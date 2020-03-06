Антон Гормах: Мастерство юриста играет роль

"Залог успеха — вера в победу, залог победы — вера в себя".

Антон Гормах

Сегодня я нахожусь в гостях у основателя Юридической консалтинговой компании "Бондаренко и партнеры", обладателя дипломов с отличием Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации по специальности "юриспруденция" и МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности "менеджмент", звания почетного работника транспорта России, кандидата в мастера спорта по стендовой стрельбе Антона Андреевича Гормаха. Также он работал в оперативных подразделениях центрального аппарата органов государственной безопасности и МЧС России, где возглавлял службу правового обеспечения, основной задачей которой являлось полное юридическое сопровождение деятельности ведомства.

— Антон Андреевич, расскажите, пожалуйста, почему вы посвятили себя работе в правовой сфере?

— Как известно, среда формирует характер и личность, правда, это спорное утверждение, но в случае со мной это факт.

Со школьных лет я всегда старался брать пример со своего отца.

Когда настало время выбрать профессию, я выбрал такой же путь — путь служения Отечеству.

— Расскажите, как вы получили звание почетного работника транспорта России?

— Я был включен в рабочую группу Минтранса России по разработке нормативно-правовых актов, это было связано с ХХII Олимпийскими зимними играми в г. Сочи. Все прошло безупречно.

Любой профессиональный опыт не проходит бесследно.

Например, приобретенные знания и навыки подобной работы мне пригодились, когда я принимал участие в работе Комиссии по законопроектной деятельности при Правительстве Российской Федерации.

— Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать человек, который выбирает подобную профессию?

— Как сказал Анатоль Франс, "искусству угрожают два чудовища: талант без профессионализма и профессионализм без таланта".

Убежден, что человек, выбравший такую профессию, должен обладать не только фундаментальными знаниями действующего законодательства и владеть правоприменительной практикой, но и уметь слушать и слышать клиента. Часто сложности возникают от того, что люди не слышат друг друга.

Одно из главных условий доверительных взаимоотношений с клиентом — это формирование его доверия к нам.

— Расскажите о направлениях работы вашей компании, каковы ее основные задачи, кто ваш клиент?

— Сфера деятельности нашей компании обширна. Основными направлениями являются:

претензионно-исковая работа,

правовое сопровождение различных компаний,

консультирование как собственников бизнеса, так и их менеджмента в финансовой, юридической, коммерческой и технической сферах.

Кроме того, в последние годы многие коммерческие компании, не имеющие в своем штате работника по взаимодействию с органами государственной власти, обращаются за ресурсом Government Relations (GR) в консалтинговые агентства, к числу которых относится и наша компания.

Мы также работаем и с физическими лицами. Наши специалисты готовы оказывать юридическую помощь, предложить клиентам наиболее выгодный путь решения поставленной задачи. С радостью отвечу на вопросы ваших читателей по электронной почте: officeukkbp@gmail.com, или Вы можете посетить наш сайт ukkbp.ru.

— Где располагается штаб-квартира компании?

— Наш офис находится в комплексе "Город столиц" Московского международного делового центра "Москва-Сити", но бывает и так, что мы встречаемся с нашими клиентами у них в офисе. Этому есть очень простое объяснение — у них достаточно плотный график. Также мы проводим деловые встречи на нейтральных территориях, например в Московском столичном клубе, расположенном в Центральном доме литераторов, где кроме прекрасного ресторана есть и все условия для проведения конфиденциальных переговоров.

— Расскажите, чем отличается юридическая компания от адвокатского бюро?

— Каждый адвокат является юристом, но не каждый юрист является адвокатом. Адвокат — это лицо, наделенное соответствующими полномочиями и имеющее специальный статус, он может представлять интересы клиента, в том числе и по уголовным делам. В остальном они схожи.

Представляющий заказчика в суде юрист или адвокат должен обладать красноречием, навыками ораторского искусства, умением сконцентрировать на себе внимание, быть остроумным, сейсмически чувствительным к пространству, потому что в этом пространстве решается вопрос его клиента.

Наша компания имеет деловые соглашения с рядом адвокатских контор, и в случае необходимости мы можем рекомендовать и представить наших клиентов профильным адвокатам.

— Власть всего мира сосредоточена в руках мужчин, одетых в костюмы. Насколько важен имидж для вашей профессии?

— Очень важен. И прежде всего необходимо отметить, что одежда не должна привлекать к себе внимание, она должна быть нейтральной. Внешний вид должен быть опрятным и располагающим.

— Как вы относитесь к критике?

— Любую разумную и обоснованную критику следует воспринимать положительно.

Вы не поверите, я всегда говорю своим коллегам: "Если вы слышите критику в свой адрес — примите ее и проанализируйте, может быть, это добрый совет?"

— Используете ли вы в своей текущей деятельности опыт и знания, приобретенные за годы работы в органах безопасности?

— Прямо отвечать на этот вопрос я не стану. (Смеется.) Однако эта работа дисциплинировала все мои действия совершать с оглядкой на совесть, ведь, как известно, водой смывается все, кроме совести.

На своем жизненном пути я встречал одаренных и неординарных людей, они становились моими наставниками, общение с ними мне многое дало, за что я им очень благодарен.

Одним из таких людей является человек, чьим именем названа наша компания, его отношением я очень дорожу.

— Предположу, что вы зависимы от графика ваших клиентов, а это означает работу в режиме 24/7. Легко ли вам удается быть в отличной форме?

— Вы правы, я зависим от графика клиентов и объема работы в компании. Но этот путь выбран мною добровольно, и я люблю свою профессию. Это не мешает мне вести активный образ жизни, путешествовать, проводить свободное время с максимальной пользой для себя.