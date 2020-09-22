Из 45 на нынешний момент президентов США — четверо стали жертвами убийц, еще на двоих были организованы безрезультатные покушения. Согласно небезызвестному проклятию индейского вождя Текумсе, каждый избранный или переизбранный президентом в год, кратный числу 20, умрет до окончания срока своего пребывания на посту. Мистика, совпадения или закономерность? Нет, во всем виновата политика.
19 сентября 1881 года, спустя 79 дней после покушения, скончался 20-й президент США Джеймс Абрахам Гарфилд (James Abram Garfield). Таким образом, этот кандидат от Республиканской партии стал второй жертвой. Из четырех убитых американских лидеров именно Гарфилд дольше других пребывал в агонии. Врачебные ошибки сделали медиков соучастниками гибели этого 49-летнего мужчины.
Школьный учитель, стряпчий и сенатор, Джеймс Абрахам был личностью уникальной. Гарфилд писал по-латыни, а также, что более удивительно для человека западной культуры, владел древнегреческим! Заметим, что даже такой выдающийся человек, как Августин Блаженный, и тот знакомился с трудами восточных отцов церкви в латинских переводах. Будучи еще математиком в школе, Гарфилд предложил новое доказательство теоремы Пифагора.
За 199 дней своего недолгого президентства Гарфилд успел приступить к реформе почты, назначить федеральных судей и дать дополнительный выходной день для посещения могил погибших на войне родственников. И всё, если не считать, что "обидел" проповедника и адвоката Шарля Гито (Charles Guiteau), который весь свой талант блогера — тогда их называли публицистами — отдал за кандидата на президентский пост Гарфилда.
"В интересах других, — писал Гёте, — действуют для того, чтобы с ними вместе пожинать плоды".
Потомок французских гугенотов Гито рассчитывал, что в благодарность новоизбранный назначит его на должность генерального консула в Париже. Это не было выдумкой психически неуравновешенного человека. В те годы в Штатах существовала практика, называемая spoils system, которая состояла в наборе штата государственных служащих из числа сторонников победившей на выборах партии. Кстати, через два года после смерти Гарфилда американский конгресс заменил порочную "систему добычи" на merit system — "систему заслуг", основанную на компетентности чиновника.
Шарль Гито докучал президенту и государственному секретарю (напомним, что в США так называют министра иностранных дел) своими письмами, написанными на украденной в гостиницах бумаге. В то время Шарлю дико не везло, и у него не было денег. Заняв у родственника 15 баксов, Шарль купил револьвер "Бульдог". Цена была непомерно велика из-за того, что злоумышленник приобрел пистолет, инкрустированный слоновой костью. Ведь так он будет лучше смотреться в витрине музея, куда огнестрельное оружие поместят после убийства президента.
2 июля 1881 года на железнодорожной станции в Вашингтоне прозвучал не один, а два выстрела. Президент не был смертельно ранен и даже пошел на поправку, но попытки хирургов извлечь вторую пулю в необычайно жарком августе вызвали сепсис и осложнились гангреной.
Когда Гито задумывал устранить президента, он отказался от кинжала по причине своей физической немощи перед крепким и рослым Гарфилдом. Пример террористов "Народной воли", которые 1 марта того же 1881 года лишили жизни царя Александра II, также не импонировал душевнобольному американцу, сравнивавшему себя с Христом, апостолом Павлом и Лютером. Русские народовольцы осудили Гито и выразили "американскому народу глубокое соболезнование по случаю смерти президента Джеймса Гарфилда":
"Исполнительный Комитет считает долгом заявить от имени русских революционеров свой протест против насильственных действий, подобных покушению Гито. В стране, где свобода личности дает возможность честной идейной борьбы, где свободная народная воля определяет не только закон, но и личность правителей — в такой стране политическое убийство как средство борьбы — есть проявление того же духа деспотизма, уничтожение которого в России мы ставим своей задачей. Деспотизм личности и деспотизм партии одинаково предосудительны, и насилие имеет оправдание только тогда, когда оно направляется против насилия".
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