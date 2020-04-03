Коронавирус не убивает - помогает следить

Пандемия, объявленная ВОЗ из-за вируса COVID-19, среди прочего привела и к повсеместному цифровому наблюдению за огромным количеством населения. Особенно "повезло" в этом отношении гражданам Израиля, с большой степенью вероятности североамериканцам, иранцам, тайцам и почти наверняка китайцам.

До последнего времени антиутопию Дж. Оруэлла "1984" чаще всего относили к Советскому Союзу, иногда к любому тоталитарному режиму, теперь приходится признать, что повсеместное наблюдение с использованием цифровых технологий — это модель деловой деятельности соцсети Facebook и поисковика Google. Отныне правительства "демократических" государств рассматривают использование инструментов обоих веб-гигантов для общественного блага, чтобы отслеживать носителей пресловутого COVID-19.

Первопроходцы

Первый шаг в этом направлении, кажется, сделан в Израиле. На официальном сайте премьер-министра Биньямина Нетаньяху имеется следующая информация:

"Чрезвычайное положение позволит использовать цифровые технологии в войне с коронавирусом. Данные технологии очень помогут нам локализовать пациентов и тем самым остановить распространение этого вируса".

Выступая в другом месте, Нетаньяу признал, что цифровые инструменты используются израильской службой безопасности Шин Бет (Shin Bet) для наблюдения за террористами. По словам Нетаньяху, использование такого рода инструментов означает, что правительство "сможет увидеть, с кем [инфицированные], что происходило до и после [того, как они заразились]".

Несмотря на обещание строгого контроля и 30-дневный запрет на использование подобных технологий, об их использовании объявили как о "свершившемся факте" (когда действуют в обход международно-правовых норм, применяется термин из французского языка — fait accompli), прежде чем израильский парламент или соответствующий комитет смогли надлежащим образом дать разрешение на их использование. Причем данная процедура оказалась возможной во времена переходного правительства.

США в аутсайдерах

Идея использования высоких технологий для слежки за носителями коронавируса настолько оказалась востребована властями, что Белый дом, как пишет Washington Post, уже провел переговоры с Google и Facebook о том, как их данные могут помочь в анализе распространения вирусной инфекции. Обе компании уже поделились со следователями удаленными персональными данными о местонахождении отдельных людей, а Washington Post пошла гораздо дальше и, в соответствии с конспирологическими теориями, предложила госструктурам использовать эти сведения, чтобы понять, как ведут себя люди.

Совсем недавно Таиланд добавил в приложение Airports of Thailand форму для проверки на наличие вируса COVID-19, несмотря на то, что эта функция, по сути, является лишь цифровой копией бумажной регистрации, предлагаемой для въезжающих в страну. Данное приложение запрашивает разрешение на определение местоположения и при каждой активации пытается включить Bluetooth. На запрос разработчикам приложения, последовавший от британского новостного сайта The Register, объяснить их полномочия редакция не получала никакого ответа двое суток.

Главный специалист интернет-команды по реагированию в чрезвычайных ситуациях Ирана Нариман Гариб заявил, что веб-приложение правительства этой страны для диагностики вируса COVID отслеживает и его пользователей. В свою очередь руководство Поднебесной признало использование технологий, чтобы отслеживать своих граждан.

Если другие страны последуют их примеру, удастся ли снова загнать джина в бутылку?

Скорее всего — ничего из этого не получится. Большинство пользователей Сети с легкостью передают данные о своем местонахождении различным приложениям. Немало найдется тех, кто не без удовольствия подберет то, что называется "разведкой на основе открытых информационных источников".