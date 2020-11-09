Сергей Маркелов: успех в жизни зависит от баланса двух видов интеллекта

Что такое эмоциональный интеллект, чем он отличается от рационального и почему важен для человека, рассказал ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру политический советник, психотехнолог и политтехнолог Сергей Николаевич Маркелов.

Нужен баланс

— Сергей Николаевич, в словах "эмоциональный интеллект" нет ли противоречия? Интеллект — это разум. А эмоции — когда вскипел, а потом сам жалеешь, что не выдержанный.

— Термин "эмоциональный интеллект" был введён в общественное сознание базовой книжкой, которая вышла в 1995 году на Западе. У нас она переведена была в 2005 году. Книга называлась "Эмоциональный интеллект".

У нашего мозга две части:

Рациональное — серое вещество, кора головного мозга, эволюционно более новое формирование. Его нет у рептилий, у земноводных. Древний мозг, на который наслоилась новая часть мозга рационального, — это подсознание.

В этой книжке 1995 года есть подзаголовок "Почему эмоциональный интеллект важнее, чем IQ". Выяснилось, что рациональные люди, у которых хорошо развит чистый интеллект, не всегда успешны, как ни странно. Более того, по статистике, 90% людей с высоким IQ относились к категории людей, которых не понимали современники. В психологии есть понятие "психология гениальности". Есть два вида гениев. Те, которые были признаны при жизни, их всего 10%, и гении, которые были признаны только после смерти. То есть они были не адаптированы к той жизни, в которой жили.

Оказалось, что наиболее успешен человек, у которого сбалансированы два вида интеллекта: рациональный и подсознательный, связанный с выражением чувств.

Люди с высоким интеллектом порой бывали неуспешными, потому что у них была неправильная балансировка эмоционального интеллекта.

Успех в жизни зависит от баланса двух видов интеллекта. Рациональной части: математика, физика, абстрактное мышление, правильная речь (это очень важный элемент рационального, именно из-за языка появилось у нас серое вещество). И эмоциональной части, которая нами движет. Например, как Каннибал брал в армию людей? Он видел два типа реакций:

В случае опасности мужчина бледнел, то есть сосуды спазмировались, его парализовывало временно. У мужчины в случае опасности краснело лицо, он возбуждался, мышцы напрягались, и он шёл в бой.

Интуитивно Каннибал брал в армию вторых, у них эмоциональный интеллект запускал реакцию, которая нужна для победы.

— Сергей Николаевич, Паганель из "Детей капитана Гранта" отличался высоким IQ, а к жизни не очень был приспособлен. Можно с ним сравнить таких людей?

— Вы правы. Есть люди умненькие, хорошие. Отличник в школе, в институте, но при этом замкнутый, сложно общается с другими людьми, сам себе на уме: "Лучше почитаю книжку, чем пойду в компанию", "День рождения давай отпразднуем?" — "Не хочу".

Им неинтересно всё, что происходит вокруг них, потому что их внутренний мир им более интересен, чем внешние коммуникации.

Для тех, кто осознаёт эту историю, это трагедия, потому что он другим не может быть.

Грамотный полноценный человек, которого понимают окружающие люди, сбалансирован интеллектом эмоциональным. Он понимает, что на его интеллект есть ещё и умеренная порция:

страха,

гнева,

агрессии,

сочувствия другому.

Ведь люди со слабо выраженным эмоциональным видом окружающему миру кажутся бесчувственными.

И наоборот, крайнее выражение эмоционального интеллекта — это холерики, которые проваливаются в эмоции. Он себя не может остановить в агрессии, в любви, поэтому постоянно влюбляется. Он не может со своим рациональным договориться, чтобы тот помог ему вовремя остановиться во влюблённости, в фобиях.

Всё поправимо

— Вы как практический психолог можете научить эмоциональному интеллекту, чтобы этот перекос сгладить?

— Я начинал заниматься практической психологией ещё в России. В 1983-м окончил медицинский институт и с 1987 года занимался прикладной психологией. Тогда она была не развита в России. В России была развита классическая психология, немного аналитическая. Я был в команде, которая начала завозить в Россию с 1990-х годов прикладные психотехнологии.

Перекос сгладить можно и нужно. Сейчас огромное количество курсов.

Йога как индийская психотехнология.

Я ею увлекался по молодости и даже был на нескольких закрытых семинарах знаменитого йога Айенгара в МГУ. Я прилетал с Урала и занимался у него. Йога позволяет гармонизировать эмоциональный и рациональный интеллект. В основном эмоциональный, потому что работает с абстракциями.

Курсы на растяжку тоже работают на балансировку.

Всё, что будет человека фиксировать на внутренних ощущениях, на контроле, на разговоре с самим собой, будет помогать балансировать эмоциональный интеллект в отношении рационального интеллекта, то есть выстраивать внутреннюю картину мира.

Человек станет не более рациональным, а более правильно выбирающим степень эмоций.

Как в психиатрии разделяются нормальные реакции человека и ненормальные? Это когда ты выдаешь в ситуации большую амплитуду эмоций, чем среднестатистическая нервная система. Их называют акцентуированная личность, акцентный человек.

Иногда эмоциональный интеллект помогает человеку развить рациональный интеллект. Яркий пример — это iPhone и Стив Джобс. Когда он первые свои компьютеры придумывал, их не приняли, и он уехал на 3-7 лет в Тибет, медитировал. А я думаю, подкачивал балансировку рационального и нерационального интеллекта, вернулся, и пошла история с iPhone.

Сегодня время избыточного эмоционального интеллекта. Наше серое вещество не может до конца описать, что происходит вокруг нас. Например, коронавирусная инфекция. Рационально если начать разбираться в ней, у любого нормального человека возникает куча вопросов, на которые нет ответов:

Почему в Китае нет второй волны?

Почему перчатки?

Почему маски?

Почему нормальные люди ходят без маски?

На каждом этапе оценки этого сумасшествия, охватившего Землю, мы получаем одни вопросы. Как только перегружается сознание, у нас включается защитная реакция. Человек начинает выдавать эмоции. В лентах соцсетей о второй волне COVID сообщения вызваны на 99% эмоциональным интеллектом.

Одновременно с непониманием этого мира развиваются технологии гармонизации эмоционального интеллекта: расцвет курсов саморегуляции, йоги, психоанализа.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова