Эксперт Сарапина: "Для самогипноза нужны короткие фразы с личными установками"

Известный во всём мире гипноз как способ терапевтического воздействия на поведение человека едва ли популярен в России. Причиной нелюбви к древнему методу коррекции убеждений является неудачный опыт россиян с многочисленными финансовыми пирамидами, массовыми обманами и частыми мошенническими схемами, основанными на доверии. Ещё большее влияние имеет и так называемый рынок гадалок и экстрасенсов, к помощи которых прибегает каждый пятый россиянин. По некоторым данным, рынок оккультных услуг оценивается в несколько млрд долларов и по объёмам сравним с наркотическим. Популярность магов объясняется тем, что людям легче поверить во внешние обстоятельства, чем сделать усилие над собой и изменить своё поведение, что и предлагает классическая психотерапия.

Вместе с ней гипноз рассматривается как нечто непонятное и незаслуживающее доверия. Хотя именно этот способ чаще может максимально безопасно и мягко помочь справиться со множеством негативных сценариев, засевших у вас в голове. Для тех, кто до сих пор опасается гипнотерапевтов и путает их с магами, есть способ проверить эффективность гипноза на себе без привлечения третьих лиц. Гипнокоуч и специалист по психопрограммированию Анастасия Сарапина поделилась с читателями Pravda.Ru некоторыми упражнениями, с помощью которых можно безопасно, быстро и эффективно внушить себе что угодно и изменить застарелые реакции и мешающие модели поведения.

Как загипнотизировать себя: лайфхаки

Ладонь

Найдите удобное, спокойное место, где вас не будут отвлекать посторонние, и примите сидячее положение. Поднимите ладонь на уровне глаз тыльной стороной от себя. Сосредоточьтесь на воображаемой точке в центре ладони и начините считать от одного до десяти, постепенно замедляя счет, и продолжайте удерживать всё своё внимание на точке.

Как только вы досчитаете до десяти, произнесите вслух заранее заготовленные короткие простые фразы с нужными для вас установками. Например:

"Я восстанавливаю своё дыхание вдох за вдохом",

"Моё сердце работает в правильном ритме",

"Все органы моего тела восстанавливаются и укрепляются вдох за вдохом",

"Я становлюсь внимательным и уверенным в себе человеком",

"Я доверяю себе",

"Я всё успеваю делать вовремя",

"Я легко и свободно общаюсь с новыми людьми",

"Я получаю удовольствие от общения",

"Я умею общаться спокойно и доброжелательно в любой обстановке",

"Я молодец",

"Я умничка"!

Сделайте глубокий вдох, прикройте глаза и, едва коснувшись кончиками пальцев межбровного пространства, выдыхайте по направлению к ладони, постепенно отодвигая её от лица. Откройте глаза и улыбнитесь этому миру.

Межбровная точка

Сядьте на край стула и выпрямите спину, положите руки на колени или свободно вдоль туловища. Выберите воображаемую точку на стене перед вами и сосредоточьтесь на ней. Теперь мысленно представьте в межбровном пространстве канал, через который будет проходить ваше дыхание. Вдохнув порцию воздуха, представьте, что он прошёл через воображаемый канал между глаз, наполнив ваше тело кислородом. Сделав спокойный выдох, аналогично предыдущему действию, мысленно вытолкните порцию воздуха через ту же межбровную точку — и так повторяйте десять раз. Вдыхая и выдыхая, вы наполняете себя спокойствием, ритмично совершая повторяющиеся действия. Досчитав до десяти, вы ощутите достаточный уровень спокойствия и сосредоточенности, как бы некоей отрешенности от происходящего.

Вдохнув достаточно воздуха, начинайте произносить вслух заранее заготовленные фразы с желаемыми установками, сделав логическую паузу, завершите её на выдохе. Например, сделав вдох, начинайте на выдохе со слов: "Я испытываю спокойную радость и умиротворение", ваш выдох закачивается на последнем слоге последнего слова. "Мир вокруг меня спокоен и безопасен", "Я в полном согласии с собой и окружающим меня миром". Особо значимые смысловые слова можете выделять интонацией и легким кивком головы. По окончании упражнения улыбнитесь.

Кончик носа

Также примите удобное положение и сосредоточьте своё внимание, скосив глаза на кончик носа. Сделайте десять спокойных вдохов и выдохов, сопровождая каждый шаг счётом. На десятый выдох произнесите нужную фразу, комфортно встраивая её в дыхательный процесс. Например, удерживая взгляд на кончике носа, произнесите:

"Я точно вижу правильный ответ на свой вопрос",

"Я легко решаю все задачи во время работы",

"Я нахожу самый лучший путь к решению этой проблемы".

Затем прикройте глаза, вдохните и на выдохе откройте глаза, широко распахнув веки. Улыбнитесь.

Каталепсия

Сядьте удобно, расслабьтесь, согните одну руку в локте и разогните пальцы ладони как можно сильнее. Удерживаете руку в напряженном состоянии несколько секунд. Сконцентрируйтесь на мысли:

"Хочу сжать руку в кулак, но не могу!"

Полностью поверьте в это утверждение, теперь, удерживая эту мысль, попытайтесь сжать руку в кулак, но у вас это не получится, пока вы концентрируйтесь. Теперь мысленно скажите себе: "Моя рука остается твёрдой, застывшей и становится еще твёрже!”

Представьте какой-то твёрдый предмет и скажите себе: "моя рука твёрдая и несгибаемая, как этот предмет. Сейчас она начнёт медленно, автоматически подниматься к моему лицу, и я не могу остановить движение руки к лицу. Когда рука коснётся лица, я погружусь в самогипноз!” Подождите, пока рука не поднимется к лицу, после момента касания можете внушать себе все что хотите.

Счёт до бесконечности

Закройте глаза и начните считать без привязки к какой-либо определенной цифре. Сосредоточьтесь на процессе перечисления цифр, спокойно переходя от одной к другой. В момент, когда внимание рассеется и вы потеряете счёт цифрам, остановите фокус на настоящем моменте, сделав глубокий, спокойный вдох на выдохе, произнесите несколько успокаивающих фраз и затем скажите ключевую фразу с установкой. Например:

"Мне очень интересно с самим собой",

"Я интересная и уникальная личность",

"Я полон талантов, идей и энергии",

"Я легко справляюсь со всеми задачами",

"Мне под силу любая задача и любое дело",

"Я люблю то, что я делаю",

"Я живу полной и радостной жизнью".

В конце сеанса откройте глаза и улыбнитесь. Вы молодец!

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