Если я построю что-либо в ДНР, то на свои деньги: Пригожин объяснил, почему не будет участвовать в "мутных" схемах Смольного

Правительство Санкт-Петербурга приняло решение использовать благотворительный фонд "Победа" для восстановления Мариуполя, который ранее был освобожден от украинских националистов. Российский предприниматель Евгений Пригожин, в свою очередь, отказался принимать участие в сомнительных конкурсах администрации Санкт-Петербурга за строительные подряды.

Бизнесмен отметил, что оказывал и будет дальше оказывать поддержку жителям Донецкой и Луганской народных республик, включая граждан пострадавшего в результате варварских бесчинств ВСУ Мариуполя, однако намерен делать это исключительно с помощью личных средств. Так Пригожин ответил на вопрос журналистов Pravda.Ru.

"Я помогал, и буду помогать жителям Донбасса. И если я и построю что-либо, то исключительно на свои деньги", — заявил Пригожин.

Контракты же Смольного, по словам предпринимателя, его не интересуют, так как они с малой долей вероятности окажутся "чистыми", уверен он.

"Я не собираюсь участвовать ни в каких конкурсах, тем более мутных, и строить что-то в Мариуполе, в первую очередь потому, что контракты вряд ли будут прозрачными", — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Недавно Евгений Пригожин приобрел дома в Ленинградской области для многодетных семей из Луганской и Донецкой народных республик. При этом бизнесмен выразил сожаление, что петербургское правительство проявило пассивность в вопросе поддержки беженцев из Донбасса.

В Санкт-Петербург прибыл поезд с пятью многодетными семьями из Донецка и Макеевки. Дети и их родители покидали поезд с улыбками на лицах, так как очень давно мечтали посетить город на Неве. Дома для семей из ЛДНР расположены в городе Ломоносове, рядом с Финским заливом.

В стороне не осталась и заслуженная артистка России Татьяна Буланова. Певица представляла интересы Евгения Пригожина, который не смог посетить мероприятие лично. Буланова удостоилась чести торжественно перерезать красную ленточку. После этого артистка раздала новым жильцам ключи от комфортных домов и пожелала прибывшим жителям Донбасса влюбиться в Северную столицу.

Напомним, Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в мае 2022 года. Соответствующее решение в ходе телефонных переговоров приняли губернатор Александр Беглов и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Отметим, что Беглов принял решение об установлении побратимских связей между городами спустя месяц уговоров и возмущений со стороны общественности и СМИ.

Мариуполь оказался в зоне боевых действий в марте 2022 года, его штурм продолжался в течение месяца. В конце мая о полном освобождении города президенту доложил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, ВС РФ и силы НМ ДНР зачистили город и заблокировали остатки националистских формирований на заводе "Азовсталь”.

В результате боевых действий Мариуполь получил повреждение более 90% инфраструктуры, о чем заявляли местные власти. Более 15% жилого фонда в городе не подлежит восстановлению. С начала специальной военной операции России на Украине Мариуполь покинуло около 200 тысяч человек.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер рассказал, что Москва получила призывы о помощи от глав ДНР и ЛНР и назвал данную меру вынужденной.