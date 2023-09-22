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Ульяна Власова

HerBeauty: избегайте трудоголиков и мужчин-ловеласов, если хотите серьёзных отношений и брака

3:11
Общество » Семья

В поиске настоящей любви женщины часто сталкиваются с мужчинами, которые не готовы к серьезным отношениям. Важно помнить свою ценность и избегать таких типов мужчин. HerBeauty.co представляет 8 типов мужчин, с которыми лучше не связываться, если вы мечтаете о браке.

HerBeauty: избегайте трудоголиков и мужчин-ловеласов, если хотите серьёзных отношений и брака
Фото: REX/Shutterstock

1. Клубный ловелас

Мужчины, преданные ночным клубам и вечеринкам, зачастую испытывают так называемый "синдром Питера Пэна", то есть отказ от взрослой ответственности. Они стремятся только к веселью и не думают о будущем.

2. Мужчина с множеством бывших

Иметь отношения в прошлом - это нормально. Но если у мужчины так много бывших, что вы их не сосчитаете, это может быть признаком его нестабильности и неспособности к долгосрочным отношениям.

3. Мужчина, избегающий разговоров о будущем

Если ваш партнёр не желает говорить о будущем или ему становится неудобно, когда речь заходит о долгосрочных планах, это может быть признаком его неспособности к серьёзным отношениям. Отсутствие обсуждения будущего может означать, что он предпочитает оставаться одиноким или ещё не определился с тем, чего он на самом деле хочет.

4. Мужчина, не приглашающий вас на важные события

Если мужчина избегает того, чтобы знакомить вас со своими близкими и не приглашает на важные события, это может быть признаком, что он не готов к серьёзным отношениям или не видит вас в своем будущем.

5. Вечно жаждущий путешествий

Мужчины, страстно увлечённые путешествиями, могут быть привлекательными, но если вы не разделяете их страсть к бесконечным перемещениям, это может создать конфликт интересов в отношениях.

6. Трудоголик

Важно заботиться о своем будущем, но когда работа становится абсолютным приоритетом, это может отрицательно сказаться на отношениях. Если мужчина постоянно занят работой и не уделяет достаточно времени отношениям и партнёрше, это может привести к расставанию.

7. Маменькин сынок

Отношения с матерью важны, но если ваш партнёр постоянно обращается к ней по всем вопросам, это может вызвать напряженность в ваших отношениях. Постоянное вмешательство матери может повлиять на вашу личную жизнь и сделать её сложной.

8. Перфекционист

Перфекционисты стремятся к контролю над всем, включая своих партнёров. Они могут быть слишком критичными и несговорчивыми, что может привести к недовольству и конфликтам в отношениях. Иметь партнёра, который постоянно стремится к идеалу, может быть занятием изнурительным и утомительным.

В заключение: помните, что в поиске настоящей любви важно выбирать партнера, который готов к серьезным отношениям и браку. Избегайте мужчин, перечисленных выше, и стремитесь к здоровым, взаимопонимающим и взрослым отношениям, которые могут привести к счастливому браку.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы психология
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