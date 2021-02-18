Лубянской площади снова подбирают памятник

В Москве в который раз актуализировали дискуссию о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.

Дзержинский и пустота

Тема "архитектурной пустоты" на Лубянской площади столицы была недавно поднята общественниками, которые предложили вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на прежнее место. Среди обратившихся в мэрию Москвы оказались:

Дмитрий Пучков (Гоблин);

Леся Рябцева;

Александр Проханов;

Захар Прилепин.

По мнению обратившихся к властям столицы, национальное примирение "невозможно трактовать как реванш одной из сторон". Заявители считают, что памятник Феликсу Дзержинскому "успел стать безусловной частью исторического и культурного ландшафта нашей столицы" и "одной из своеобразных "визитных карточек" исторического центра Москвы". Общественники настаивают, что сейчас на Лубянской площади "зияет совершенно неправильная и ничем не заполняемая пустота".

Восстановление на прежнем месте памятника одному из большевистских лидеров, руководителю карательного органа пролетарской революции, видимо, чем-то намекает инициаторам на примирение. С таким же успехом можно расставить по периметру бывшего здания КГБ СССР памятники:

Генриху Ягоде;

Николаю Ежову;

Лаврентию Берии;

Малюте Скуратову.

Консолидация вокруг Андропова

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что на Лубянской площади должен появиться памятник человеку, фигура которого "будет понятна и объединяюща для всего общества".

Таким кандидатом бывший министр культуры видит бывшего кратковременного генсека ЦК КПСС и многолетнего председателя КГБ СССР Юрия Андропова, чем и поделился на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты города Москвы:

"Почему не Андропову, например, который сыграл в жизни этого места большую роль, чем Дзержинский?"

Михаил Швыдкой искренне полагает, что памятник Юрию Андропову, которого считают одним из инициаторов перевоспитания отечественных диссидентов в психушках, будет "способствовать консолидации общества", а не провоцировать "распри и склоки".

Возможно, специальный представитель главы государства ретранслирует мнение Владимира Путина, тогда ему, конечно, виднее, что считать залогом консолидации, тем более что события последних лет всячески намекают, что неверие в "особый путь" России сродни отрицанию обречённости победы коммунизма.

Молитва святому Феликсу

Оригинальную идею заполнения пустоты на Лубянской площади предложил политолог Павел Данилин. Он высказал мнение, что в центре площади необходимо установить часовню христианскому святому Феликсу:

"На Лубянской площади необходимо разместить объект, который будет уважаем разными группами общества. Именно поэтому предлагаем разместить здесь часовню святому мученику Феликсу".

Политолог считает, что святой Феликс — почитаемая у христиан фигура, "которая не станет раздражителем ни для какой группы общества". Осталось поинтересоваться мнением у иудеев и мусульман, которые, памятуя о судьбах насильно переселённых народов, питают особые чувства к имени родоначальника ВЧК-КГБ.

Эхо активного гражданина

Заместитель председателя Общественной палаты столицы и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов считает, что судьбу заполнения пустоты на Лубянской площади надо решать с учётом мнения москвичей.

Общественник предложил провести голосование на городском портале "Активный гражданин". Венедиктов полагает, что подобное голосование не потребует принятия новых нормативных актов, в отличие от проведения общегородского референдума.

Зампред Общественной палаты Москвы высказал идею, что в список возможного монументального увековечивания целесообразно включить, помимо Дзержинского:

Ивана III,

Александра Невского;

Юрия Андропова.

Алексей Венедиктов уверен, что москвичи откликнутся и выберут сами приемлемый вариант памятника:

"Мы попробуем пропустить эти фигуры через максимально большое количество москвичей. Мы также направим предложения во все муниципальные советы города Москвы".

Московский активист отметил, что голосование может пройти не только на портале "Активный гражданин":

"Первая площадка — это муниципальные советы, где представлены все москвичи.

Второе — это "Активный гражданин".

Третье — это сайты московских СМИ, но только те, которые защищены (один человек — один голос в течение суток)".

Иными словами, защищённость — это когда можно раз в сутки, по нескольку раз за период голосования, одному и тому же человеку отдавать свой голос за ту или иную инициативу. Вероятно, представителям ЦИК России стоило бы приобщиться к опыту честного голосования, вариант которого считает наиболее эффективным Алексей Венедиктов.

Никольский фонтан

Памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади Москвы был установлен в 1958 году. Демонтирован в августе 1991 года. В настоящее время он находится в парке "Музеон" у Третьяковской галереи на Крымском валу.

Если уж говорить о консолидации общества и политических раздражителях, а главное — об историческом облике Москвы, то стоило бы, наверно, вспомнить о Никольском фонтане, который удачнее других архитектурных находок украшал Лубянскую площадь.

Автором фонтана является скульптор Джованни Витали. Его произведение было установлено на Лубянской площади в 1835 году и являлось водоразборным фонтаном Мытищинского водопровода. После реконструкции площади в 1934 году Никольский фонтан перенесли во внутренний двор Александринского дворца в Нескучном саду, к зданию президиума РАН, где он с мая по сентябрь продолжает функционировать.

В 2015 году предпринималась попытка вернуть Никольский фонтан на своё историческое место, но заместитель мэра столицы Пётр Бирюков сообщил, что вернуть сооружение невозможно по техническим причинам. В 1934 году смогли, а сейчас, во времена технологического прорыва, вдруг — проблемы.

Возможно, если инициаторы заполнения Лубянской пустоты и вправду пекутся об общественном согласии и желании избежать ненужных политических ассоциаций, то стоило бы предпочесть действительно наиболее компромиссный вариант. Тем более другие идеи, прямо скажем — не фонтан.