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Антон Бакетов

Тамада рассказал, какие платья для невест сейчас в моде

3:18
Общество » Семья

Лето — пора свадеб. Какие платья для невест сейчас особенно актуальны, сколько нарядов может сменить невеста в процессе церемонии, можно ли выходить замуж в чёрном наряде и какие платья выбирают невесты, если для них это не первое, а третье или четвёртое бракосочетание, рассказал свадебный эксперт, ведущий свадеб Роман Акимов.

Тамада рассказал, какие платья для невест сейчас в моде
Фото: https://pbs.twimg.com/media/EK2wwvIXUAAqKZx.jpg

— Роман, один из главных атрибутов любой свадьбы — это платье невесты и костюм жениха. Что сейчас модно?

— В этом плане с женихами проще, потому что когда женихи покупают костюм, они прикидывают, что с ним делать дальше. Ведь свадьба закончится за несколько часов, и хочется, чтобы костюм шёл дальше по жизни.

С невестами сложнее. Они понимают, что будут вынуждены выставить это платье на "Авито". Если говорить о бюджетных вариантах свадьбы, есть невесты, которые покупают платье за 8 тысяч рублей на рынке "Садовод", на распродажах либо заказывают из Китая.

В последние годы я замечаю тенденцию, что невесты имеют по 2-3 платья, которые они меняют в ходе свадебной церемонии.

Кстати, почти нет пышных платьев с кринолином: как мы шутили, "матрёшки на самовары". Они редко встречаются, уже уходят в прошлое. В моде, наоборот, приталенное платье. Оно может быть достаточно строгое на официальную часть:

  • в ЗАГС,
  • на выездную церемонию бракосочетания.

Хотя часто стараются делать ЗАГС в отдельный день, а свадьбу — в другой день, чтобы уже полностью расслабиться и была более удобная свадебная логистика. А платье меняют по ходу, то есть к вечеру, после первого танца, может быть даже короткое платье, но при этом приталенное, по силуэту.

— Когда невеста во второй или третий раз выходит замуж, белый цвет уже не приветствуется? Ведь это цвет чистоты, и, как правило, на первое бракосочетание надевают именно белое платье. Какой цвет сейчас популярен, если брак совершается не в первый раз?

— По опыту могу сказать, что глобальной смены цвета нет. Хотя в моей практике были и чёрные платья. Три невесты точно были в чёрных платьях. Кстати, в Испании это считается нормой, хотя у нас считается плохой приметой. Так же, как у нас считается, что в мае плохо выходить замуж, мол, будете всю жизнь маяться, а в Испании май — самый благоприятный месяц для свадеб. Разные культуры — разные традиции.

У платьев для второй-третьей свадьбы нет кардинальной смены цвета. Есть невесты, которые у нас заказывают уже свою третью и даже четвёртую свадьбу, но это не отражается на платьях. Просто становится меньше "заморочек", в отличие от первой или второй свадьбы. Женщине уже всё равно, какие будут цветочки или бантики. Но, конечно, внешний вид важен для невесты в любом возрасте, даже если ей сильно за 40 (таких тоже много).

Просто с возрастом появляется мудрость: не надо никому ничего доказывать, не надо платье "вырви глаз". Вместо этого люди стараются подобрать наряд по фигуре.

Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
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