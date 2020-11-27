Почему в жизни мы ищем идеального партнёра и не находим

Как мужчины и женщины делают взаимный выбор? Какими критериями руководствуются, решая — "привлекателен — не привлекателен"?

Ответ на этот сакраментальный вопрос искали, разбирая голливудский фильм "Голая правда", в программе "Популярное кино глазами психолога" на канале "Правды.Ру" ведущая Маргарита Кичерова и психолог Светлана Шарко.

Сюжет картины прост: главная героиня — умница, красавица, продюсер на телевидении — пыталась привлечь внимание мужчин. То есть она очень хотела познакомиться, и каждый раз это было у неё неудачно.

— Женщины предъявляют требования к мужчинам, так ведь? Когда они видят человека, с которым совпадает отклик тела, то есть "ты привлекательная, я чертовски привлекателен, чего же время терять".



— Если брать психологическую основу требований, то очень часто женщины предъявляют к мужчине… Знаете, он должен — как ей хочется — додать ей всё, что не додали мама и папа.

"Ты должен для меня быть всем", — говорит женщина. И это очень сильно не про партнерство.

Партнерство — это всегда равенство, особенно если мы говорим о партнерстве успешном. А здесь претензия, что ты должен взять меня на руки, отнести…

Ключевое слово — должен.

Я к слову "должен" отношусь спокойно. Например, я считаю, что я кое-что должна мужу, потому что мы с ним договорились о том, что я верна, я то-то, то-то и то-то.

Как часто бывает у женщин?

Отец был ненадежный, и женщина начинает ждать, чтобы мужчина был с ней, был рядом, никуда не отходил. То есть её требования идут из ее внутренних страхов, из ее внутреннего дефицита. Партнер, я искренне считаю так, не в силах компенсировать этот дефицит.

Бывает, что женщина с большим дефицитом внутри находит себе отца родного, папочку, но очень часто обречены такие отношения, потому что тогда такой муж и ведёт себя как отец. Он полностью обладает властью, он доминирует. И потом женщина подросла, что-то про жизнь поняла и захотела найти себе того, с кем можно по-другому.

Тогда семья разваливается.

Иногда требования глубже, мужчина должен быть буквально как кормящая мать. Когда говорят: я хочу найти себе мужчину, за которым, как за каменной стеной.

— А у мужчин так же?

— Да, конечно.

— Иногда ведь бывает, что требования, которые они предъявляют женщинам, странные, мягко говоря.

— Да они бывают просто нереальные. Если говорить про нашу страну, про постсоветское пространство и про нынешнюю обстановку, то мужчины так разошлись в своих требованиях — это просто смешно.

Они хотят очень много. Жена или девушка должна быть всем хороша, а он сам-то мало что собой часто представляет.

— Светлана, а если встречаешь мужчину, который тебе интересен и это взаимно, но мужчина не соответствует твоим запросам? Как быть? Помните, герой Джерарда Батлера говорил: "не получится меня переделать". Вот как быть в этой ситуации?

— Женщине, если она раз за разом встречается с мужчинами и вроде бы всё хорошо, но она перебирает: опять не тот, опять не тот, опять не тот — то нужно посмотреть на список требований, который она предъявляет.

Она кого ждёт, кто ей нужен?

Очень часто женщины ждут того, кто удобен, а партнер не может быть во всём удобным.

— Героиня Эбби — она как раз перечислила этот список в самом начале телефонного разговора.

— Да-да-да. И очень часто этот список вообще нереальный, это называется — таких нет. И весь этот список про то — лучше я буду одна, так спокойнее.

— Интересно. А можно подробнее.

— Посмотрите, если я хочу, чтобы мужчина выглядел как Джонни Депп, если я хочу, чтобы при этом он был умён, как человек, который создает что-то в Кремниевой долине, при этом чтобы он играл на каком-то музыкальном инструменте, чтобы он меня любил, обожал и всё такое — это кто? Это просто вообще Господь Бог.

Этот список требований — он нереален, он основывается на некоей идеализации, а идеализация, как любой перфекционизм и совершенство, всегда имеет в основе бессилие.

Жесткие стандарты всегда прерывают контакт, всегда отделяют нас от человека, который в определённый момент обязательно поймёт: до этой планки мне никогда не добраться.

А что это значит? Это значит, я туда и не стремлюсь.

И внутри критик говорит:

"Ну, это не для тебя, девочка, ты все равно этого не сможешь. Или пока еще стремись, что-то делай. Пока ты еще не можешь найти себе такого чудесного партнера. Тебе еще нужно поработать, то-то сделать, то-то".

Это называется отложенное — вот когда буду прекрасной, тогда у меня появится прекрасный партнер. Но это не работает.

Внутри и женщин, и мужчин есть некий фантом

Я его называю призрачный любовник, когда у нас в голове есть образ. Этот внутренний любовник — он безопасен. И вот тут слово "безопасность" тоже очень важное. Когда мы идём в отношения — это всегда риск. Мы можем не понравиться, нас могут отвергнуть. Мало ли что случится.

— Да, живой человек ведь.

— Да, и тут женщины не рискуют. Им так страшно, что увидят, какие они внутри. И если, например, у них есть внутри негативный сценарий, что я какая-то не такая, со мной что-то не то.

Тут очень важно женщине, которая хочет отношений, увидеть свою начинку и разобраться, что не так. И с чего она вообще это всё решила.

Когда уходит идеальность, когда уходит Мисс совершенство из нас, то тогда случается близость.

Беседовала Маргарита Кичерова

Материал подготовила Ольга Лебедева