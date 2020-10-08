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Автор Игорь Буккер

Янтарная комната всплывет в Польше

Польские водолазы из Baltictech group обнаружили на дне Балтийского моря затонувшее немецкое судно с многочисленными ящиками, в которых, возможно, может находиться знаменитая Янтарная комната. Как известно, этот военный трофей пропал при бегстве гитлеровцев из Восточной Пруссии.

Янтарная комната всплывет в Польше

Клад на дне Балтики

Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция советских войск, которая началась 12 января 1945 года, сразу же привела к разгрому танковой группировки фашистов в районе Инстербурга. В этой ситуации главнокомандующий кригсмарине гроссадмирал Карл Дёниц (Karl Dönitz) принял решение об эвакуации более миллиона солдат вермахта и гражданских лиц из Восточной Пруссии.

23 января из порта Готенхафен (Gotenhafen после окончания войны переименован в Гдыню), где базировались 2-й учебный дивизион подводных лодок и 22-я флотилия подводных лодок, отплыли первые субмарины с гражданскими беженцами. Так началась масштабная операция "Ганнибал". Hannibal ante portas — "Ганнибал у ворот" — кричали испуганные римляне, когда "пунийский полководец" угрожал Вечному городу.

Эвакуация производилась также и из других портов Балтики. Согласно архивным документам, на покинувшем в спешке порт Кёнигсберга корабле Karlsruhe, кроме большого груза, находились 1 083 беженца.

Судно "Карлсруэ", принимавшее участие в одной из крупнейших морских операций в истории, затонуло, будучи потопленным советскими летчиками.

"Мы приступили к поискам затонувшего судна в прошлом году, когда поняли, что на дне Балтийского моря может находиться интереснейшая находка, — сказал в интервью британскому изданию "Гардиан" один из польских водолазов Томаш Стахура (Tomasz Stachura). — Корабль практически не поврежден. В его трюмах нами обнаружена военная автотранспортная техника, фарфор и множество ящиков с пока еще неизвестным содержимым".

Прусский подарок царю Петру

Янтарный кабинет, выполненный по проекту немецкого архитектора и скульптора Андреаса Шлютера (Andreas Schlüter), не заинтересовал ни одного из прусских королей. Зато интерес к Янтарной каморе проявлял русский царь Пётр Великий. В конце концов по приказу Фридриха Вильгельма I в 1716 году Янтарную комнату извлекли из цейхгауза в Берлине и подарили "дорогому брату". По каким-то причинам при жизни Петра Первого ящики с янтарными панно так до конца и не распаковали.

Взошедшая на трон императрица Елизавета решила украсить свои покои в Зимнем дворце. Однако обер-архитектор Варфоломей Растрелли разместил Янтарную комнату в Екатерининском дворце Царского Села. При этом недостающие янтарные украшения он восполнил зеркальными пилястрами и росписями панно à la ambre — "под янтарь".

В 1745 году пруссаки обнаружили недостающие детали декора. И тогда "старый Фриц", как поданные называли Фридриха II, подарил Елизавете Петровне четвертую раму янтарного кабинета. С той поры Янтарная комната стала местом для официальных приемов, а в 1755 году ею украсили Большой дворец в Царском Селе. Окончательный облик Янтарная комната приобрела в 70-е годы XVIII века, уже в эпоху Екатерины Великой.

Бесследно исчезнувший раритет

В годы Великой Отечественной войны Янтарную комнату законсервировали, но не вывезли наряду с другими ценными экспонатами. Доставшись нацистам, она украшала один из залов замка в Кёнигсберге. Опасаясь за ее сохранность при налетах англо-американской авиации на город, комнату демонтировали и упаковали в 28 ящиков. В первых числах апреля 1945 года их увезли в неизвестном направлении.

По распоряжению Совета Министров РСФСР, в 1983 году приступили к работам по восстановлению Янтарной комнаты, но из-за перебоев с финансированием работы были прекращены. 6 сентября 1999 года был подписан договор между Министерством культуры РФ и германским концерном Ruhrgas AG о выделении $3,5 млн на восстановление Янтарной комнаты.

После завершения работ по восстановлению Янтарной комнаты в Екатерининском дворце в мае 2003 года российско-германский экспертный совет дал им оценку "отлично".

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Темы польша вермахт янтарная комната
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