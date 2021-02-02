Стабилизация экономики не остановила рост бедности

Российская экономика является причиной новых протестных настроений. Об этом в студии "Первого русского" поговорили обозреватель Юрий Пронько и экономист Антон Любич.

Экономику стабилизировали практически в ручном режиме, отметил последний. К примеру, на антикризисные социальные выплаты было направлено почти 800 миллиардов рублей.

В 2020 году господдержка позволила стабилизировать реальные денежные доходы, но их уровень всё равно оказался ниже докризисного.

Таким образом, правительство смогло дать людям не скатиться ниже минимального дохода, но не пресекло падение доходов населения в целом. Именно социально-экономические проблемы пытаются использовать, провоцируя всё новые протестные настроения, подчеркнул Любич.

Основной заботой государства должно стать решение этих проблем, поскольку в 2021 году выборы в Государственную Думу.

Если "известная какая партия" опять получит три четверти голосов, то народ однозначно выйдет на улицы.

Что характерно, людям предъявляют в качестве аргумента якобы имеющуюся макростабильность. Но она как раз и достигнута за счёт обнищания населения.

Если сам президент заявил, что средний класс начинается с 17 тысяч рублей дохода в месяц, то в итоге расчётов получаются 36,5% бедных в России. Это 53 миллиона человек на конец 2019 года только в прямом приближении.

А если считать бедных по косвенным показателям, по кредитам, по снятым депозитам, по оставшимся без работы, по обратившимся за социальными пособиями, то получим ещё примерно десять миллионов человек, отметил эксперт.

Разговаривать больше не о чем — сегодня в нефтяной и ядерной сверхдержаве, по мнению экспертов, живет 60 миллионов бедных граждан.

Во всем мире проблемы бедности решаются по мере расширения среднего класса. Соответственно, возникает спрос на рабочие места. И у тех, кто вчера был бедным, появляются работа и доход. У России же, как обычно, особый путь.

"Все более-менее состоятельные люди из страны убегают при первой же возможности. Остальные занимаются обдиранием остатков. У банков на сегодняшний день рекордная прибыль, полученная тем, что они просто загоняют население в кабалу", — звучит в дискуссии.

Вывод — в стандартной экономической системе, когда закредитованы и население, и производственный сектор, когда вымываются оборотные средства у предприятий, когда в целом падают доходы, запускают печатный станок. Нет тут других решений. А в России поддерживают макроэкономическую стабильность, чем сами провоцируют население выходить на улицы.

Правительству не нужно дожидаться момента, когда большинству российского населения, кроме долгов, нечего будет терять. На площадях ничего хорошего не выйдет, практика доказала это дважды за прошлый век. Демократией такого рода воспользуются "не те, кто выходит, а те, кто сейчас в окопе сидит".

Так что не нужно повторять ошибок, за которые уже заплачено кровью, резюмировал Любич.