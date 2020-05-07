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Лукашенко отобьет поклон Путину?
Автор Вадим Горшенин

Как власть мигрантов "самоизолирует"

Общество

Почему проблемы трудовых мигрантов в условиях пандемии коронавируса и карантина стали особенно опасными для общества? Почему угрозу представляют не столько сами мигранты, сколько отношение к ним со стороны государства? Почему мигранты стали группой самого высокого риска? Могут ли мигранты с признаками коронавируса обратиться в неотложную помощь, и о какой их изоляции может идти речь?

Власть забыла о группе самого высокого риска

В отношении мигрантов в России было много имитации вместо реальных дел. В 80% случаев мигрантов не смогли поставить на учет. Патентом на работу охвачены только около четверти этих людей, медицинская страховка у большинства ничего не покрывает. Сейчас, когда мы столкнулись с эпидемией, никто не может ничего сделать. Просто потому, что про мигрантов государству толком ничего не известно.

При этом они показывают отличную способность к самоорганизации. Эксперты высказывают опасения, что в сложной экономической ситуации многочисленность трудовых мигрантов может привести к появлению мощных этнических организованных преступных группировок. Как их обустроить в России или вернуть на родину? Все эти и многие другие вопросы обсудили в прямом эфире по скайпу председатель совета директоров холдинга интернет-ресурсов "Правда. Ру" Вадим Горшенин и руководитель фонда "Миграция XXI век", экс-замдиректора ФМС РФ Вячеслав Поставнин.

Ситуация с мигрантами крайне взрывоопасна  

— Вячеслав Александрович, вы занимаетесь мигрантами достаточно давно.

— Да, уже около 25 лет. Этой проблемой я начал заниматься, еще работая в МИДе.

— Сейчас — во время коронавирусной инфекции, все беспокоятся о себе, сидят дома на самоизоляции по возможности. Но обострились проблемы, именно с мигрантами, которые приехали к нам прежде всего из бывших союзных республик. Уже появилось много сообщений в социальных сетях, что они нападают на людей, вырывают сумки.

Мигранты приезжают сюда зарабатывать, но сейчас большинство из них остались без средств к существованию, вообще неизвестно, где и как они живут. У нас нет системы работы с мигрантами. У российского гражданина есть регистрация, ИНН, СНИЛС и так далее, так или иначе человека можно найти. А вот где и чем заняты мигранты?

Говорить о какой-либо профилактике как коронавируса, так и преступлений просто бессмысленно. Отсутствуют даже институты выявления информации о мигрантах. Конечно, логично было бы провести тестирование на коронавирус среди тех, чья работа связана с общением с людьми. Но кто этим будет заниматься? Как с этим быть?

— Действительно, ситуация, складывающаяся с мигрантами у нас, не просто тяжелая, а крайне тяжелая, порой даже катастрофичная. Хотя, собственно говоря, у нас и с некоторыми категориями российских граждан не очень хорошо все обстоит, особенно сейчас, когда тоже многие потеряли возможность получения средств существования.

Но у российских граждан, у большинства по крайней мере, все-таки есть родители или дети, родственники или друзья, которые в трудную минуту могут как-то помочь, многие получают какие-то пособия и так далее. Практически у всех россиян есть хотя бы место жительства.

А положение в среде мигрантов, конечно, крайне тяжелое. Собственного жилья, как правило, ни у кого нет, только у единиц. У некоторых есть родственники, потому что многие приезжают целыми семьями, но все они сейчас оказались точно в такой же ситуации, поэтому рассчитывать на них крайне тяжело.

Конечно, сейчас, когда все закрыто и отсутствует возможность даже официального трудоустройства, им просто-напросто не на что жить. Поэтому ситуация, как говорят все эксперты, не только катастрофическая, она еще и крайне взрывоопасна.

Кстати, об этом я уже давно писал и говорил. Положение мигрантов и раньше было тяжелое. Они были поставлены в сложные условия, находясь здесь, это были люди второго сорта, ущемленные в правах, даже в базовых.

Эти люди постоянно находятся в стрессовой ситуации, испытывают унижения. Вот самое страшное — унижения, причем длительное время, они уже к этому даже привыкли. Но сейчас обида накладывается на безысходность.

Они не могут даже выехать, они вообще не знают, что им делать, потому что не на кого надеяться, а помощь, которая им идет, мизерная и вообще мало к кому доходит.

Ситуация с мигрантами требует усиленного контроля

— Люди сталкиваются на чужбине с целым рядом трудностей: нужно раздобыть патент, найти работу. Они помогают друг другу на первоначальном этапе, когда новичкам не хватает денег. Все это приводит к тому, что складывается организованная система. Такая структура может в нужный момент мобилизовать людей. Как вы считаете, насколько в нынешней ситуации возможно резкое обострение криминогенной обстановки?

— Они за это время действительно уже очень серьезно самоорганизовались. Ситуация, конечно, взрывоопасная. Некоторые представители силовых структур говорят, что ничего там не будет, а если что ОМОН быстро справится с любыми проблемами такого рода. Да ничего подобного!

Только по официальным данным в Москве — 2 000 000 мигрантов, хотя на самом деле их — намного больше. То есть — речь идет о потенциальных сотнях тысячах всевозможных бандформирований, каких-то таких преступных организованных групп, большинство из которых будут пытаться просто-напросто выжить…

Не надо забывать, что в отличие от российских граждан, у которых есть только власть, сообщество мигрантов действительно достаточно самоорганизовалось. У них есть определенная иерархия по горизонтали и по вертикали, есть разграничение по территориям и сферам деятельности. В их среде также есть и всякие религиозные деятели, которые достаточно большое влияние имеют.

И определенные, кстати говоря, финансовые средства у их неформальных руководителей также имеются. Они могут приплачивать определенным лицам для принятия нужных им решений.

И можно вспомнить недавние события с участием мигрантов, например, в торговый центр "Москва" было мобилизовано несколько тысяч человек за ночь.

А что будет, если тысячи человек будут действовать по разным районам Москвы? — Да никакого ОМОНа и Росгвардии не хватит.

И даже если их всех арестовать, куда потом везти всех этих людей? Тюрем не хватит. То есть — на самом деле, если ситуация выйдет из-под контроля, мы зашатаемся очень серьезно.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев

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Темы карантин иммигранты росгвардия коронавирус самоизоляция вячеслав поставнин
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