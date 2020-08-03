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Автор Маргарита Кичерова

"Красота — созидательная сила": фильм "Портниха"

Общество

В рубрике "Популярное кино глазами психолога" разбираем фильм "Портниха" с психологом Светланой Шарко.

Мы платим цену за каждый поступок и решение. Какие причины нас побуждают к действию и какие последствия могут быть. Стоит ли помогать Золушке, если она не скажет спасибо доброй фее?

— У картины c Кейт Уинслет пять премий Австралийской академии, номинация художников Гильдии по костюмам. В маленький провинциальный городок приезжает девушка, уехавшая не по своей воле, чтобы ухаживать за психически больной матерью. С ее появлением в городе полезли тайны, интриги. Идет сильный прессинг. Ее мать из-за этого вынуждена была притворяться безумной. Возможно ли сохранить свою личность в условиях такого прессинга? Что в этом помогает?

— Здесь я вижу срез всего общества. Говоря об этом городке, покрытом пылью, мы можем говорить о взрослых людях и о детях. Наша героиня была обречена, потому что во главе всего стояли подлецы. Ее биологический отец — насильник и нездоров психически.

— То есть для нее получилось лучше, что ее поместили в детский дом за не совершенное ей преступление? Ее насильно вырвали из этой среды, и это стало благом?

— Тут из двух зол выбрали меньшее для нее. И ее внутренних сил хватило на обретение себя. Она настолько сильна, что смогла даже вернуться для того, чтобы заново возродиться.

— Вернулась для того, чтобы вспомнить, совершала ли она преступление?

— Да, чтобы заново собрать себя. Бывают моменты, когда нужно прийти туда, где все началось. У нее хватило на это сил. Что великолепно показано через маленькое общество, где хватает как зла, так и светлого. Даже вот этот полицейский, обретший себя в конце.

— Показавший себя человеком.

— То есть, там есть люди, которые тоже смогут стать на героический путь, если им будет дана воля.

— Смогут остаться людьми.

— Для меня это очень интересный оживший курятник, куда попал гадкий утенок. Выросший гадкий утенок, превратившийся в лебедя и вернувшийся в курятник — а там все то же самое. Вот в моей семье есть репрессированные, и спастись им помогала изоляция, по-видимому, плюс внутренняя духовная работа.

— И ее мать изолировалась сама.

— Да.

— В своем мифическом безумии. Я так поняла, что она просто притворялась ненормальной.

— Когда разум полностью сохранен, жить такой жизнью очень трудно. У нее тоже много беспомощности и обреченности. И она выбрала это полубезумие как образ хотя бы какой-то жизни внутри всего. Как уход от действительности.

— А матерью не двигало чувство вины, когда дочь вернулась?

— Чувство вины тоже бывает разное. Дочь хотела прояснить, что произошло и виновата ли она. У нее, видимо, было очень мало воспоминаний.

Это так называемое посттравматическое стрессовое расстройство, когда есть флэшбеки: так вспоминаешь что-то не до конца. Оно тебя как бы фрагментирует, и ты до конца не понимаешь — кто ты?

— У героини не было помощи. Что в таком состоянии делать человеку?

— Поддержать себя — это зачастую вернуться туда, откуда все пришло. Но только с ресурсом, а у нее очень много сил. Она пришла не с оружием, а с одной машинкой "Зингер" — с красотой, с тем, что умела лучше всего.

Гармония красоты

— Опереться на внутренние ресурсы, силы, навыки…

— Да, это то, что крепило к жизни. Когда она начинала шить, она гармонизировалась, создавая красоту для себя и других.

— А разве она не отомстить вернулась? Или она на самом деле хотела, чтобы это общество ее приняло?

— Собрать себя, возродиться. Пришла, чтоб уйти как птица Феникс. Там в конце все горело, когда она уезжала.

— У меня такая же ассоциация возникла.

— Да, у нее был триумф. Мотив мести мне не кажется главным. Она скорее ехала за справедливостью.

— Оборотная сторона справедливости — месть. Теневая.

— Соглашусь.

— То есть, когда мы пытаемся отомстить или добиться справедливости, реально мы пытаемся собрать себя?

— Очень часто, когда мы мстим, мы, наоборот, становимся очень привязанными к тому, что делало нас несчастными.

Если кто-то в это втягивается, то он никогда не отойдет, вечно будет стоять рядом с теми, кому мстим. Но когда есть желание добиться справедливости, то само это желание боле здоровое, чем движение к мести. Оно может помочь стать свободными.

— Поэтому героиня решила помочь своей бывшей не сопернице, а тому, кто ее подставил. Такая история о неблагодарной Золушке, которая в этом призналась — и ей сшили платье, чтобы она завоевала сердце любимого человека. Стоит ли вообще помогать таким людям? Если не думать о своем моральном состоянии. Эти люди способны понять, что для них делают хорошее, и быть благодарными?

— Есть люди, похожие на бездонную дыру. Можно им давать и давать, но они не насыщаются, не испытывают благодарности. Они умеют брать, может, им не то нужно.

Некоторые дыры в прошлом не закроешь красивым платьем. Но наша героиня создает красоту, а красота часто гармонизирует все вокруг себя.

— Красота — это созидательная сила?

— Конечно. Но бывают люди, которые не выдерживают красоту. И те, кто не выдерживают красоту, начинают ее разрушать. Быть красивой — значит, быть сильной, встречаться с непростыми вызовами в жизни.

— И когда вот эта вот Золушка попыталась быть красивой, и она стала красивой, она как раз столкнулась с этим вызовом в лице матери своего возлюбленного.

— Да!

— И вот интересное противостояние…

(Продолжение следует)

Беседовала Маргарита Кичерова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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