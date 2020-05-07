Врачи - герои борьбы с эпидемией. А остальные?

Сегодня все страны мира переживают тяжелейшие времена, связанные с пандемией COVID-19. Закрытые рестораны и торговые центры, падение экономики, массовая безработица, сводящая многих с ума самоизоляция, переполненные больницы.

На передний край обороны в эти сложные дни вышли врачи, которые ежеминутно сражаются за жизни своих пациентов и борются с распространением вируса. Бесконечные осмотры, анализы, консультации и круглосуточные смены. Они — наша основная надежда на победу в этом нелёгком бою. Основная, но не единственная!

Не совсем заслуженно без внимания остались люди, помогающие тем, кто остаётся дома — пенсионерам и семьям, находящимся на принудительном карантине. В эти дни нагрузка у них сильно возросла, а финансовых надбавок им никто не обещал.

Сейчас мы говорим о соцработниках, которые ежедневно выполняют просьбы, а иногда и прихоти своих подопечных. Раньше от их помощи часто отказывались и услугами пользовались, в основном, одинокие пенсионеры и лежачие больные, но сейчас ситуация резко изменилась.

Помимо того, что у них на собственных участках практически все, закреплённые за ними люди, стали обращаться за помощью, так руководство ещё обязало помогать и соседним районам.

Как рассказал нам соцработник Басманного района Москвы — "работа стала практически круглосуточной и, конечно, без выходных. Надбавки? Не — не слышали. Хотя мы с вами понимаем, что риски у них, хоть и ниже, чем у врачей, но всё же очень высоки. Постоянные походы по магазинам и контакты с людьми, у которых диагноз под подозрением — это не шутки. Увы, зарплаты у них при этом одни из самых низких, а риски — одни из самых высоких".

А как, например, насчёт сотрудников почты? Их на оплачиваемые каникулы никто не отправлял, и надбавок, за работу во время высокой эпидемиологической ситуации, тоже не планировал выдавать.

И они ходят, день за днём, по своим участкам, разносят письма, газеты, а в регионах ещё и пенсии (да-да, есть те, кто не хочет получать пенсии на карты, да и не везде есть возможность картами этими воспользоваться).

Почтальонам хотя бы по многоразовой маске выдали, а сотрудники отделений, в большинстве городов, сидят без средств защиты и антисептиков. Сидят и выдают, кашляющим на них посетителям, письма и посылки, не получая никаких дополнительных выплат.

С полицией ситуация тоже весьма печальная.

Они патрулируют улицы, останавливают граждан для проверки пропусков, проводят воспитательные беседы с гуляющими пенсионерами. Им, в отличие от почтальонов, выдали много многоразовых масок, но, в отличие от врачей, премий не обещали. Хотя они тоже, вместе с сотрудниками социальных служб на, скажем так, передовой.

Про 15 апреля хорошо помните? Когда народ столпился в диких очередях? Так вот если вы там были, то могли и избежать контакта с заражёнными, а у сотрудников полиции такого шанса не было — проверять нужно было всех.

Нас окружает огромное количество людей, для которых массовые каникулы стали дополнительной нагрузкой к привычному режиму работы, но, к сожалению, без дополнительных выплат за опасные условия труда.

У всех единая цель — предотвратить распространение опасного вируса, уносящего жизни людей.

Будем надеяться, что в ближайшем будущем на них обратят внимание и внесут поправки в финансирование этих служб, а пока что просто не забывайте лишний раз сказать спасибо, когда соцработник оставляет у дверей квартиры заказанные вами продукты.