Финал? "Мужским государством" заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Нижегородской области потребовала признать экстремистской организацией и запретить объединение "Мужское государство". Материалы поступили в областной суд и приняты к производству. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Ответчиками по иску выступают Дмитрий Губанов, Игорь Носов и Владислав Поздняков. Наиболее известен из них Поздняков, который является основателем "Мужского государства". В декабре 2018 года суд в Нижнем Новгороде приговорил к двум годам лишения свободы условно за "действия экстремистской направленности". Позднее приговор был отменен, поскольку статью 282 УК частично декриминализировали.

Объединение было создано Поздняковым в 2016 году в рамках закрытого сообществе "ВКонтакте". В 2020 году сообщество "Мужское государство" было заблокировано администрацией "ВКонтакте" за "призывы к насильственным действиям". На момент запрета оно насчитывало более 150 тысяч подписчиков.

"Мужское государство" — пример того, как незарегистрированное объединение может оказывать значительное влияние на общество. В самом деле, о "Мужском государстве" много пишет пресса. Притом, что фактически вся деятельность этого объединения сводится к травле и угрозам в Сети.

В "Мужском государстве" настаивают, что выступают в защиту традиционных ценностей. Вновь объединение напомнило о себе этим летом.

Сначала была организована кампания против продуктовой сети "ВкусВилл", которая в рекламном материале рассказала об истории женщин из однополой семьи. В итоге руководство компании принесло публичные извинения.

Затем перед "русской нацией" извинилась сеть суши-баров "Ёбидоёби", которая опубликовала фотографию с чернокожим мужчиной в компании девушек со светлой кожей.

В августе Владислав Поздняков потребовал извинений от сети "Тануки" после того, как социальных сетях компании были опубликованы фотографии с темнокожими людьми. Руководство "Тануки" извиняться отказалось.

Дальше кампании в Сети дело не дошло. Но на "Мужское государство" обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце августа заявил, что на ситуацию должны обратить внимание правоохранительные органы, если есть нарушения закона.

"Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, и если есть соответствующие заявления, то, конечно, органы должны отреагировать", — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к деятельности движения.