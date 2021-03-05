Женщины стали требовать от себя слишком много

Весенний праздник 8 марта — это праздник красоты и женственности. Но жизнь стремительно летит вперед и так же стремительно меняет правила и мироощущения женщины в обществе. Что сегодня стоит во главе угла для женского пола, что является компасом счастья, корреспонденту "Правды.Ру" рассказывает психоаналитик, психолог Софья Самойлова.

— Софья, что, на ваш взгляд, сегодня волнует женщин в мужчинах и отношениях с ними?

— Как ярый противник статистики, обобщения и нахождения среднего ответа я считаю, что у каждой женщины свой набор волнений, переживаний и желаний по отношению к мужчинам. Но, конечно, тенденции есть, и они следующие.

У современных женщин появилось слишком много требований к себе. Социальные сети, смартфоны диктуют свои иногда дикие правила и, безусловно, влияют на личную жизнь. Человек так устроен, что он хочет того, что хотят другие.

Модный "маленький экранчик" бесконечно навязывает желания и ценности других, в этой "каше" женщины теряют себя, свои желания, своё мнение.

Много требований к себе — много требований к отношениям, к мужчинам. Теперь все должны "соответствовать" и "быть успешным".

Насколько я успешна в этих отношениях, с этим мужчиной, как это выглядит со стороны?

Красивая ли картинка получается?

Достаточно ли он зарабатывает?

Будут ли знакомые завидовать?

В этой гонке за красивой картинкой красивой жизни, у женщин сейчас нет времени прислушаться к себе, к своему я.

Оценка фотографий подписчиками становится важнее мнения любимого мужчины. Признание женщины стали искать не в жизни, в семье, в деятельности, а в социальных сетях. Свои собственные желания и настоящие мечты отошли на второй план.

— Как тогда в современных условиях женщине принять себя и раскрепоститься?

— Вопрос принятия себя невероятно сложный. Ну, во-первых, нужно отсечь всё лишнее, прислушаться к себе и определить, что действительно важно именно для вас.

Раскрепоститься — это значит раскрыться, почувствовать себя свободной.

Что это значит?

Это означает не ориентироваться на чужое мнение, обстоятельства.

Во-вторых, не стоит себя ни с кем сравнивать.

Люди разные. Идеальных людей нет. Женщина не обязана знать всё и разбираться во всём. Можно и нужно честно признаваться себе — здесь мне хорошо, здесь мне плохо.

В-третьих, не нужно казнить себя за эмоции, за слабость, за усталость.

Быть сильной — это не значит таскать на себе шины от "Камаза". Быть сильной — это честно признаваться себе в своих чувствах, доверять им.

Раскрепоститься женщинам также мешает непринятие себя, своего тела.

Они с титаническим усердием ищут в себе изъяны. Как правило, находят. А потом с таким же усердием принимаются не любить себя, лишают себя самоуважения, взращивая в себе комплекс неполноценности.

Правила любви к себе просты — нужно не забывать заботиться о себе, о своём теле и здоровье. Занятия спортом, чтение любимых книг и общение в реальности — всё это придает уверенности, подпитывает женскую энергетику.

Принять себя и раскрепоститься помогают также другие люди, наше окружение. Можно всегда обратиться за помощью, советом к подруге, другу, к тем, кто поддержит и придаст решительности.

Но иногда это бывает очень запутанный ком, который может помочь раскрутить только психолог.

— Какие частые ошибки допускают женщины, пускаясь в отчаянное "укрепление семьи"?

— Если появилась необходимость укреплять, значит, уже что-то разваливается. Значит, есть причины. Их надо определить и прорабатывать.

Попытки наведения марафета без решения конкретных вопросов обречены на провал.

Рождение детей для сохранения семьи, изменения себя (начиная с внешности, заканчивая интересами и ценностями), прощение измен, закрывание глаз на убивающие вредные привычки и образ жизни — это путь в никуда.

Можно бесконечно латать дыры на изношенной вещи, но она все равно треснет в другом месте. Так и с отношениями.

Невозможно быть счастливой, если женщина демонстрирует навязчивое поведение и искусственно пытается создать дома идеальную обстановку. Партнёр, каким бы он ни был, чётко считывает ситуацию и испытывает чувства, противоположные любви. Что делать? Не нужно домысливать за него и фантазировать о том, что у него в голове. Разговаривайте с партнёром. Слушайте, высказывайтесь сами.

Только разбор ситуации, причин разлада, может действительно что-то изменить.

— Что чаще всего женщины хотят в себе исправить из того, что исправлять не надо?

— Обычно это внешность, поведение и образ жизни.

Что можно и нужно исправлять в себе — это решать не психологу, это решать конкретной женщине.

Это вопрос индивидуальный. Главное — чтобы решение об изменениях было хорошо обдумано и не вредить здоровью. Чтобы это действительно были желанные изменения, не навязанные чужим мнением.

— Какие ошибки женщины чаще всего допускают при походе на первое свидание?

— Самая первая ошибка — внешний вид. У каждой женщины своё понятие сногсшибательности, и оно может войти в резонанс с привычным видом, и тогда кавалер реально может упасть со стула или обознаться.

Если цель — серьёзные отношения, то макияж и гардероб не должны смущать потенциального партнёра при свидании.

Не стоит надевать ничего вызывающего, вульгарного, бьющего в глаза. Естественный макияж, симпатичный наряд — словом то, в чём вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно.

Вторая ошибка — слишком много слов.

Не стоит слишком много болтать на первом свидании.

А то кавалер подумает, что вы только этим в жизни и занимаетесь. Будет лишним также всё о себе рассказывать сразу. Должна быть в женщине какая-то загадка.

Но в то же время не стоит быть слишком задумчивой, зажатой и неразговорчивой.

Самая лучшая стратегия — быть естественной, внимательно слушать, проявлять интерес и задавать вопросы.

Висеть во время свидания в гаджетах будет совсем не кстати, так же как и пойти на встречу в компании подруги.

И, конечно, очевидным промахом будет согласиться "продолжить общение" в гостях у мужчины, с которым вы только что встретились. Лёгкость в общении не значит доступность.

— Что действительно нужно и важно знать и делать, чтобы привлекать мужской пол и излучать сексуальные флюиды?

— Чтобы привлечь мужское внимание не нужно никаких ультрамодных брендов и острых каблуков.

Нужно всего лишь быть по-настоящему доброжелательной и чаще улыбаться!

Мужчинам не нравятся угрюмые, слишком серьёзные и замороченные барышни. Они не зацикливаются на деталях, а воспринимают образ целиком.

Больше легкости, радости и позитива! Чтобы от вашего настроения у них душа пела и настроение поднималось, и желание сворачивать горы, соответственно.

Самое главное — нужно уметь уважать мужчину, не забывать хвалить и поддерживать.

Разумеется, к сердцу каждого мужчины свой ключик, но забота и хорошее настроение творят чудеса.