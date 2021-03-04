Нашедшего убийц прадеда обвинили в клевете

Правнук жертвы сталинских репрессий может стать фигурантом по делу о клевете на ветерана.

Восстанавливая историю

Денис Карагодин, возможно, стал первым в России человеком, которому ФСБ России в 2016 году выдала на руки акт о расстреле его прадеда — Карагодина Степана Ивановича. Мужчине стали известны имена непосредственных исполнителей приговора, и это "белое пятно" в судьбе его предка окрасилось во вполне конкретные смысловые цвета:

"Не исключено, что вообще впервые в истории России человеку был выдан такой документ. Но я, конечно же, этого достоверно не знаю. По некоторым сведениям, ряд сотрудников архивов управлений ФСБ были искренне убеждены в том, что данного акта просто физически нет, якобы он был в своё время просто уничтожен — "зачищен", как и многие другие документы. Но я знал, что это не так, знал, что эти документы существуют, я был в этом абсолютно убеждён! Так оно и оказалось".

Своими хрониками поисков Денис Карагодин с самого начала стал делиться на сайте, обозначив цели и задачи:

обнаружить тело либо место захоронения Карагодина Степана Ивановича;

привлечь к (уголовной) ответственности (в процессуальном порядке, на основе актуального законодательства) всех лиц, виновных и причастных к его убийству;

собрать все возможные архивные документы, касающиеся его судьбы.

Степана Ивановича Карагодина расстреляли 21 января 1938 года в городе Томске. Простого русского крестьянина чекисты посчитали организатором шпионской диверсионной группы и резидентом японской военной разведки. По так называемому "Харбинскому делу" в 1937–1938 годах было арестовано около 9 тысяч человек.

В отличие от людей, которые так и не узнали о судьбе своих репрессированных родственников, Денису Карагодину повезло — он всё-таки сумел уже немало восстановить из утраченной истории своего прадеда. Сколько советских граждан нашли своё последнее пристанище в траншеях расстрельных полигонов НКВД, наверно, до сих пор доподлинно неизвестно.

Как в своё время утверждал один мой знакомый старший офицер КГБ СССР, в эпоху Никиты Хрущёва, знатного передовика сталинской репрессивной мясорубки, было зачищено в архивах немалое количество документов, которые могли бы пролить свет на судьбы жертв тоталитарного режима.

Покаяние за предка

После публикации на сайте выдержки из документа от ФСБ с Денисом Карагодиным неожиданно связалась Юлия, внучка помощника начальника Томской тюрьмы Николая Зырянова, одного из участников расстрельной группы. Она написала письмо, в котором просила прощения за деда:

"Я не сплю уже несколько дней, просто не могу и все… Я изучила все материалы, все документы, что у вас на сайте, я столько всего передумала, ретроспективно вспомнила… Умом понимаю, что я не виновата в произошедшем, но чувства, которые я испытываю, не передать словами… Отца моей бабушки (маминой мамы), моего прадеда, забрали из дома, по доносу, в те же годы, что и вашего прадедушку, и домой он больше не вернулся, а дома остались 4 дочки… Мне поможет все это пережить сознание того, что ни я, ни все мои родственники, которых я знаю, помню и люблю, никак не причастны к этим зверствам, которые происходили в те годы… Вот так сейчас и выяснилось, что в одной семье и жертвы, и палачи".

"Оклеветанный" ветеран

Сергей Митюшов, сын сотрудника НКВД, упомянутого в списке расстрельной команды, полученном от ФСБ Денисом Карагодиным, обвинил последнего в клевете на своего деда — в 1930-е годы сотрудника управления НКВД по Новосибирской области.

На сайте Дениса Карагодина размещена публикация, в которой со ссылкой на документ от ФСБ утверждается, что сотрудник НКВД Алексей Митюшов поставил свою подпись на выписке из акта расстрела Степана Карагодина. Тем не менее Митюшов настаивает, что на сайте "размещены недостоверные сведения в отношении его отца", которые "дискредитируют его имя". Митюшов обратился с соответствующим заявлением в полицию.

По заявлению Митюшова полиция начала проверку и 2 марта 2021 года опросила Дениса Карагодина в Томске. 51 статья Конституции России позволила мужчине не отвечать на вопросы, но он всё-таки заметил, что знаком с именем Алексея Митюшова, "человека, принявшего участие в убийстве" его прадеда.

Возможно, Сергею Митюшову и удастся наказать Дениса Карагодина, учитывая современные тренды, когда уже есть прецедент в судебной практике России с наказанием за якобы клевету на ветерана. Хотя, может, и обойдётся, если к тому времени не примут поправки в законодательство, которые инициировала в том числе и Ирина Яровая.

Если не обойдётся, то перспектива огромного штрафа и даже тюремный срок могут стать реальностью для Дениса Карагодина как "реабилитирующего нацизм" (так в новой версии закона трактуется оскорбление или клевета в отношении ветерана).

Назвать своими именами

Денис Карагодин не собирается сдаваться и считает своим долгом перед прадедом и другими репрессированными в сталинские времена соотечественниками продолжить расследование. Программой "максимум" мужчина обозначил для себя привлечение к ответственности за гибель прадеда всех: от членов Политбюро до непосредственных исполнителей преступного приказа.

Правда, в его случае есть одна проблема — 15-летний срок давности по статье за убийство. Но тем не менее назвать конкретные имена и восстановить историческую правду, как того требует последняя редакция Конституции России — уже победа.

С этим согласилась в своём письме Денису и Юлия, внучка помощника начальника Томской тюрьмы, причастного к расстрелу русского крестьянина Степана Карагодина:

"То горе, которое принесли такие люди, не искупить… Задача следующих поколений просто не замалчивать, все вещи и события должны быть названы своими именами. И цель моего письма к вам — это просто сказать вам, что я теперь знаю о такой позорной странице в истории своей семьи и полностью на вашей стороне… Но у нас ничего в обществе никогда не изменится, если не открыть всю правду. Неспроста сейчас опять возникли сталинисты, памятники Сталину, это просто в голове не укладывается, не поддаётся никакому осмыслению".