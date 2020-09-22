Что убивает президентов США

Из 45 на нынешний момент президентов США — четверо стали жертвами убийц, еще на двоих были организованы безрезультатные покушения. Согласно небезызвестному проклятию индейского вождя Текумсе, каждый избранный или переизбранный президентом в год, кратный числу 20, умрет до окончания срока своего пребывания на посту. Мистика, совпадения или закономерность? Нет, во всем виновата политика.

Долгая дорога к смерти

19 сентября 1881 года, спустя 79 дней после покушения, скончался 20-й президент США Джеймс Абрахам Гарфилд (James Abram Garfield). Таким образом, этот кандидат от Республиканской партии стал второй жертвой. Из четырех убитых американских лидеров именно Гарфилд дольше других пребывал в агонии. Врачебные ошибки сделали медиков соучастниками гибели этого 49-летнего мужчины.

Школьный учитель, стряпчий и сенатор, Джеймс Абрахам был личностью уникальной. Гарфилд писал по-латыни, а также, что более удивительно для человека западной культуры, владел древнегреческим! Заметим, что даже такой выдающийся человек, как Августин Блаженный, и тот знакомился с трудами восточных отцов церкви в латинских переводах. Будучи еще математиком в школе, Гарфилд предложил новое доказательство теоремы Пифагора.

Несчастный президент Гарфилд

За 199 дней своего недолгого президентства Гарфилд успел приступить к реформе почты, назначить федеральных судей и дать дополнительный выходной день для посещения могил погибших на войне родственников. И всё, если не считать, что "обидел" проповедника и адвоката Шарля Гито (Charles Guiteau), который весь свой талант блогера — тогда их называли публицистами — отдал за кандидата на президентский пост Гарфилда.

"В интересах других, — писал Гёте, — действуют для того, чтобы с ними вместе пожинать плоды".

Потомок французских гугенотов Гито рассчитывал, что в благодарность новоизбранный назначит его на должность генерального консула в Париже. Это не было выдумкой психически неуравновешенного человека. В те годы в Штатах существовала практика, называемая spoils system, которая состояла в наборе штата государственных служащих из числа сторонников победившей на выборах партии. Кстати, через два года после смерти Гарфилда американский конгресс заменил порочную "систему добычи" на merit system — "систему заслуг", основанную на компетентности чиновника.

Шарль Гито докучал президенту и государственному секретарю (напомним, что в США так называют министра иностранных дел) своими письмами, написанными на украденной в гостиницах бумаге. В то время Шарлю дико не везло, и у него не было денег. Заняв у родственника 15 баксов, Шарль купил револьвер "Бульдог". Цена была непомерно велика из-за того, что злоумышленник приобрел пистолет, инкрустированный слоновой костью. Ведь так он будет лучше смотреться в витрине музея, куда огнестрельное оружие поместят после убийства президента.

И грянул выстрел

2 июля 1881 года на железнодорожной станции в Вашингтоне прозвучал не один, а два выстрела. Президент не был смертельно ранен и даже пошел на поправку, но попытки хирургов извлечь вторую пулю в необычайно жарком августе вызвали сепсис и осложнились гангреной.

Когда Гито задумывал устранить президента, он отказался от кинжала по причине своей физической немощи перед крепким и рослым Гарфилдом. Пример террористов "Народной воли", которые 1 марта того же 1881 года лишили жизни царя Александра II, также не импонировал душевнобольному американцу, сравнивавшему себя с Христом, апостолом Павлом и Лютером. Русские народовольцы осудили Гито и выразили "американскому народу глубокое соболезнование по случаю смерти президента Джеймса Гарфилда":

"Исполнительный Комитет считает долгом заявить от имени русских революционеров свой протест против насильственных действий, подобных покушению Гито. В стране, где свобода личности дает возможность честной идейной борьбы, где свободная народная воля определяет не только закон, но и личность правителей — в такой стране политическое убийство как средство борьбы — есть проявление того же духа деспотизма, уничтожение которого в России мы ставим своей задачей. Деспотизм личности и деспотизм партии одинаково предосудительны, и насилие имеет оправдание только тогда, когда оно направляется против насилия".