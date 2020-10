Таинственные ритуалы кочевников Сибири

В античных источниках кочевников описывали как жестоких людей, склонных к войнам и разбойным нападениям. На самом деле у историков довольно мало археологических и антропологических данных о номадах первых веков нашей эры.

В новом исследовании, которое опубликовано на страницах американского журнала физической антропологии American Journal of Physical Anthropology, международная группа под руководством исследователей из Бернского университета и Российской академии наук (РАН) представила новые данные о формах насилия, бытовавших среди кочевых племен в Сибири между II-IV веками нашей эры.

Исследование "Волнения в Туве: закономерности предсмертных травм у кочевников Южной Сибири (II-IV вв. н. э.)" (Troubles in Tuva: patterns of perimortem trauma in a nomadic community from Southern Siberia (2nd-4th c. CE)) было проведено под руководством кандидата медицинских наук Марко Милелла (Marco Milella) из отделения физической антропологии Института судебной медицины (IRM) Бернского университета.

Кладбище поздней античности в сердце Сибири

Расположенная в Южной Сибири Республика Тыва обладает довольно обширными археологическими находками, которые свидетельствуют о заселении этой территории с эпохи палеолита. Особенно примечательны в этом отношении скифские артефакты бронзового века, а также погребальные сооружения поздней античности.

Раннескифский курган Туннуг-1, расположенный в так называемой "Долине царей" в Республике Тыва, является одной из "царских" гробниц скифской материальной культуры в Сибири. Курган раскопали в 2017 году. Совместную российско-швейцарскую археологическую экспедицию возглавляли Джино Каспари (Gino Caspari) из Бернского университета, а также Тимур Садыков и Егор Блохин из Российской академии наук.

Ранняя дата кургана была подтверждена и уточнена, но основные полевые работы проводились на периферии памятника, где недавние раскопки выявили кладбище, датируемое II-IV веками н. э. В захоронении найдены останки 87 человек. На некоторых из них имелись явственные следы насилия, не только полученные на войне, но, возможно, также связанные с кровавыми ритуалами.

Коллектив исследователей занялся дотошным анализом травм, обнаруженных на этих скелетах. В настоящее время в швейцарском Институте судебной медицины подходит к завершению работа над соотношением стабильных изотопов и ДНК костей, что позволит в ближайшем будущем реконструировать рацион питания, мобильность и генетическую принадлежность давно живших людей.

Разбойничьи набеги, военные походы и ритуалы

Как показывает исследование, 25% этих людей погибли в результате межличностного насилия, в основном связанного с рукопашным боем, часто со следами обезглавливания противника. Хотя насилие коснулось в основном мужчин, среди жертв попадаются также женщины и дети. У некоторых людей из кургана Туннуг-1 заметны следы перерезания горла и скальпирования.

По словам Марко, первого автора исследования, "это говорит о том, что насилие было связано не только с набегами и сражениями, но, вероятно, также происходило из-за конкретных таинственных ритуалов, связанных с убийствами и сбором военных трофеев".

Политическая нестабильность и насилие в прошлые столетия

Марко Милелла заявляет: "Наши данные показывают, что люди, захороненные в кургане Туннуг-1, подвергались чрезмерному насилию. В первые века нашей эры вся Южная Сибирь переживала период политической нестабильности. Наше исследование показывает, как политические изменения в прошлом, как и в наши дни, влияли на жизнь и смерть людей".