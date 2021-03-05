Женщины стали требовать от себя слишком много

Весенний праздник 8 марта — это праздник красоты и женственности. Но жизнь стремительно летит вперед и так же стремительно меняет правила и мироощущения женщины в обществе. Что сегодня стоит во главе угла для женского пола, что является компасом счастья, корреспонденту "Правды.Ру" рассказывает психоаналитик, психолог Софья Самойлова.
— Софья, что, на ваш взгляд, сегодня волнует женщин в мужчинах и отношениях с ними?
— Как ярый противник статистики, обобщения и нахождения среднего ответа я считаю, что у каждой женщины свой набор волнений, переживаний и желаний по отношению к мужчинам. Но, конечно, тенденции есть, и они следующие.
У современных женщин появилось слишком много требований к себе. Социальные сети, смартфоны диктуют свои иногда дикие правила и, безусловно, влияют на личную жизнь. Человек так устроен, что он хочет того, что хотят другие.
Модный "маленький экранчик" бесконечно навязывает желания и ценности других, в этой "каше" женщины теряют себя, свои желания, своё мнение.
Много требований к себе — много требований к отношениям, к мужчинам. Теперь все должны "соответствовать" и "быть успешным".
В этой гонке за красивой картинкой красивой жизни, у женщин сейчас нет времени прислушаться к себе, к своему я.
Оценка фотографий подписчиками становится важнее мнения любимого мужчины. Признание женщины стали искать не в жизни, в семье, в деятельности, а в социальных сетях. Свои собственные желания и настоящие мечты отошли на второй план.
— Как тогда в современных условиях женщине принять себя и раскрепоститься?
— Вопрос принятия себя невероятно сложный. Ну, во-первых, нужно отсечь всё лишнее, прислушаться к себе и определить, что действительно важно именно для вас.
Раскрепоститься — это значит раскрыться, почувствовать себя свободной.
Что это значит?
Люди разные. Идеальных людей нет. Женщина не обязана знать всё и разбираться во всём. Можно и нужно честно признаваться себе — здесь мне хорошо, здесь мне плохо.
Быть сильной — это не значит таскать на себе шины от "Камаза". Быть сильной — это честно признаваться себе в своих чувствах, доверять им.
Они с титаническим усердием ищут в себе изъяны. Как правило, находят. А потом с таким же усердием принимаются не любить себя, лишают себя самоуважения, взращивая в себе комплекс неполноценности.
Правила любви к себе просты — нужно не забывать заботиться о себе, о своём теле и здоровье. Занятия спортом, чтение любимых книг и общение в реальности — всё это придает уверенности, подпитывает женскую энергетику.
Принять себя и раскрепоститься помогают также другие люди, наше окружение. Можно всегда обратиться за помощью, советом к подруге, другу, к тем, кто поддержит и придаст решительности.
Но иногда это бывает очень запутанный ком, который может помочь раскрутить только психолог.
— Какие частые ошибки допускают женщины, пускаясь в отчаянное "укрепление семьи"?
— Если появилась необходимость укреплять, значит, уже что-то разваливается. Значит, есть причины. Их надо определить и прорабатывать.
Попытки наведения марафета без решения конкретных вопросов обречены на провал.
Рождение детей для сохранения семьи, изменения себя (начиная с внешности, заканчивая интересами и ценностями), прощение измен, закрывание глаз на убивающие вредные привычки и образ жизни — это путь в никуда.
Можно бесконечно латать дыры на изношенной вещи, но она все равно треснет в другом месте. Так и с отношениями.
Невозможно быть счастливой, если женщина демонстрирует навязчивое поведение и искусственно пытается создать дома идеальную обстановку. Партнёр, каким бы он ни был, чётко считывает ситуацию и испытывает чувства, противоположные любви. Что делать? Не нужно домысливать за него и фантазировать о том, что у него в голове. Разговаривайте с партнёром. Слушайте, высказывайтесь сами.
Только разбор ситуации, причин разлада, может действительно что-то изменить.
— Что чаще всего женщины хотят в себе исправить из того, что исправлять не надо?
— Обычно это внешность, поведение и образ жизни.
Что можно и нужно исправлять в себе — это решать не психологу, это решать конкретной женщине.
Это вопрос индивидуальный. Главное — чтобы решение об изменениях было хорошо обдумано и не вредить здоровью. Чтобы это действительно были желанные изменения, не навязанные чужим мнением.
— Какие ошибки женщины чаще всего допускают при походе на первое свидание?
— Самая первая ошибка — внешний вид. У каждой женщины своё понятие сногсшибательности, и оно может войти в резонанс с привычным видом, и тогда кавалер реально может упасть со стула или обознаться.
Если цель — серьёзные отношения, то макияж и гардероб не должны смущать потенциального партнёра при свидании.
Не стоит надевать ничего вызывающего, вульгарного, бьющего в глаза. Естественный макияж, симпатичный наряд — словом то, в чём вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно.
Вторая ошибка — слишком много слов.
Не стоит слишком много болтать на первом свидании.
А то кавалер подумает, что вы только этим в жизни и занимаетесь. Будет лишним также всё о себе рассказывать сразу. Должна быть в женщине какая-то загадка.
Но в то же время не стоит быть слишком задумчивой, зажатой и неразговорчивой.
Самая лучшая стратегия — быть естественной, внимательно слушать, проявлять интерес и задавать вопросы.
Висеть во время свидания в гаджетах будет совсем не кстати, так же как и пойти на встречу в компании подруги.
И, конечно, очевидным промахом будет согласиться "продолжить общение" в гостях у мужчины, с которым вы только что встретились. Лёгкость в общении не значит доступность.
— Что действительно нужно и важно знать и делать, чтобы привлекать мужской пол и излучать сексуальные флюиды?
— Чтобы привлечь мужское внимание не нужно никаких ультрамодных брендов и острых каблуков.
Нужно всего лишь быть по-настоящему доброжелательной и чаще улыбаться!
Мужчинам не нравятся угрюмые, слишком серьёзные и замороченные барышни. Они не зацикливаются на деталях, а воспринимают образ целиком.
Больше легкости, радости и позитива! Чтобы от вашего настроения у них душа пела и настроение поднималось, и желание сворачивать горы, соответственно.
Самое главное — нужно уметь уважать мужчину, не забывать хвалить и поддерживать.
Разумеется, к сердцу каждого мужчины свой ключик, но забота и хорошее настроение творят чудеса.
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