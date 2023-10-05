Для многих борьба с депрессией может быть невероятно трудной задачей. Хотя антидепрессанты часто используются в лечении болезни, существуют и альтернативные подходы, включая упражнения, которые способны изменить психологическое состояние и улучшить настроение. Вот шесть проверенных способов от психологов HerBeauty. co для борьбы с депрессией, которые действительно работают.
Зацикливание на самых пессимистичных сценариях развития событий может быть распространенным образом мышления при депрессии. Такие мысли только ухудшают психическое состояние. Постарайтесь освободиться от навязчивых негативных идей и фокусируйтесь на более позитивных аспектах жизни.
Депрессия может заставить чувствовать, что вы все делаете не так. Однако важно помнить, что все люди совершают ошибки, и это нормально. Нужно сфокусироваться на том, чтобы научиться расслабляться и проводить глубокие дыхательные упражнения, чтобы снизить тревожность и стресс.
Нельзя изменить прошлое, но слишком часто люди проводят время, думая о том, что могло бы быть иначе. Это только усиливает чувство вины и печали. Нужно примириться с прошлым и смотреть в счастливое будущее.
Мысли очень сильно влияют на настроение и самочувствие. Нужно постараться изменить негативные мышление на позитивное, повторяя положительные утверждения перед зеркалом или во время повседневных занятий. Это поможет изменить внутренний диалог и улучшить настроение.
Неопределенность будущего может вызывать беспокойство, но это также означает, что жизнь может преподнести сюрпризы. Позитивные события также могут случиться, и надо оставаться открытым для них.
Сосредоточившись слишком сильно на негативных аспектах жизни, человек лишает себя новых впечатлений. Занятия фитнесом или начало нового хобби могут наполнить жизнь положительными впечатлениями, переключат внимание с плохих мыслей.
Борьба с депрессией это долгий и сложный путь, но применение этих советов может помочь постепенно вернуть контроль над своей жизнью и улучшить эмоциональное состояние. Не стесняйтесь также обратиться к профессионалу для получения поддержки и помощи.
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