрессией это долгий и сложный путь, но применение этих советов может помочь постепенно вернуть контроль над своей жизнью и улучшить эмоциональное состояние. Не стесняйтесь также обратиться к профессионалу для получения поддержки и помощи.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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