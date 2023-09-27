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Ульяна Власова

Постоянная критика и тревожность: привычки, от которых нужно избавиться, чтобы улучшить эмоциональный интеллект

3:20
Общество » Семья

Эмоциональный интеллект - это ключевой навык, который позволяет нам лучше понимать самих себя и успешно взаимодействовать с окружающими. Эмоционально умные люди обладают способностью контролировать свои эмоции и понимать чувства других. Эксперты HerBeauty.co назвали девять важных черт, которых стоит избегать, чтобы развивать и улучшать свой эмоциональный интеллект.

Постоянная критика и тревожность: привычки, от которых нужно избавиться, чтобы улучшить эмоциональный интеллект
Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.

Импульсивные решения

Эмоционально умные люди размышляют о своих чувствах, прежде чем действовать. Они останавливаются, чтобы подумать, прежде чем совершать импульсивные поступки, которые могут привести к нежелательным последствиям, например, оскорблению кого-то или физической реакции.

Игнорирование настроения

Иногда у нас бывают плохие дни, и мы стараемся просто пережить их, надеясь, что они сами собой проходят. Однако важно задаться вопросами о том, как настроение влияет на наши решения и поведение в данный момент, и как это отражается на нашей жизни.

Обвинение других

Перекладывание своих чувств и проблем на других — это лёгкий выход. Мы все переживали это. Если вы плохо себя чувствуете или вас кто-то разозлил, это может отразиться на окружающих. Однако важно взять ответственность за свои эмоции и относиться к ним ответственно, проявляя при этом сострадание к другим.

Чрезмерная критика

Быть критичным — это нормально, но излишняя критика других людей как способ скрыть собственную неуверенность — это не самый здоровый выход. Переход от того, что кто-то делает что-то не так, к самоуспокоению о том, что вы этого не сделали, часто бывает неэффективным и разрушительным.

Хроническая тревожность

Постоянная тревожность о будущем может свидетельствовать о страхе перед неопределенностью. Однако чрезмерная забота не решает проблемы. Важно научиться справляться с неизвестностью и не позволять тревожным мыслям управлять вами.

Зацикливание на прошлом

Слишком много внимания прошлому может мешать развитию эмоционального интеллекта. Переживание исключительно своего прошлого "я" может вызвать чувство вины и сожаления. Важно принять, что мы меняемся каждый день, и что прошлое не всегда возможно изменить.

Избегание трудных разговоров

Эмоционально умные люди не избегают трудных или неудобных разговоров. Они понимают, что решение проблемы начинается с открытой и честной коммуникации.

Нереалистичные ожидания

Следует различать высокие стандарты и нереалистичные ожидания. Нельзя ожидать от других людей слишком многого, особенно если это вытекает из нашей собственной неуверенности.

Неумение принимать критику

Важно принимать критику правильно и видеть ее как возможность для личного роста и улучшения. Реакция на критику не должна быть чрезмерной или агрессивной. Вместо этого, стоит задуматься о том, как можно сделать себя лучше.

Улучшение эмоционального интеллекта требует времени и усилий, но избегание вышеупомянутых поведенческих черт может помочь вам стать более эмоционально умным и успешным человеком.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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