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Автор Марина Расторгуева

Советы родителям в условиях самоизоляции

Общество » Семья

Пугает мысль о том, что придется провести больше месяца самоизоляции наедине с активным ребенком?

Но специалисты уверяют — вам это под силу. Вот несколько правил, выполнение которых поможет родителям адаптироваться к новой реальности.

Не врите своему ребенку

Из-за долгого карантина у детей возникает куча вопросов. Они не понимают, почему же приходится оставаться дома.

  • Психологи советуют не скрывать от ребенка правду о ситуации, происходящей в мире.

Объясните ему, что существует опасность заболеть. Расскажите, что надо делать, чтобы остаться здоровым.

Даже если ребёнок не до конца поймет происходящее, ему будет нестрашно.

Но и сами оставайтесь спокойными: ваша тревога — для малыша огромный стресс.

  • Просто следуйте правилам, о которых ему рассказали.

Умейте расслабиться

Всегда старайтесь находить время на себя, какая бы обстановка вокруг не была.

  • Любой родитель периодически нуждается в тишине и покое.

Посвятите себе немного времени, пока дети спят или увлечены игрой. Сделайте себе любимый чай, горячую ванну или включите хороший фильм.

  • Важно, чтобы это было каждый день.

Постарайтесь избегать эмоциональных срывов

  • Многие дети могут специально плохо себя вести, чтобы обратить на себя родительское внимание.

Из-за нахождения в замкнутом пространстве ребенок заскучает. Это может привести к пакостям и вызывающему родительскую злость поведению.

  • Не ведитесь на манипуляции, если не хотите закрепить в малыше такую манеру поведения.

Важно осознавать, что ребенок не со зла себя плохо ведет. Ему тоже нелегко из-за нахождения в "заключении".

  • Попробуйте снимать агрессию при помощи различных игр, в которых можно побаловаться и покричать. Это будет полезно как вашему ребенку, так и вам.

 Займитесь организацией досуга

Сейчас великое множество различных онлайн-ресурсов.

Составьте план того, чем можно занять ребенка:

  • Прямая видеотрансляция из зоопарка? Открыт онлайн доступ в музей? - Класс! Сходите везде.
  • Также можно делать различные поделки, изучать с ребенком новые для него вещи, играть в настольные игры и многое другое.

Самое время заняться тем, на что раньше не было свободного времени. Это отличный шанс еще больше сблизиться со своим ребенком.

Учитесь

Безусловно, в домашней обстановке уговорить ребенка учиться не так-то просто.

  • Постарайтесь доказать, что его учеба является такой же обязанностью, как и ваша работа.
  • Объясните, что нужно стараться не отставать от школьной программы.
  • Припугните, что в противном случае придется прикладывать много усилий, чтобы нагнать одноклассников после выхода с карантина.

Старайтесь быть участливым родителем. Если какие-то задания можно делать вместе с ребенком, не упускайте этой возможности.

Физические нагрузки

Несмотря на карантин, постарайтесь не забывать о занятиях спортом. Приобщайте к этому своего ребенка.

  • Можно вместе потанцевать, попрыгать или сделать небольшую совместную зарядку всей семьей.

И время весело проведете, и здоровье "спасибо" скажет. 

Фото:nuevamujer.com

 

 

Темы самоизоляция советы родителям
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