Светлана Бессараб: система продуктовых карточек должна быть прозрачной

Как государство поддерживало граждан и бизнес в период пандемии, можно ли получить лекарства бесплатно и зачем ввели пени за коммунальные услуги, рассказала ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Викторовна Бессараб.

Поддержка в период пандемии

— Светлана Викторовна, что вы скажете о мерах социальной защиты в 2020 году?

— Президент с самого начала пандемии взял управление на себя этими вопросами, многие его поручения дали возможность свободнее вздохнуть как гражданам, так и бизнесу. Самозанятым вернули налоги за 2019 год. Малый и средний бизнес получили:

налоговые каникулы,

возможность на региональном уровне снизить затраты на аренду,

кредит микрофинансирования.

Да и крупный бизнес мог воспользоваться. Кредит под 2% годовых, но если вы сохраняете численность штата хотя бы 90% на первое апреля, то вам прощают весь кредит в размере МРОТ на каждого работающего. Были поддержаны граждане 65+. Фонд социального страхования (ФСС) выплачивает им максимальное пособие по нетрудоспособности, и работодатели на эту сумму уже освобождены и дают людям работать удаленно.

Были подняты минимальные и максимальные размеры пособий по безработице. Максимальное пособие составило размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) в регионе, или 12 130 рублей выплачивали на уровне федерального пособия по безработице. Семьи с детьми, где один из родителей потерял работу, получили еще дополнительные временные выплаты. Были к Новому году единовременные выплаты, поддержка семей с инвалидами, семей с детьми, пенсионеров. Каждый регион поддержал ветеранов: продуктовые наборы, единовременные выплаты. Организация "Мы вместе" помогла множеству одиноких людей в пандемию оставаться здоровыми, оставаясь дома.

Еще до пандемии было сделано много для поддержки пенсионеров и семей с детьми, особенно многодетных. Материнский капитал выдают уже и на первого родившегося ребенка в семье с 1 января 2020 года. Мама, папа, кто осуществляет уход за ребенком в отпуске, имеет право на включение этого нестрахового периода в страховой стаж для определения даты выхода на пенсию. Если мать родила второго ребенка в условиях Крайнего Севера, она приобретает те же льготы по досрочному выходу на пенсию.

Женщины имеют право выйти досрочно на пенсию, если родили трех детей, на три года раньше установленного возраста, четырех — на четыре года, если пять детей — в 50 лет женщина имеет право на пенсию.

Материнский капитал можно потратить на пенсию матери, на образование детей, на улучшение жилищных условий, Госдума разрешила приобретать дачные участки для индивидуального жилого строительства. Предусмотрена выплата многодетным 450 тысяч рублей по ипотечному кредитованию.

Поддержкой охвачены семьи с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет. Если доход семьи меньше, чем прожиточный минимум в регионе, то семья имеет право на пособие в размере прожиточного минимума на ребенка в соответствующем регионе. А от 1,5 до 3 лет критерий нуждаемости — два прожиточных минимума на члена семьи. Даже если 12 792 умножить на 2 — это на одного человека, а обычная семья — мама, папа, ребенок — три человека. Достаточно приличный уровень, если вы его не достигаете, то получаете пособие в размере прожиточного минимума на ребеночка. Много говорят о продуктовых карточках. Пандемия показала, что много семей не могут себе позволить купить необходимые продукты питания. Но нужно это делать прозрачно, чтобы коррупцию сюда не втискивали. То есть гражданин имеет право приобрести продукты по определенному перечню в любой точке или в определенных точках, но чтобы эти точки были в каждом населенном пункте России, на определенную сумму, но только продукты, без алкоголя, табака. Пусть эти деньги будут подкрашены. У нас своя платежная система в России, и цифровизация нашей страны позволяет это сделать.

— Очень дорогая продукция в аптеках. Для детей или пенсионеров есть какие-то льготы?

— Для маленького ребенка предусмотрено бесплатное предоставление лекарственных препаратов. Кроме того, у каждого работающего гражданина, кто оплачивает налоги, есть право налогового вычета на лекарства. Если вы именно по рецепту врача приобретаете препарат, вы можете оставить чеки, рецепты и это включить в налоговый вычет. Есть монетизация льгот, но многие пенсионеры оставили за собой право получения бесплатных лекарств.

Максимальный МРОТ

Многодетные имеют право на получение школьной и спортивной формы, бесплатные обеды и завтраки. По поручению президента в начальной школе детки имеют право, вне зависимости от бюджета семьи, на бесплатное горячее питание. Вопрос именно к общественности, чтобы мамочки, папочки обязательно контролировали качество этого питания.

— Куда нужно обратиться, если ненадлежащее будет?

— Можно к своему депутату или в Общероссийский народный фронт.

— Один экономист о средней зарплате в России говорит: "Откуда она взята? И она растет, когда у населения доходы (причем во всем мире) падают. Для отчета, видимо, чиновники выдумали". Как вы к этому относитесь?

— Заработная плата действительно подросла. Особенно у бюджетников:

врачей,

учителей,

соцработников.

Вырос минимальный МРОТ во всех регионах. Теперь у регионов забрали право ставить какой им хочется прожиточный минимум: 60 % регионов, по оценкам Счетной палаты, искусственно занижали прожиточный минимум пенсионерам. Этого безобразия больше не будет.

Теперь мы рассчитываем МРОТ на уровне среднемедианного дохода населения. В этом году принят МРОТ, соответствующий второму кварталу 2020 года. Это самый большой МРОТ.

Сегодня мы не видим часть доходов населения, они идут по неформальной занятости. У нас доходы домохозяйств меньше, чем расходы. Не всегда за счет кредитования. Эта лазейка понемногу будет исключаться. Если мы хотим, чтобы пенсионеры, семьи с детьми жили хорошо, то мы все должны платить налоги. Когда мы говорим, что в какой-то стране хорошая поддержка малоимущих, давайте сразу зададим вопрос: а какие там налоги? И вот на этот вопрос ответ нам не понравится.

— ЖКХ отменило определенные льготы в связи с пандемией. Не поторопились ли коммунальщики?

— Можно было не платить за коммунальные услуги и при этом пеня не начислялась. Кто продолжал платить? Самые социально незащищенные — наши пенсионеры.

Многие семьи накопили долги. Но при этом требуют, чтобы заменили ступеньку сломанную. Крыша течет — будьте добры, отремонтируйте. Надо за счет чего-то это делать. Пени — это механизм, который позволяет включить ответственность. Конечно, есть механизмы защиты малоимущих граждан: если услуги ЖКХ занимают определенную долю в семейном бюджете, то вам будет оказана помощь государства. Вам нужно обратиться с этим в свою соцзащиту.