В России введут «социальный рейтинг граждан» как в Китае ?

В соцмедиа пошли слухи о том, что одна из российских IT-компаний, которая специализируется на обработке больших массивов данных, проводит эксперимент по созданию так называемого «социального рейтинга» граждан.



Греф: социальные рейтинги – не в российской ментальности / Новости от 18.05.2019 14:38

Как пишет канал «Не Дума», «Итоговым результатом становится оценка гражданина, учитывающая его потенциальную общественную и криминальную опасность. По словам разработчиков, эта система как минимум пока не будет использоваться для политического рейтингования россиян, зато «очень поможет» банкам, страховым организациям, учебным заведениям и нанимателям.

В будущем представители компании также собираются (с помощью лингвистического и поведенческого анализа действий гражданина в соцсетях, мессенджерах и в реальности) также прогнозировать невозврат заёмных средств, недобросовестность в сделках и угрозу обществу со стороны субъекта анализа».

В общем, цифровое будущее уже здесь, и не сказать, чтобы будущее это было сильно светлым. Если проект успешно заработает, то лучше вообще отказаться от того, чтобы брать кредиты. А то, мало ли. Тут и коллекторы будут не нужны потому, что «социальный рейтинг», если бать за пример китайский проект, который работает в тестовом режиме с 2014-2015 года, то там люди с низким рейтингом просто поражаются в некоторых правах.

Например, в праве на свободное и комфортное передвижение. Человеку с низким рейтингом не продают билет в более комфортный вагон поезда или электрички, или вообще запрещают свободное перемещение между китайскими провинциями. Или же, например, выезд за рубеж. Со съемом гостиничных номеров тоже могут возникнуть проблемы.

Распространяются последствия «низкого рейтинга» и на детей. К примеру, детям таких «недобросовестных» китайских граждан запрещено учится в дорогих частных школах.

В Китае, впрочем, условия рейтинга распространяются не только и не столько на экономику, сколько на политическую и социальную благонадежность. Учитывается, например, время, проведенное в социальных сетях и компьютерных играх, курение в неположенных местах и «распространение ложных новостей».

Что касается России, то речь здесь пока идет о достаточно узком сегменте проверки, о кредитах. Но, в принципе, раз окунувшись в дивный новый мир цифровой власти, потом очень трудно остановиться. Тем более, что критерии, типа «распространения ложных новостей» так и просятся в условия рейтинга и контроля. Тем более, что и законодательная база уже есть.

С другой стороны, все же, мы не Китай, и у нас такую систему запустить будет значительно сложнее. В Китае все цифровые платформы, социальные сети и мессенджеры централизованы. По сути, они являют собой одну глобальную цифровую среду, которая контролируется и местными властями, и центральной властью, и компаниями, которые работают в IT-сфере, сами в значительной степени являясь частью государства.

В России всё же куда больше разнообразие в использовании самых разных цифровых площадок, многие из которых никакого отношения к российскому государству не имеют. Правда и в этих «других государствах» цифровая сфера идет примерно по тому же пути тотальной деанонимизации, с предоставлением силовым и правительственным структурам огромных массивов персональных данных.

Впрочем, все эти «социальные кредиты» и рейтинги могут составляться на основе простого чтения и анализа информации, которую пользователь сам, добровольно и публично оставляет в Сети. Ну и поднять его данные по кредитам, налогам и прочим финансовым делам - тоже проблем не составит. В конце концов государственная система в России все больше и больше оцифровывается.

С одной стороны, конечно, такие «рейтинги» помогут оперативнее находить нарушителей закона. Но в контексте последних событий возникают сомнения, не станут ли некоторые честные граждане РФ жертвами то ли ошибок, то ли откровенного произвола? Потому, что такие рычаги влияния на людей на сегодняшний день гарантируют практически абсолютную власть.

В том же Китае, если снова обращаться к первооснове нынешних российских инициатив, уже формируются два рейтинга: «черный» - для самых неблагонадежных и, следовательно, пораженных в правах и «красный» - противоположный по значению. Но этой Китай и у них там свои социальные «заморочки».

А вот наше общество и без того расколото по многим фундаментальным линиям, и дополнительный раскол по позициям в социальном цифровом рейтинге - наверное, это не совсем то, что нужно было бы сейчас для сохранения целостности и единства российского общества.