14 декабря: Квант, Дейтонское соглашение и Боливарианский альянс

День пророка Наума (VII век до Рождества Христова). Книга пророка Наума есть в Ветхом Завете. Умер на 45-м году жизни.

Фотоархив Pravda. Ru

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Народный календарь

День Наума. Наум Грамотник. День пророка Наума. Наумов день. Грамотник. "Наум — от слова ум". "Батюшка Наум, наведи на ум" (наставь). "Пророк Наум наводит на ум".

Считается, что пророк Наум способствует умственным и механическим занятиям. В старину со дня Наума (с 1 декабря по старому стилю) начинали учить детей грамоте (умение читать и писать). По этому случаю договаривались с учителем, служили молебен, спрашивали благословение на отрока. Учителя приглашали в дом с почетом. Отец передавал сына учителю с просьбой научить его уму-разуму и за леность угощать побоями. Мать должна плакать, иначе "худая молва пойдет". Сын отвешивал три земных поклона учителю, и начиналось учение. Говорили: "Во время ученья нельзя есть, а то заешь выученное", "Книгу закрывай, а то все позабудешь". Начиналось обучение и так: в дом приходил церковный служитель — дьякон, приносил с собой букварь и плетку. Учение начиналось с трех увесистых ударов плеткой, чтобы отрок оценил серьезность и пользу учебы. Затем разучивали по Ананий, Наум, Филарет.

События

14 декабря 1900 года на заседании Берлинского физического общества немецкий физик Макс Планк впервые произнес слово "квант", положив начало новой отрасли знаний — квантовой механике. Идею кванта, которым он назвал единичную порцию излучения, Планк рассматривал тогда только как математический прием, "чтобы любой ценой получился положительный результат", поскольку классическая физика не позволяла объяснить многие явления.

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14 декабря 1920 года — первая катастрофа с жертвами на линиях регулярного авиасообщения. В Лондоне самолет врезался в дом, погибли два члена экипажа и два пассажира.

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14 декабря 1939 года Советский Союз исключен из Лиги наций в связи с нападением на Финляндию.

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14 декабря 1943 года утвержден новый гимн СССР, написанный композитором Александром Александровым на слова Сергея Михалкова и Эль-Регистана. Пришедший на смену "Интернационалу", он впервые прозвучал в новогоднюю ночь.

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14 декабря 1946 года Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание штаб-квартиры организации в Нью-Йорке.

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14 декабря 1958 года советская экспедиция впервые достигла полюса недоступности в Антарктиде (самой удаленной от побережья материка точки).

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14 декабря 1970 года спустя несколько дней после резкого повышения цен на продукты, уголь и одежду на судоверфях Гданьска, Гдыни и Щецина начались забастовки и массовые демонстрации. Власти Польши применили силу против "контрреволюции": около ста рабочих погибли, свыше 1100 участников столкновений получили ранения. Первый секретарь ПОРП Владислав Гомулка был вынужден уйти в отставку.

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14 декабря 1971 года в прокат вышел завершивший трилогию Эдмонда Кеосаяна фильм "Корона Российской империи, или Снова неуловимые".

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14 декабря 1984 года расстрелян директор Елисеевского гастронома в Москве Юрий Соколов.

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14 декабря 1988 года лидер Организации освобождения Палестины Ясир Арафат признал право на существование государства Израиль.

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14 декабря 1992 года премьером российского правительства утвержден Виктор Степанович Черномырдин.

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14 декабря 1992 года во время грузино-абхазского конфликта разбился российский вертолет "Ми-8", вывозивший жителей осажденного грузинской армией города Тваркчели. Среди погибших оказались 25 детей. Грузинская сторона отрицала, что вертолет был сбит огнем ее подразделений.

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14 декабря 1995 года в Париже подписано Дейтонское соглашение о прекращении огня враждующими сторонами в Боснии и Герцеговине.

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14 декабря 2004 года по инициативе Уго Чавеса и Фиделя Кастро создан Боливарианский альянс народов Америки. Сегодня наряду с Кубой и Венесуэлой в этой организации, призванной содействовать торговле и соотрудничеству входящих в нее стран, состоят Боливия, Эквадор, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины.

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Дни рождения

14 декабря 1503 года родился Мишель де Нотрдам /Nostradamus (Michel de Nostredame), французский астролог, поэт, философ и врач, более известный под латинизированным именем Нострадамус как предсказатель судеб человечества на сотни лет вперед.

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14 декабря 1895 года родился Поль Элюар (Эжен Грендель/ Paul ELUARD (Eugene Emile Paul Grindel)), крупнейший французский поэт XX века. Свою жену Елену Дьяконову поэт называл Гала (по-французски - "праздник"). Когда он с нею все же расстался, Гала стала музой художника Сальвадора Дали.

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Скорбные даты

14 декабря 1943 года умер Джон Харви Келлогг, американский доктор и пионер здоровой пищи.

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14 декабря 1984 года расстрелян Юрий Соколов, директор московского "Гастронома № 1" (Елисеевского магазина). В октябре 1982 года он был арестован Московским УКГБ, на закрытом процессе в Верховном Суде РСФСР изобличен в присвоении 300 тысяч рублей и приговорен к расстрелу.

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14 декабря 1989 года скончался Андрей Сахаров, физик, отец советской водородной бомбы, лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.

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Кому были нужны диссиденты в СССР?

14 декабря 2005 года умер Юрий Кучиев, капитан атомного ледокола "Арктика", Герой Социалистического Труда, почетный полярник. На ледоколах с 1944 года, начиная со знаменитого "Ермака" и далее на всех его не менее известных собратьях. В 1964 году стал капитаном атомного ледокола "Ленин", а в 1971 принял под свою команду "Арктику". Звания Героя удостоен за первый в мире поход надводного корабля на Северный полюс.

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