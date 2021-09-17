Киноманы определили рейтинг лучших российских сериалов 2021 года

Российская сериальная индустрия в последние два года пережила настоящий всплеск спроса — наши зрители поняли, что кроме зарубежных поставщиков вроде HBO или Showtime, у нас в стране тоже есть те, кто умеет и может делать хорошие многосерийные проекты. Более того, многими российскими сериалами заинтересовались такие гиганты, как Netflix, купивший права на их трансляцию.

В сложившихся условиях 2021 год попросту не мог стать бедным на сериальные премьеры. Многие из них вы можете уже сейчас посмотреть на сайте онлайн кинотеатра tvseriya.net, а мы подробнее расскажем о некоторых наиболее интересных проектах.

Вампиры средней полосы

Наверное, это первый российский проект подобного рода — мистика, детектив, ужасы и комедия в одном лице. Сюжет сериала и прост, и необычен одновременно — в сериале показано, как в нашей стране живут вампиры, и как они уживаются с учетом наших реалий в обычном городе.

Интересно, что несмотря на внешнюю несерьезность сюжета, в проекте приняли участие звезды российского кинематографа, а критики уже успели оценить уровень актерской игры, в том числе среди приглашенных в проект молодых артистов. "Гвоздем" сериала можно считать Стоянова, звезду "Городка" и одного из мэтра отечественного юмора.

За час до рассвета

Еще один сериал, в котором вы увидите не одно знакомое лицо. Например, Константина Хабенского или Бурковского, для которого драматичная роль, да еще и в паре со строгим наставником, которого играет Хабенский — это новый опыт.

Серьезный, дорогой и продуманный до мелочей проект понравится любителям остросюжетных детективов — в центре сюжета окажется два работника правоохранительных органов, расследующих преступления неуловимого бандита. И все это в антураже послевоенной разрухи и нестабильности 40-ых годов, повального недоверия и кровавого криминала.

Пищеблок

Российский сериал в "сеттинге" "Очень странных дел". Тоже 80-ые, тоже главные герои — дети, тоже мистика и страшилки. Однако если в американском сериале действия происходят в захудалом городке, то в нашем сериале герои оказываются запертыми в детском лагере, из которого каждую ночь пропадают дети.

Главный герой, один из ребят, а также один вожатый, вместе попытаются разобраться в страшной тайне "Буревестника", но для этого им нужно будет понять, кому можно доверять, и вообще, кто из их окружения еще остается живым человеком.