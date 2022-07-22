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Психолог: мат полезен мужчинам, но пагубно влияет на женщин

Общество

Общество делится на два лагеря: кто-то считает, что в нецензурных выражениях нет ничего страшного, а кто-то категорически не приемлет мат. Откуда взялись матерные слова в русском языке, и как грубая брань влияет на психику человека в зависимости от его пола и возраста, рассказала Pravda.Ru психолог Ольга Батуева.

Психолог: мат полезен мужчинам, но пагубно влияет на женщин

— Ольга, что заставляет человека использовать мат?

— В норме — это стрессовая ситуация. Но, на самом деле, матерные выражения уходят корнями глубоко в древность. Были обнаружены древние берестяные грамоты, ещё до монголо-татар, где были записаны на русском языке песни, частушки с матерными словами.

Мат был связан в древности с оккультно-языческими сексуальными обрядами, которые играли большую роль в земледельческой магии.

И эти слова считались нормой, у них не было ругательного значения. Но с приходом христианства обряды все ушли, и эти слова попали в опалу. Но в фольклоре они сохранились.

Российский психолог Китаев-Смык проводил большое исследование и пришёл к выводу, что русский мат — это сугубо мужская речь. Она использовалась в мужских компаниях не для того, чтобы кого-то оскорбить, а чтобы весело провести время, эмоционально, в экстремальных условиях.

Мат сегодня у нас — это из коллективного бессознательного. Он играет защитную роль в состоянии аффекта. В критической ситуации, ради сохранения жизни, у человека вырабатываются обезболивающие вещества, чтобы он мог действовать и не испугаться. Эндорфины выбрасываются в кровь. Они вырабатываются при:

  • гневе,
  • смехе,
  • сексуальном возбуждении.

Мат все эти три функции выполняет.

— Как нецензурные слова влияют на человека?

Мат действует хорошо на мужчин, потому что он вырабатывает у мужчин андрогены. А на женщин он действует пагубно — были проведены по этому поводу исследования.

Но в повседневной жизни для взрослого мат уже не норма. Он взрослого человека разрушает.

Психолингвистические исследования доказали тесную связь наших мыслей, слов и нашего психического состояния: если материться постоянно, то человек деградирует.

Если человек говорит примитивными фразами, то о каком развитии интеллекта и креативности может идти речь? Мат разрушает психику, потому что она будет вечно в состоянии защиты и нападения.

Также матерные слова разрушительно действуют на детскую психику. Но и подросткам, мальчикам, важно прививать культуру речи, поведения. Например, рассказывать, что при девушках материться вредно, потому что это разрушающе действует на нормальную женскую систему на гормональном уровне. Исследования на эту тему были в Институте Склифосовского.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
Темы психология ольга батуева маргарита кичерова
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