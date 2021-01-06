Новогоднее ТВ потчевало секонд-хендом и агитпропом

В Новом году федеральные телеканалы предложили зрителям развлекательный секонд-хенд и продолжение сериала о совещаниях президента России.

Телевизионный секонд-хенд

В наступившем 2021 году российские телеканалы, как и прежде, "выезжали" за счёт старых советских фильмов, которые традиционно находят свою аудиторию. Под резку салатов и ожидание ночного застолья они довольно гармонично создают праздничный фон. Собственно, и необязательно отвлекаться на картинку, ведь за десятилетия новогодних ротаций эти фильмы россияне знают уже наизусть.

Видимо, и с развлекательным контентом телевизионные начальники решили не заморачиваться. Просто запустили нарезки из старых новогодних программ и сделали вид, что это круто, свежо и концептуально.

Неизменным остался накал информационного вещания. Праздник праздником, а об очередных успехах российского руководства необходимо рассказывать гражданам, напоминая, что:

против России и Белоруссии ведётся информационная война;

"бездуховные" американцы не умеют создавать вакцины;

президент Владимир Путин выделит миллиарды, и всё в стране наладится.

При наличии немереного объёма агитпроповского телевещания, прямых линий и других затратных телепроектов немудрено, что у телеканалов в нынешней экономической ситуации может и не хватать средств на производство качественного развлекательного контента. Хотя надо признать, что телевизионщики опрометчиво устроили в новогодние каникулы конкуренцию между общественно-политическим вещанием с участием президента России и "Гарри Поттером".

Съезжающие башни

Перчику в общую информационную картину добавили некоторые вкрапления из имитации политической движухи. В последнее полугодие отступившего 2020 года стала активно муссироваться тема о так называемой "войне башен Кремля".

Дескать, внутри системы случился драматический конфликт, который якобы способен качнуть пресловутую "лодку". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, получив информационный пас, воспользовался поводом, чтобы успокоить граждан:

"Существуют, конечно, споры, жаркие споры. Жёсткие споры. Существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что предлагать президенту, какие элементы нужно предложить президенту озвучить и так далее. Эти споры есть".

Высокопоставленный кремлёвский чиновник рассказал об этом в интервью Владимиру Соловьёву, подчеркнув, что происходящие процессы "никоим образом не являются войной башен". Песков не преминул пожурить Telegram-каналы, распространяющие информацию о новостях высокопоставленной номенклатуры, назвав их "платными сливными бачками". Пресс-секретарь главы государства уверен, что "серьёзные люди в башнях не воспринимают, даже не читают":

"Как мы любили в Советском Союзе шёпотом друг другу сплетни рассказывать и анекдоты политические, а теперь можно также это делать в Telegram-каналах".

Реализацию подпольной свободы слова трудно назвать любовью. Если посмотреть на ленты новостей российских СМИ, то весьма немалый процент информации массмедиа черпают как раз из Telegram-каналов и других социальных сетей.

Вопрос доверия, разумеется, существует, но, как показывает практика, сплетни и агитпроповские сентенции анекдотического свойства без труда транслируют отечественные федеральные телеканалы. Возможно, именно поэтому посвящать во все тайны съезжающих башен Кремля считают возможным преимущественно Владимира Соловьёва.

Соловьи, соловьи, не тревожьте…

В конце декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что по итогам 2020 года Владимир Соловьёв стал самым популярным в России журналистом, набрав 6% голосов респондентов. Как был сформулирован вопрос, специалисты ВЦИОМ не уточнили. Могли и поинтересоваться:

"Вы знаете Владимира Соловьёва?";

"Кто, по-вашему, заслоняет собой весь прайм-тайм федерального ТВ?";

"Если не Соловьёв, то кто?"

В общественно-политической газете "Березовский рабочий", вышедшей 29 декабря 2020 года, вместо программы передач телеканала "Россия-1" оказался напечатанным комментарий главного редактора популярного в Свердловской области издания:

"Поставщик не предоставил программу телеканала "Россия-1". Что ж, может, это к лучшему. Поменьше Соловьёва — здоровее сон!"

Главный редактор "Березовского рабочего" Сергей Стуков рассказал коллегам-журналистам, что он намеренно разместил свои суждения, потому что не дождался от телеканала необходимых данных:

"Текст придумал я в два часа ночи, когда типография грозилась не напечатать газету, если я немедленно её не сдам".

Возможно, исследование ВЦИОМ и вписывается в идеологическую парадигму правящей политической элиты страны, но откровенно озвученное мнение главреда "Березовского рабочего" весьма показательно. Потому и нашло живой отклик у коллег по цеху и общественности страны.

Снеговик с усами

Многие массмедиа активно цитировали главреда "Березовского рабочего", фактически соглашаясь с констатацией превращения отечественного ТВ в электронную "Ленинскую комнату" под присмотром потеющих под грузом духовных скреп замполитов.

Сергею Стукову может ещё и прилететь от "самого популярного журналиста" за резонансное вольнодумство. Возможно, это произойдёт также внезапно, как и прилетевший привет жителю Гомельской области Белоруссии, которого обвинили в участии в несанкционированном пикете из-за слепленного им снеговика с усами и надписью "Жыве Беларусь!".

Чтобы удостовериться, что новостные СМИ в очередной раз не ретранслировали произведения сатирического издания "Панорама", приходится быть в курсе юморных новинок этого интернет-ресурса. Так, некоторые массмедиа купились на шутку, что в Рязани на местного жителя в полиции составили административный протокол за то, что он улыбался в автобусе незнакомым людям.

Образ снеговика с усами весьма показателен для существующей системы идеологических координат, принятых в странах так называемой суверенной демократии. Снег может растаять, все десять раз забудут о вполне безвинной для адекватной государственной системы шутке. Но ответка обязательно настигнет вольнодумца, который на свою беду ещё и внимательно читал основной закон страны. У нас своих вольнодумцев не бросают, даже если они — пациенты немецких клиник.