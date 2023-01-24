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Инна Новикова

Юрий Лоза: патриотические песни SHAMANа хочется слушать

Общество

Почему современные исполнители не выступают с концертами в зоне проведения спецоперации, как отличить патриотическую песню от банальной агитки, и какие музыкальные произведения нужны именно сейчас, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой российский и советский исполнитель, поэт, писатель, композитор, блогер Юрий Лоза.

Юрий Лоза: патриотические песни SHAMANа хочется слушать

— Юрий Эдуардович, какие песни нужны людям в наше время?

— Две песни исполнителя SHAMAN сейчас бьют рекорды по количеству прослушиваний. Они обе патриотического направления:

  • · "Встанем",
  • · "Я русский".

То есть, это востребованно. Людям нужно обязательно подпитывать свой патриотизм, веру, любовь к Родине. Вот такие песни нужны.

То, что написал SHAMAN, это не агитки, а хорошие песни патриотического содержания. Их хочется слушать. Агитки слушать не хочется. Есть большая разница между тем, что написано по заказу, и тем, что идёт из души. Сейчас не осталось авторов, которые могут по заказу написать что-то стоящее.

— Многие исполнители ездят в зону спецоперации с концертами, и ребятам, которые там находятся, это очень нужно. Ведь даже в самое тяжёлое время песня помогает жить. Почему артисты, которые выступают на "Голубых огоньках", не ездят на передовую и не поддерживают бойцов, как это было во время Великой Отечественной войны?

— Сейчас другая ситуация. Любой концерт на передовой — это мишень. Поэтому приближаться с концертами к передовой неправильно.

— А разве Нина Русланова и Клавдия Шульженко не рисковали?

— Они не были целью, до них не могли достать пушки. А сейчас враги вооружены серьёзным стреляющим оборудованием, которое бьёт очень далеко. Ведь от Макеевки достаточно километров до передовой, но был точный выстрел в нужную точку.

Если вы будете проводить концерт на таком же расстоянии, вы создадите кучу мишеней.

Я за концерты, которые проводятся далеко от линии фронта: в госпиталях, в местах проведения сборов.

Устраивать концерты на передовой, когда есть такое дальнобойное оружие, я бы не стал, чтобы не создавать проблем самим солдатам и офицерам. Любой беспилотник тут же сообщит: "Собрался народ слушать, подвезли артиста".

У них тоже работает разведка. Они прекрасно знают, что у нас тут происходит.

— Я с вами согласна. Получается, что даже онлайн-мероприятия невозможны, потому что это тоже скопление людей. Как же тогда поднимать боевой дух? Каждому дать наушники и плеер?

— Конечно. Сейчас можно донести любую песню до человека, просто дай им Интернет туда, вышку для связи поставь и дай им по мобильному телефону. Человек включит и послушает. Онлайн-трансляции можно совершенно спокойно устраивать отсюда. То есть, артист находится здесь, в него не выстрелишь, а он спокойно проводит онлайн-концерт, который на передовой ребята слушают. Но они могут спрятаться в землянке, их не видно, и они рассредоточены там, прикрыты средствами защиты.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы война армия оружие юрий лоза
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