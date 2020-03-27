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Автор Олег Артюков

Самоизоляция: только не для российской "элиты"?

Общество

Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса выявили важную социальную проблему. Самодисциплина и самоограничение это далеко не те вещи, к которым готово современное общество. И Россия здесь отнюдь не исключение.

Причем касается это всего российского общества. Напомним, какое возмущение вызывали — и вызывают — люди, сбежавшие из-под наблюдения врачей. Да что там сбежавшие, просто вышедшие из карантина на прогулку. "Идиоты" — это самое мягкое определение в таких случаях.

Самоизоляция — это не для элиты?

Но это реакция на поступки обычных граждан. А что делать с людьми, назовем их так, необычными? Примеров полно.

Самый резонансный пример — заболевание Льва Лещенко, который 12 марта вернулся из США. Слухи о том, что у него диагностирован коронавирус, ходили несколько дней. В пятницу диагноз подтвердили официально. Пожелаем Льву Валерьяновичу и его супруге Ирине (она тоже была госпитализирована) скорейшего выздоровления.

Но при этом отметим, что Лев Лещенко за несколько дней до заболевания участвовал в съемках телепередачи на одном из российских телеканалов. А кроме того, был гостем на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы, где побывал практически весь московский бомонд. Пока известно, что тест на коронавирус сдал Игорь Николаев, тоже там присутствовавший. А остальные-то что?

Чиновники тоже не отстают

Чиновники от богемы не отстают, скорее даже наоборот. На всю страну прогремела история главного внештатного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой, которая скрыла поездку в Мадрид. Даму уволили, возбудили уголовное дело. Может быть, даже показательно — чтоб другим наука была. Но пошла ли эта наука впрок, большой вопрос.

Ушел в отставку мэр города Кунгур (Пермский край) Сергей Гордеев, который 16 марта отправился в Объединенные Арабские Эмираты.

В тот же день во Вьетнам с дочерью улетела глава Тамбова Наталия Макаревич. По ее словам, поездка была для них важна, а ограничений тогда не было. Сейчас сидит в карантине, по возвращении опять-таки отправится на карантин. Самое время посидеть дома для мэра крупного города…

О безалаберности российской элиты на днях заявил и мэр Москвы Сергей Собянин, по словам которого возвращающиеся с отдыха на французском курорте Куршевель привезли с собой "чемодан вирусов".

Не особенность России. Но все же…

Как уже было сказано, безответственное поведение не является проблемой исключительно России. Такое происходит по всему миру. Но вот что касается людей известных, которые не демонстрируют своим примером важность следования установленным правилам, то порицание мгновенное и весьма жесткое.

Как, например, в случае с актрисой Эванджелин Лилли. Которая покритиковала режим самоизоляции, после чего компания Marvel пригрозила расторжением контракта, а сама актриса быстро извинилась за необдуманные слова.

Представить себе такое в нашей стране сложно. Но очевидно, что правила одинаковы для всех. Независимо от величины банковского счета или степени узнаваемости. И хорошо бы, чтобы это понимали все без исключения.

Темы элита лев лещенко коронавирус самоизоляция
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