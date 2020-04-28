Советы родителям в условиях самоизоляции

Пугает мысль о том, что придется провести больше месяца самоизоляции наедине с активным ребенком?
Но специалисты уверяют — вам это под силу. Вот несколько правил, выполнение которых поможет родителям адаптироваться к новой реальности.
Из-за долгого карантина у детей возникает куча вопросов. Они не понимают, почему же приходится оставаться дома.
Объясните ему, что существует опасность заболеть. Расскажите, что надо делать, чтобы остаться здоровым.
Даже если ребёнок не до конца поймет происходящее, ему будет нестрашно.
Но и сами оставайтесь спокойными: ваша тревога — для малыша огромный стресс.
Всегда старайтесь находить время на себя, какая бы обстановка вокруг не была.
Посвятите себе немного времени, пока дети спят или увлечены игрой. Сделайте себе любимый чай, горячую ванну или включите хороший фильм.
Из-за нахождения в замкнутом пространстве ребенок заскучает. Это может привести к пакостям и вызывающему родительскую злость поведению.
Важно осознавать, что ребенок не со зла себя плохо ведет. Ему тоже нелегко из-за нахождения в "заключении".
Сейчас великое множество различных онлайн-ресурсов.
Составьте план того, чем можно занять ребенка:
Самое время заняться тем, на что раньше не было свободного времени. Это отличный шанс еще больше сблизиться со своим ребенком.
Безусловно, в домашней обстановке уговорить ребенка учиться не так-то просто.
Старайтесь быть участливым родителем. Если какие-то задания можно делать вместе с ребенком, не упускайте этой возможности.
Несмотря на карантин, постарайтесь не забывать о занятиях спортом. Приобщайте к этому своего ребенка.
И время весело проведете, и здоровье "спасибо" скажет.
Фото:nuevamujer.com
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