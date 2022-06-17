Утечки конфиденциальных данных приводят к "ошибочным" переводам и слежке

Что такое конфиденциальные данные?

Конфиденциальные данные — это наши ф. и. о. , паспортные данные, номера телефонов, домашний адрес, реквизиты банковского счёта или карты. Эта информация требуется при приёме на работу, в банках, при обращении в официальные учреждения, при приёме заказов в интернет-магазинах и ещё в некоторых ситуациях.

Считается, что эти сведения не подлежат разглашению. Тем не менее, это не так. К базам данных имеет доступ, как минимум, несколько человек в каждой конторе, и нет гарантии, что хотя бы один из них не передаст их посторонним лицам или организациям. Какие тут могут быть ситуации?

Навязывание услуг

Как вы думаете, почему вам то и дело поступают назойливые звонки из косметических фирм или частных клиник с рекламой различных акций? Да ещё по имени вас называют?

Скорее всего, вы оставили свои данные в Сети в открытом доступе, или кто-то из сотрудников организации, куда вы обращались за какой-то надобностью, "слил" информацию заинтересованным лицам.

В мошенничествах с банковскими счетами часто замешаны сами сотрудники банков или их знакомые.

Слежение

Уже много говорилось о том, что если какие-то сведения о человеке попали в Сеть, то они становятся всеобщим достоянием. У меня постоянно включён навигатор на смартфоне — таким образом удобно отслеживать прибытие общественного транспорта и искать различные адреса… И Гугл начал ежемесячно слать мне отчеты о местах, где я побывала. Оказывается, я очень активно передвигаюсь по городу!

Если эти отчеты вижу я, то кто ещё может с ними ознакомиться? И какие выводы сделать?

Стоит поинтересоваться какими-то товарами или услугами в Интернете, как тебе начинают показывать на сайтах их рекламу. А ещё, оказывается, почтовые сервисы отслеживают переписку пользователей с компаниями и магазинами — что человек заказывает, сколько денег тратит на покупки и прочее, и предоставляют эту информацию фирмам, которые высылают потенциальным клиентам коммерческие предложения.

Бывает даже, отслеживаются данные из частной переписки: упомянешь в письме подруге посудомоечную машину, а тебе уже её предлагают… Надеюсь, что частные письма хотя бы смотрят не живые люди, а роботы…

Аферы с чеками

Но это все ещё относительно безобидно. А как насчёт информации о том, что ни в коем случае нельзя оставлять чеки в магазинах? Если вы оставили на кассе чек, выбросили или отдали кому-то (а их иногда просят у покупателей под разными предлогами), то им может воспользоваться злоумышленник. Как? Очень просто.

В супермаркете он может с вашим чеком пройти в торговый зал, взять там точно такой же товар и вынести его, а, если поймает охрана, то спокойно продемонстрировать ваш чек. Более того — по этому чеку он может сдать якобы не подошедший товар назад в магазин и получить деньги.

Если вы расплачиваетесь банковской картой, то на чеке обычно остаются четыре последние цифры её номера и ваши имя-фамилия. Если мошенника поймают с поличным, он может заявить, что вы его сообщник, так как расплачивались за товар именно вы. И очень сложно будет доказать, что вы тут ни при чем.

Далее, если вы оставили чек в магазине или банкомате и ушли, он может попасть к аферистам, которые через Интернет по последним цифрам номера и фамилии узнают номер вашего телефона и другие данные. А как они решат ими воспользоваться — есть масса вариантов.

"Ошибочный" перевод

Кто-то "ошибочно" перевёл деньги вам на карту? Переводы, которые потом "отзывают" вместе с вашими собственными денежками — это уже вчерашний день. Сегодня действует иная схема. Вам на карту действительно приходит перевод на довольно крупную сумму — тысяч на 80. И тут же объявляется "хозяин" денег, который объясняет, что их перевели по ошибке, и просит вас отправить их на другой счёт, а за хлопоты оставить себе часть средств — скажем, тысяч 10. Кто ж откажется от вознаграждения?

На деле же вы оказались участником преступной схемы. В результате какой-то аферы жертву вынудили перевести деньги на подставной счёт, который оказался вашим (а узнать его они могли в любом учреждении или на сайте, если вы его там оставляли). И если пострадавший напишет заявление в прокуратуру, то выяснить, кто получатель, будет лишь делом техники.

Понятно, что в наш информационный век очень сложно оставаться анонимным. Но вы должны осознавать риски, на которые идёте, предоставляя доступ к своим данным.