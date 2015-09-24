25 сентября: Денис Давыдов, красные дьяволята и форсирование Днепра

Православный календарь

День священномученика Автонома, епископа Италийского (313). Язычники напали на храм, где служил Автоном, истязали его и убили.

Народный календарь

День Артамона. Автоном.

На Артамона звери уходят в леса, вертепы и прячутся. Животная жизнь быстро замирает, осень вступает в свои права.

Может быть первый ранний снежный покров (средний — 1 ноября, поздний — 25 ноября). Опадают листья у клена.

25 сентября — 10 октября — сбор яблок зимних сортов: Лобо, Память Мичурина, Мекинтош, Кортланд, Пепин Шафранный, Розовое, Антоновка.

На Артамона змеи уходят в леса и прячутся.

Именинники: Автоном, Семен, Федор и Юлиан.

События

25 сентября 1799 года — легендарная переправа суворовских чудо-богатырей через Чертов мост.

25 сентября 1804 года кавалергардский поручик Денис Давыдов за сочинение "возмутительных стихов" исключен из гвардии и переведен ротмистром в Белорусский гусарский полк. Слава поэта и воина ждала Давыдова впереди, пока же его, назвавшего императора Александра I "глухой тварью" и "разиней бесстолковым", даже не понизили в чинах, а только убрали из столицы на Украину.

25 сентября 1830 года, 185 лет назад, во время пребывания А. C. Пушкина в Болдине окончена "Сказка о попе и о работнике его Балде".

25 сентября 1923 года в Тифлисе прошел премьерный показ фильма режиссера Ивана Перестиани "Красные дьяволята", поставленный по сценарию автора одноименной повести Павла Бляхина.

25 сентября 1938 года завершен перелет самолета "Родина" с экипажем в составе В. Гризодубовой, П. Осипенко и М. Расковой по маршруту Москва — Дальний Восток. За 26 часов 29 минут самолет, приземлившийся в районе Комсомольска-на-Амуре, преодолел расстояние в 6450 километров (5908,61 километра по прямой — мировой рекорд для женщин). Участницам перелета 2 ноября первым из женщин было присвоено звание Героя Советского Союза.

25 сентября 1943 года войска Западного фронта успешно форсировали реку Днепр и после упорных боев 25 сентября штурмом овладели областным центром — городом Смоленск. Сегодня же войска Западного фронта после двухдневных боев сломили сопротивление противника и овладели городом и крупным железнодорожным узлом Рославль.

25 сентября 1949 года опубликовано сообщение ТАСС о том, что в Советском Союзе осуществлен атомный взрыв.

25 сентября 1986 года за мужество, героизм и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание Героя Советского Союза майору внутренней службы Л. П. Телятникову, лейтенантам внутренней службы В. Н. Кибенку (посмертно), В. П. Правику (посмертно).

25 сентября 2008 года Китай запустил свой третий космический корабль. На борту "Шэньчжоу-7" был экипаж из трех тайконавтов, а главной целью полета стал выход в открытый космос.

Дни рождения

25 сентября 1906 года родился Дмитрий Шостакович, композитор.

25 сентября 1920 года родился Сергей Бондарчук, кинорежиссер и актер, народный артист СССР.

25 сентября 1930 года родился Нино Черутти (Nino Cerruti), итальянский модельер. Для его характеристики достаточно сказать, что он создал костюмы для фильмов "Бонни и Клайд", "Красотка", "Основной инстинкт", а Джорджио Армани — его ученик.

25 сентября 1938 года родилась Лидия Федосеева-Шукшина, киноактриса.

25 сентября 1944 года родился Майкл Дуглас (Michael Kirk Douglas), американский киноактер.

25 сентября 1952 года родился Кристофер Рив (Christopher Reeve), американский киноактер, сыгравший роль Супермена, а потом мужественно сопротивлявшийся постигшему его несчастью, когда его парализовало после неудачного падения с лошади.

25 сентября 1969 года родилась Кэтрин Зита-Джонс (искаженнное произношение — Зета-Джонс) (Catherine Zeta-Jones), валлийская красавица-киноактриса. Жена Майкла Дугласа.

Скорбные даты

25 сентября 1392 года скончался Сергий Радонежский, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря, сыгравший важнейшую роль в духовном возрождении и сплочении Руси, находившейся под монгольским игом.

25 сентября 1970 года умер Эрих Мария Ремарк (Erich Maria Remarque), немецкий писатель.

25 сентября 1999 года скончалась Анна Щетинина, первая в мире женщина — капитан дальнего плавания. Стала им в 27 лет.

25 сентября 2003 года умер Юрий Сенкевич, врач, путешественник, автор и ведущий научно-популярной телепрограммы "Клуб путешественников" в течение 30 лет.

