Что делать России с мигрантами в период массовой самоизоляции

Насколько опасны при режиме карантинных ограничений стали огромные массы трудовых мигрантов в столице и вокруг нее? Как власть может помочь своим гражданам и мигрантам? Почему в отношении приезжих сделать это крайне сложно? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda. ru журналисту и медиа-менеджеру Вадиму Горшенину ответил руководитель фонда "Миграция XXI век", экс-замдиректора ФМС РФ Вячеслав Поставнин.

Власть забыла о группе самого высокого риска

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Как власть мигрантов "самоизолирует"

— Вячеслав Александрович, больше всего мигрантов сосредоточено в Москве и Подмосковье. Многие приехали из самых взрывоопасных регионов — Ферганской долины, Ошской области и так далее, где были достаточно кровавые события. В основном это люди — молодые, но большинства уже есть опыт участия в таких массовых действиях.

Сейчас многие из них остались без работы и вообще без всего. И уехать они не могут. Вы считаете, что в таких возможно создание множества этнических криминальных группировок и настолько массовые погромы, что никакая полиция не справится. Но что же делать в такой ситуации?

Для гастарбайтеров не предусмотрено ничего, куда бы они могли обратиться за помощью

— У них, кстати, очень популярны были в свободное время так называемые качалки и всякие боевые клубы. Среди них есть боевое ядро. Помните, на Хованском кладбище лопатами и ломами они отбивались и вооруженных чеченцев разогнали. Вот и представьте, какой у них боевой потенциал.

Согласно западному исследованию, наибольшее количество рекрутов в ИГИЛ (организация, запрещенная в России) поставляли как раз бывшие советские среднеазиатские республики. Этих мигрантов на территории Российской Федерации — большинство.

— Так что делать с ними?

— Эта проблема не должна решаться отдельно от российских граждан. Было бы очень неправильно, если бы мы начали финансово, материально помогать мигрантам, не помогая российским гражданам. Тогда получился бы просто нонсенс. — Что за государство такое, которое мигрантам помогает, а о собственных гражданах не заботится?… Поэтому надо начать с граждан России.

Тем более, что про граждан России все более-менее известно, можно сделать адресную помощь, понятно, как кому выдавать деньги, потому что у всех там есть квартиры, регистрации, СНИЛСы, банковские карточки и так далее. Это — не проблема, было бы желание.

С мигрантами — намного сложнее. Про них очень мало известно, нет практически ничего. Это — просто позор и безответственность, что мы до сих пор не создали информационную систему, с помощью которой можно было бы достучаться до каждого мигранта.

Мы просто не знаем, где они находятся, что делают, как живут. Даже если мы захотим им как-то выдать деньги, непонятно, как это можно сделать.

Федеральная миграционная служба России в нищие 90-е годы приняла 10 миллионов вынужденных переселенцев. Руководитель ФМС Татьяна Регент, надо отдать ей должное, вместе со своими единомышленниками — просто удивительные люди. Они создали инфраструктуру, которая и дальше могла бы принимать и обустраивать мигрантов.

Но потом все это было разворовано и развалено, теперь ничего этого уже нет. Теперь все это нужно придется создавать снова в крайне сжатые сроки. Иначе никакие проблемы не решить, они только будут расти и обостряться.

— А Центр Сахарова в Москве?

— Так он для другого создан. Его задача — выдавать разрешения на работу и на проживание, то есть — регулировать статусные документы и собирать деньги с мигрантов.

Рядом находится Центр временного содержания иностранных граждан, это — такая полутюрьма. И все. А обеспечивать, кормить огромное количество — нет, они не для этого были сделаны совершенно. Они даже заточены совсем под другое.

Препоны для депортации

— Когда только начинали вводить самоизоляцию, я в качестве заместителя председателя Общественного совета Главка полиции Москвы ездил проверять как раз тот самый ЦВСИГ, разговаривал с его начальником. Он сказал, что они отправляют в аэропорты людей, которых суд постановил депортировать, но в их странах самолеты не принимают. Почему наши МИДовские структуры не могут договориться с руководствами тех стран, откуда они прибыли?

— Здесь — два аспекта. Первый — МИД сейчас сосредоточен на том, чтобы возвратить наших сограждан со всего мира. Эта проблема для них оказалась непосильной, хотя деньги на это выделены очень большие — 500 миллионов рублей. Но механизма нормального, простого, чтобы эти деньги дошли до людей, чтобы их можно было хотя бы посчитать, опять же нет.

Мы этим занимаемся, с большим трудом выдавливая, выцарапывая наших граждан на Родину чуть ли не по капле. Поэтому занимаются, прежде всего, этим. Не до мигрантов.

Предположим, решили волевым образом мигрантов вывезти и договорились с Узбекистаном, с Таджикистаном и другими странами. Теперь представьте, сколько надо рейсов поездов и самолетов, и сколько будет стоить, чтобы их вывезти. Просто миллионы мигрантов разделите на вместимость транспорта, получатся десятки тысяч рейсов.

Но чтобы их вывезти, сначала их надо где-то собрать. А где их собирать-то и сколько держать там?… И как их собирать? Ведь нет даже информационной системы, чтобы они знали, куда надо приехать или хотя бы сообщить о себе. Нет ничего, у нас голая ситуация — нет никакой инфраструктуры. Но ситуацию надо решать сейчас, причем экстренно, иначе она захлебнется и проблемы перекинуться на многие другие сферы.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев