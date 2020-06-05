Зрители против Hulu: уникальное дело о персональных данных

Компания Hulu участвует в судебном процессе по групповому иску. Истцы отмечают, что компания намеренно ограничивает (или замедляет) работу в веб-версии, что заставляет пользователей пользоваться ее услугами с планшетов и телефонов. Разбираемся, почему это важно.

Что такое Hulu

Hulu (в нашей стране пока не особо популярный) — веб-сайт, который предлагает доступ к фильмам и сериалам по подписке. Аналогом Hulu в РФ можно условно считать сайты вроде Ivi. Владеет Hulu не кто-нибудь, а The Walt Disney Company, так что дело мгновенно стало резонансным и обсуждаемым.

В чем суть иска

16 апреля два истца, Ким Аткинсон и Кайл Стивенс, подали жалобу в Верховный суд Лос-Анджелеса, утверждая, что Hulu ограничивает скорость показа в веб-браузерах. Из-за этого пользователи вынуждены скачивать и устанавливать приложение Hulu на телефоны, что дает компании доступ к персональным данным с устройств.

"Компания Hulu всеми силами добивается того, чтобы пользователи скачивали ее приложение. Оно позволяет обеспечить прямой доступ к личным данным, в том числе и в режиме просмотра, и в режиме автономной фоновой работы", — отмечают истцы.

На чем основан иск

В иске приводится пример, который активно обсуждали на форуме пользователей Hulu. Произошел он еще в августе 2019 года, но был весьма показательным.

"Я пытаюсь смотреть предсезонные игры НФЛ на моем втором мониторе. Качество видео — HD, если смотреть трансляцию по ТВ, все прекрасно. Но на компьютере картинка ужасна. Я пробовал другие браузеры, тестировал скорость сети — ничего не помогло. Другие потоковые сервисы работают прекрасно. Есть идеи о том, что это может быть? Прикрепил скриншот — гляньте на эти пиксели!", — написал один из зрителей Hulu.

В ответ представитель Hulu написал, что компания "знает об этой проблеме" и активно работает над "…качеством потоковой передачи High Definition на Hulu. com". Однако 9 месяцев спустя другой клиент сервиса заметил, что проблема все еще не решена.

Этот человек написал, что это "…четкое указание на то, что Hulu отдает приоритет HD телевизорам. А пользователи ПК оказываются "на обочине"".

При этом есть официальные данные в виде диалогов с техподдержкой Hulu, в которой специалист компании отмечает: Hulu "…временно отключил потоковую передачу высокого разрешения. Hulu находится в процессе возобновления потоковой передачи HD на Hulu. com, но пока лучше использовать другие устройства".

Истцов такие ответы не устроили — и они планируют подать еще один коллективный иск, активно оповещая о проблеме абонентов США. Редакция будет следить за развитием событий.