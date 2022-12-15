Пока гадим на "Вечный огонь", в учебниках истории мы не победим

На днях центральные информагентства написали, что в подмосковных Химках правоохранители ищут четырёх молодых людей, которые потушили пламя Вечного огня монумента "Отстоявшим Отчизну" на проспекте Мира.

Откуда всё это, когда у нас идёт спецоперация, идёт мобилизация. Да и власть пиарит патриотизм, хотя по ЦТ вместо того, чтобы говорить о героях России, нам опять вбивают в голову репрессии, голодомор (любимый конёк нынешнего неофашистского пронатовского украинского режима). Хотя, утверждается, что цэрэушный "Мемориал" запретили де-юрэ. Короче, "урганты" и сегодня живут и побеждают. Так стоит ли обижаться и думать об "адекватных ответах" наших бывших друзей. Они нам ответили уже за последние десятилетия в своих школьных учебниках.

"Вторая мировая война закончилась со смертью Гитлера"

Наши бывшие союзники и когда-то друзья несколько десятилетий назад сменили колор, в первую очередь, переписывая учебники истории. Конечно, речь идёт о Второй мировой. Ну, кого интересует битва при Креси, когда англичане из-за страха перерезали цвет французского дворянства. Последние были в плену и ждали выкупа. Увы, не получилось.

Но дети…. Что в нас закладывают "с младых ногтей".

В австрийском учебнике Бергмана и Гуммеля вообще не упоминаются 8 и 9 мая 1945 года. Описываются лишь предшествующие этим дням события, которые сразу переходят к послевоенному устройству Германии и Европы. А вот наши маршалы СССР отмечают, что последовал строгий указ из Ставки ВГК, чтобы столицу Австрии — Вену — брали в щадящем порядке. Вот и гибли десятки тысяч бойцов Красной Армии, не смея обстреливать памятники старины Австрии, где засели гитлеровцы, орудиями большого калибра.

Да и в новой Австрии в учебниках истории не стали акцентировать внимание на том, что Вена принимала участие в войне на стороне Гитлера. "Захват территории Германии для танковых войск союзников не представлял никакого труда" (о Красной Армии ни слова).

Правда, все западные учебники истории для детишек любят вспоминать, что Гитлер и его жена Ева Браун покончили жизнь самоубийством. Тот же учебник Болгарии, почему-то не в болгарской редакции, а в авторстве Берштейна и Милза, почему-то объединил провальное наступление американцев в Арденнах в конце 1944 года и победное в Венгрии. О том, кто подписал капитуляцию в Берлине — ни слова. Просто, союзники. Но царь-то в Болгарии был из немцев!

Наши любимые прибалты написали просто: "По итогам войны Латвия снова попала под советское оккупационное ярмо".

Вероятно, поэтому, как только "ярмо" слетело — половина населения Прибалтики удрало в поисках работы в ЕС или в Россию.

Достижения Второй мировой войны — Израиль и бомбардировка японцев

Поляки есть поляки. До сих пор они пытаются выклянчивать какие-то репарации. То с Германии, то с России. Обождите, на очереди Киев. Если бы появился поляк сто лет назад в Папуа-Новой Гвинее, его потомки и бутылку пива потребовали с папуасов.

Понятно, что в свете нынешней политики польские новые историки остановились на том, что акт капитуляции Германии был подписан 8 марта 1945 года на вилле Карлхорст около Берлина фельдмаршалом Кейтелем. Правда, без упоминания маршала Жукова и других генералов Красной армии.

Зато польские дети теперь знают, что уже в 1945 году начался разброд в отношениях союзников. СССР — с одной стороны, США и Англии — с другой. А более новые учебники польских школ вообще ставят под сомнение освобождение Варшавы Красной армией. И я их понимаю. Когда на обложке учебника истории стоит профиль русофоба и диктатора Пилсудского, вскормленного спецслужбами австро-венгерской монархии, ответ на экзаменах может быть только один. Понятно, что не в пользу России.

В США наш День Победы, в общем-то, не празднуют. Да, 8 мая у них есть День Победы (Victory Day). Но главный праздник — в конце мая: день памяти, когда вспоминают всех погибших на войне.

Правда, американские учебники считают, что Вторая мировая война окончилась со смертью Гитлера и американской атомной бомбардировкой японских городов Хиросима и Нагасаки. И весьма правильно тамошним ребятишкам сообщают, что

"Вторая мировая война сыграла большую роль в формировании нового мира. Великобритания утратила свою империю, а США набрали силу. Созданы государство Израиль и атомная бомба, произошло разделение между Востоком и Западом".

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