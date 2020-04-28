Советы родителям в условиях самоизоляции

Пугает мысль о том, что придется провести больше месяца самоизоляции наедине с активным ребенком?

Но специалисты уверяют — вам это под силу. Вот несколько правил, выполнение которых поможет родителям адаптироваться к новой реальности.

Не врите своему ребенку

Из-за долгого карантина у детей возникает куча вопросов. Они не понимают, почему же приходится оставаться дома.

Психологи советуют не скрывать от ребенка правду о ситуации, происходящей в мире.

Объясните ему, что существует опасность заболеть. Расскажите, что надо делать, чтобы остаться здоровым.

Даже если ребёнок не до конца поймет происходящее, ему будет нестрашно.

Но и сами оставайтесь спокойными: ваша тревога — для малыша огромный стресс.

Просто следуйте правилам, о которых ему рассказали.

Умейте расслабиться

Всегда старайтесь находить время на себя, какая бы обстановка вокруг не была.

Любой родитель периодически нуждается в тишине и покое.

Посвятите себе немного времени, пока дети спят или увлечены игрой. Сделайте себе любимый чай, горячую ванну или включите хороший фильм.

Важно, чтобы это было каждый день.

Постарайтесь избегать эмоциональных срывов

Многие дети могут специально плохо себя вести, чтобы обратить на себя родительское внимание.

Из-за нахождения в замкнутом пространстве ребенок заскучает. Это может привести к пакостям и вызывающему родительскую злость поведению.

Не ведитесь на манипуляции, если не хотите закрепить в малыше такую манеру поведения.

Важно осознавать, что ребенок не со зла себя плохо ведет. Ему тоже нелегко из-за нахождения в "заключении".

Попробуйте снимать агрессию при помощи различных игр, в которых можно побаловаться и покричать. Это будет полезно как вашему ребенку, так и вам.

Займитесь организацией досуга

Сейчас великое множество различных онлайн-ресурсов.

Составьте план того, чем можно занять ребенка:

Прямая видеотрансляция из зоопарка? Открыт онлайн доступ в музей? - Класс! Сходите везде.

Также можно делать различные поделки, изучать с ребенком новые для него вещи, играть в настольные игры и многое другое.

Самое время заняться тем, на что раньше не было свободного времени. Это отличный шанс еще больше сблизиться со своим ребенком.

Учитесь

Безусловно, в домашней обстановке уговорить ребенка учиться не так-то просто.

Постарайтесь доказать, что его учеба является такой же обязанностью, как и ваша работа.

Объясните, что нужно стараться не отставать от школьной программы.

Припугните, что в противном случае придется прикладывать много усилий, чтобы нагнать одноклассников после выхода с карантина.

Старайтесь быть участливым родителем. Если какие-то задания можно делать вместе с ребенком, не упускайте этой возможности.

Физические нагрузки

Несмотря на карантин, постарайтесь не забывать о занятиях спортом. Приобщайте к этому своего ребенка.

Можно вместе потанцевать, попрыгать или сделать небольшую совместную зарядку всей семьей.

И время весело проведете, и здоровье "спасибо" скажет.

Фото:nuevamujer.com