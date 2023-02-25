Джини Уайли: девочка-маугли, которая 13 лет прожила привязанной к стулу

5:33 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Житейские истории

Октябрьским днем 1970 года в здание бюро социальной помощи в Лос-Анджелесе вошла измождённого вида женщина, глаза которой были белыми от катаракты. С ней была худенькая девочка, на вид лет семи. Так история несчастной Джини Уайли, которую её родители всё детство продержали взаперти, получила широкую огласку…

Дикий подросток

Соцработницу удивило, что ребёнок двигался в согнутой позе, словно подпрыгивая, и, судя по всему, не мог разговаривать. От девочки исходил явственный запах немытого тела… В процессе беседы сотрудница бюро узнала от посетительницы, что её дочери 14 лет. Заподозрив, что подросток длительное время подвергался плохому обращению и насилию, соцработница позвонила полицейским. Домой Джини (так звали девочку) уже не вернулась. Её поместили в приют.

Подростка подвергли многочисленным обследованиям. Специалисты выяснили, что, помимо проблем с передвижением, Джини не могла рассмотреть объекты, находившиеся далее чем за три метра от неё, хоть офтальмолог и определил, что зрение у неё нормальное. Изо рта девочки постоянно текли слюни, и она вынуждена была их сплёвывать. Также она не могла контролировать процессы мочеиспускания и испражнения и не умела пользоваться туалетом.

Джини не могла жевать твёрдую пищу, ела только жидкое, и то, когда её кормили с ложки. Что же касается речи, то она знала всего несколько слов, и то, кажется, не понимала их значения.

Странная семейка

Отец девочки, Кларк Уайли, вырос в приюте, а его жена Дороти когда-то получила серьёзную травму головы, что, возможно, и стало причиной постепенной потери зрения.

Старшему брату Джини отец с раннего детства запрещал шуметь и даже громко говорить. Это сказалось на развитии ребенка.

По-видимому, Кларк страдал непереносимостью громких звуков, которая с годами всё больше усугублялась. В доме не было даже телевизора и радио. Домочадцам разрешалось разговаривать лишь шёпотом. Посторонних в дом практически не пускали.

Когда Джини исполнилось 14 месяцев, она сильно простудилась и родители были вынуждены отвезти её на обследование к педиатру. Врач отметил у ребенка недовес и отставание в физическом развитии. Вернувшись домой, Кларк принял решение поместить дочь в отдельную комнату, чтобы, как он выразился, защитить её от "жестокого мира", в котором о ней не смогут как следует позаботиться.

Узница комнаты

Опасаясь, что Джини покалечит себя, родители крепко связывали её на ночь в кроватке, используя детскую сорочку как смирительную рубашку. Днём же малышку усаживали на детский стульчик-унитаз и привязывали к нему за руки и за ноги, чтобы она не могла встать. Время от времени девочке позволялось свободно ходить по комнате, но при этом ей запрещалось выходить за дверь или издавать какие-либо звуки. Если она пыталась заговорить или шумела, отец избивал её.

В комнате, где жила Джини, даже не было электричества. Из мебели там стояли лишь детская кроватка и уже упомянутый стульчик. Когда девочка подросла, мебель так и не поменяли, и она продолжала спать, согнувшись в три погибели, в крошечной кроватке и садиться на малышовый стульчик, к которому её ещё и привязывали. Кормили Джини только жидкой пищей, причем давали ровно столько еды, чтобы она не умерла с голоду.

Как-то раз Дороти решилась взять Джини с собой в бюро социальной помощи, чтобы оформить пособие по инвалидности. Возможно, таким образом она надеялась как-то разрешить ненормальную ситуацию, сложившуюся у них дома.

Социализировалась, но не до конца

После того как о семье Уайли стали писать в прессе, люди начали приходить к их дому и бросать в окна камнями. Это вызвало у Кларка Уайли сильный стресс, и в конце концов он покончил жизнь самоубийством.

Когда Джини очутилась в приюте, ею начали заниматься врачи и психологи. Выяснилось, что девочка вполне способна к обучению. Все её патологии были лишь результатом социальной изоляции и жестокого обращения со стороны родителей.

За первые годы, проведённые в приюте, Джини выучилась более-менее нормально ходить, есть пищу с тарелки, самостоятельно одеваться и раздеваться, пользоваться унитазом. Вот только разговаривать, как все нормальные люди, она так и не смогла, хотя и понимала человеческую речь. Тем не менее она обучилась общаться с помощью жестов, а затем произносить простые предложения.

Хотя Джини Уайли удалось в какой-то степени социализироваться, у неё так и сохранились проблемы с общением: она не вступала ни с кем в контакт по собственной инициативе, не проявляла никаких эмоций по отношению к окружающим и ненавидела, когда к ней прикасались, возможно, из-за травмирующих детских воспоминаний.

Когда Джини выросла, её вернули под опеку матери, но та тут же устроила дочь в приют для инвалидов. Что стало с Джини Уайли впоследствии и жива ли она до сих пор, остаётся тайной.