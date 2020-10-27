"Большевики между собой сражались не на жизнь, а на смерть"

Что нового стало известно об Октябрьской революции к ее 103-й годовщине? "Правде.Ру" расскажет историк, профессор Дмитрий Чураков.

— Сегодня мы говорим про 103-ю годовщину Октябрьской революции. И хотелось бы поставить такой вопрос: что нового стало о ней известно, о ее подготовке? Изначально, кстати, ее даже Троцкий после 10 лет советской власти называл не революцией, а переворотом — Октябрьский переворот был. А по факту она стала революцией, потому что такие всемирные изменения произошли… Скажите, как историк, появляются вообще какие-то новые сведения?

— Конечно, и очень много нового, потому что известные события связаны в основном с поверхностными источниками, с тем, что было в Петрограде. Сейчас есть возможность изучить воспоминания участников "на местах", и это очень серьезно иногда меняет картину. Картина революции, биографии отдельных вождей становятся гораздо шире и лучше.

— Но кардинального перелома все же нет, или есть что-то такое, что могло бы изменить картину? Может, не на 180 градусов, но чуть подправить правее-левее?

— Каждое десятилетие серьезно меняется картина того, что было, кроме этого, меняются методы, с которыми мы подходим к источникам. Поэтому всегда много нового и неожиданного.

— Например, пароли Троцкого в истории? Долго говорилось, что он был чуть ли не первым организатором Октябрьского переворота, даже впереди Ленина шел.

— Я бы не стал называть те события переворотом — они очень точно названы вооруженным восстанием в Петрограде. Этого вполне достаточно. Ведь пришла совершенно другая группировка, чем члены Временного правительства.

А что касается Троцкого, степень близости к Ленину скорее всего в данном случае определял он сам. Если судить по другим наблюдателям — то в первых рядах, но отнюдь не первым. Помимо прочего, Троцкий довольно поздно пришел в партию большевиков, и большевистское ядро к нему относилось как к чужаку, стараясь не пускать вперед.

— Это объяснялось тем, что Ленин вынужден был скрываться?

— Ленин не случайно сам пришел в Смольный перед началом решающих событий. У него и Троцкого были разные подходы к развитию революции.

Троцкий хотел все провести через Съезд советов, а Ленин не хотел ждать его начало. И так как Троцкий мешался, Ленину пришлось прийти и начать то, что он начал. Это может быть связано и с личным соперничеством, и с некими принципиальными вопросами.

— Была ли альтернатива? Кроме большевиков кто-то мог взяться за власть?

— Если что-то уже произошло, то альтернативы не было.

— Сталин называл большевиков "Союзом меченосцев" за сплоченность. Больше никто такую силу не представлял собой?

— Я занимался и меченосцами, и некоторыми другими орденами. Там шла такая грызня, что если сравнивать с большевиками — наверное, очень похоже. Та самая сплоченность — только лишь со стороны, в истории не бывает полутонов и монолитов.

Всегда есть какие-то противоречия. И большевики были, возможно, просто более дисциплинированы. Поэтому им и удалось в конечном итоге победить, прочие просто не смогли придерживаться общей линии поведения. Но между собой они сражались не на жизнь, а на смерть.

Немецкие деньги, "те самые"

— А что касается спорного вопроса о германских деньгах, которые были переданы для революции?

— Видимо, они осели в чьих-то карманах, до революции они не дошли.

— Понятно, что никаких расписок германский кайзерский штаб не давал, но почему книги пишут? Тема сама такая, историческая "клубничка".

— Людям сложно поверить, что что-то можно совершить на энтузиазме, бесплатно. Но проблема финансирования революционных движения всегда есть. Основным источников партии большевиков были не немецкие, не американские деньги, а — это можно посмотреть по документам рабочих организаций — очень многое шло от профсоюзов, от печати. Были, конечно, крупные пожертвования от частных лиц — это были очень состоятельные люди, им вовсе не нужна была поддержка кайзерского штаба.

— Московское купечество, говорят, представляли в основном старообрядцы, в отличие от Питера.

— Они люди очень рациональные, могли выделять деньги и единомышленникам, и тем, кто мог пригодиться. Среди большевиков тоже были старообрядцы.

Есть историки, которые считают, что только они и оказались в окружении Сталина, но нет, это были обычные православные — Калинин, Молотов, Ворошилов. Однако же недовольное чем-то купечество могло хотеть иметь друзей во всех политических силах и спонсировать все партии.

— Был ли жандармским агентом Сталин?

— Есть очень хорошая книжка историка Островского. Вот он показал, что скорее несколько сотрудников царской охранки были агентами Сталина.

— А Берия?

— Им я не занимался, поэтому и комментировать не буду. Сталин вполне мог покупать на те деньги, которые были у закавказских большевиков, нужных каких-то агентов, и через них действовать. Мы знаем, что большевики разоблачили провокатора Малиновского, но Ленин его все время защищал.

— Может, действительно не верил.

— Революционеры — люди специфические, для достижения цели могут идти на разные методы. Они фактически освобождались от необходимости говорить правду на допросах под угрозой жизни, разоблачения каких-то своих товарищей и так далее.

То же самое здесь — они могли действовать, когда взаимодействовали с охранкой совершенно по-разному. Некоторые люди, которые считали себя агентами охранки, совершали потом террористические акты против очень высокопоставленных лиц государства. И здесь очень еще недорасследованная тема.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Михаил Закурдаев