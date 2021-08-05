Пригожин победил в многолетней борьбе против Ходорковского

Борьба с иностранным влиянием в России поставила не только под угрозу, но и сделала работу многих организаций и фондов невозможной. События уходящей недели говорят о решительности и перспективах такой деятельности в дальнейшем как со стороны государства, так и частных структур.

Ресурсы, принадлежащие Михаилу Ходорковскому — "Открытые медиа", "МБХ медиа" и "Правозащита Открытки" объявили о прекращении своей деятельности после блокировки Роскомнадзора. В официальном обращении РКН сказано, что причиной такого решения стала связь структур с нежелательной британской организацией Михаила Ходорковского Open Russia. И несмотря на тот факт, что в апреле 2017 года Генеральная Прокуратура признала организацию Ходорковского Open Russia нежелательной организацией, именно в период с 2017 по 2021 год данные ресурсы получили наибольшее развитие, получив львиную долю оппозиционной аудитории.

Более того, 1 июля 2021 вступили в силу поправки в статью 284.1 УК РФ, которые усиливают ответственность за участие в деятельности нежелательной организации (вплоть до 4 лет лишения свободы рядовым участникам). Таким образом, продолжение участия в проектах "МБХ медиа", "Открытые медиа" и "Правозащита Открытки" несет серьезные риски уголовного преследования для журналистов и правозащитников.

Сотрудники "Открытых медиа" заявили о несогласии с решением РКН, утверждая, что ни один журналист якобы не был оформлен в компаниях Ходорковского, и аргументы ведомства кажутся им неубедительными. Однако на связь с иностранной организацией неоднократно указывали представители общественности, журналисты и разного рода функционеры.

Представители же оппозиции называют "хозяином всех событий" бизнесмена Евгения Пригожина. Подконтрольные, по версии СМИ, Пригожину ресурсы уже не первый год ведут борьбу против структур Ходорковского. Атрибутами истории противостояния Пригожина и Ходорковского стали взаимные обвинения и обмен ударами в виде журналистских расследований. Структуры Пригожина объявили настоящую войну ресурсам Ходорковского.

Представители "Открытых медиа" не раз сообщали о "доносах" структур Пригожина на различные фонды и организации, о чем они сами исправно заявляли не раз. Подтверждает это и сам РИА ФАН (издание Медиагруппы "Патриот", главой Попечительского Совета является Пригожин) в своем материале.

"Блокировка произошла после неоднократных обращений с указанием связи с британской организацией "Открытая Россия"", — пишет ФАН в своем материале.

В конце июля подконтрольные Пригожину структуры опубликовали статью, где указали на связи "Открытых медиа" и "МБХ медиа" с британской Open Russia, призвав Минюст и Генпрокуратуру признать издания структурами нежелательной организации.

Как отмечают авторы статьи, внимания требуют также журналисты изданий, которые могут подходить под критерии иноагентов. Закономерный итог не заставил себя долго ждать.

Это не первая публикация о ресурсах Ходорковского с указанием их подчиненности британской компании. В ноябре 2020 года вышел материал, в котором доказывается ее связь с российской РОО "Открытая Россия" через судебные прецеденты. Итогом стало возбуждение уголовного дела против Андрея Пивоварова за организацию деятельности РОО "Открытая Россия" как структурного подразделения нежелательной Open Russia на территории РФ.

Длящаяся не один год борьба привела к поражению и существенному снижению влияния Ходорковского в информационном поле, и победителем в этой борьбе стал никто иной, как Пригожин, стремительно наращивающий свое влияние. Количество ресурсов, брошенных на борьбу с медийным воплощением Ходорковского в России, говорит о спланированной и хорошо финансируемой работе. Блокировка ресурсов экс-главы ЮКОСа происходит на фоне информационной кампании, развернутой против так называемых "независимых" (а на деле — финансируемых западными спонсорами) изданий и НКО, и привела к тотальной чистке инфопространства.

А оснований верить в то, что структуры Пригожина, имеющие поддержку, остановятся, нет.