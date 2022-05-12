Поэт Дмитрий Дарин: В душах либералов всегда живёт нравственная плесень

Почему пацифисты на самом деле борются не за мир, а за фашизм; правда ли, что на Украине происходит конфликт цивилизаций — славянской и англосаксонской; зачем Запад распространяет в Сети фейки против России, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой член Союза писателей России, ЛНР и ДНР, поэт, писатель, публицист Дмитрий Дарин.

— Дмитрий, как ты оцениваешь ситуацию на Украине?

— Я в Луганске видел дома, срезанные, как бритвой, снарядами, где часть семьи погибла, а кто-то ещё живёт в квартире без стены. Там шутят: "Вот дождь идёт. Слава Богу, не "Град". Ты разговариваешь с этими людьми с чувством вины, потому что приехал из мирной страны.

Не может быть права Украина, поскольку обстреливает жилые кварталы.

Первым это сделал вермахт, когда бомбил Варшаву. И уже на следующий день правительство подписало капитуляцию. Массовая бомбардировка жилых домов — это фашистский метод. Для этого нужно в сознании своего народа оскотинить тех, кого ты будешь уничтожать.

Пацифисты льют слёзы на нацистскую мельницу. У меня многие коллеги: "Я против войны". Но ты съезди на Аллею ангелов в Луганске, посмотри на фамилии детей, которые погибли при взрыве авиабомбы.

— Я читала такие аргументы: "Я был против того, что происходило, но никакие смерти детей не оправдывают новые слёзы, новые смерти".

— Ещё придумали пацифистский новояз: "Невозможен взаимозачёт смертей". Это неправильно, потому что есть библейское: "Мне отмщение, и аз воздам". Спрашиваю у такой пацифистки: "У тебя дед воевал?" Она говорит: "Да, дошёл до Берлина" или "Воевал под Курском". Остаётся только сказать: "Если бы ты сейчас это сказала своему деду — русскому солдату, он бы тебя выпорол". Ницше заметил: ложные ценности нельзя истребить с помощью аргументов.

На Украине конфликт не территориальный, а цивилизационный. Это форматирование массового сознания перед новой попыткой раздела мира.

Отсюда огромное количество фейков, пропагандистских роликов. У меня в блоге появляется 10-15 роликов в день, призывающих к митингам против:

президента,

войны.

В разных формулировках, но шаблонных. Идёт хорошо оплаченная, массированная атака на сознание.

Пиратская англосаксонская цивилизация не может по-другому. Их цель — один большой "Дранг нах Остен" ("натиск на Восток"). Они без восточных земель себя не представляют: жизненное пространство плюс ресурсы.

Америка лет двадцать после развала Советского Союза жила за счёт неконтролируемого потребления наших ресурсов. Потом Путин эти соглашения денонсировал.

Но "пятая колонна" просто поражает. Всё повторяется. Когда мы подавили польское восстание в 1830 году, Александр Пушкин написал стихи "Клеветникам России", которые сейчас звучат актуально, как никогда. Николай Гоголь в статье "Несколько слов о Пушкине" (1832 год, как раз после этих событий) писал, что Александр Пушкин являет собой пример русского человека в его развитии, которым он явится через 200 лет. Такие люди сейчас и воюют в Донбассе. Также Пушкин написал в 1831 году стихи "На взятие Варшавы" ("Русскому либералу"):

Ты просвещением свой разум осветил,

Ты правды светлый лик увидел.

И нежно чуждые народы возлюбил,

И мудро свой возненавидел. Ты руки потирал от наших неудач,

С лукавым смехом слушал вести,

Когда полки скакали вскачь

И гибло знамя нашей чести.

Вот именно это было присуще либералам тогдашним, нынешним, и точно так же эта нравственная плесень будет в душах либералов будущего.