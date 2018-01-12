"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху

Экономическая программа кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина под названием "20 шагов" представляет собой классический предвыборный популизм, так как не имеет никакого отношения к реальной ситуации в экономике РФ. Как считают эксперты, ее реализация грозит обернуться ухудшением ситуации с доходами населения и разбалансировкой экономики в целом.

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин представил широкой общественности свою предвыборную программу под названием "20 шагов". В ней содержится ряд достаточно спорных мер по изменению экономической и социальной ситуации в России. В частности, Грудинин предлагает поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с нынешних 9489 рублей до 25-30 тысяч рублей, а пенсии увеличить как минимум до 50% от средней зарплаты.

"Его предложения представляют собой чистой воды популизм. Хотя по ходу этой избирательной кампании мы услышим еще немало подобных предложений и от других кандидатов. Можно сколько угодно обещать повышений МРОТ или пенсий, но для устойчивости и надежности темпы роста экономики должны быть как минимум около 4-5%. На этот вопрос господин Грудинин никаких четких ответов не дает. В нынешней ситуации такие темпы роста возможны при увеличении доли инвестиций в ВВП до 30%.

Но если сегодня эта цифра находится на уровне около 20%, то в случае реализации программы Грудинина придется сократить потребление аж на 10 процентных пунктов. Макроэкономическая логика таких предложений не ясна, так как они грозят явной разбалансировкой экономики и ухудшением ситуации с доходами населения в среднесрочной перспективе", - объясняет руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.

Еще одной ключевой идеей "20 шагов" является предложение о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Но Масленников также называет этот лозунг типичным популизмом. По его словам, мы вступали в ВТО для того, чтобы иметь возможность влиять на установление правил во всемирной торговле, которая развивалась и продолжит развиваться дальше. Выход же из ВТО оставит Россию на обочине всемирного процесса.

"Конечно, временами обсуждение противоречий здесь идет очень непросто. Но в ближайшие годы нас, вероятно, ждет переформатирование всей системы международной торговли, поэтому сегодня выход из ВТО сравним с выходом из комнаты, в которой завтра оставшиеся игроки будут определять будущее мировой торговли. Это предложение абсолютно нереалистично и представляет собой фантастический сюжет. Ни в одном из экономических ведомств таких планов даже близко нет", - уверен Масленников.

Стоит особо отметить, что из программы выдвинувшей его КПРФ Грудинин взял совсем уж провальные пункты, не выдерживающие никакой критики в целом. Например, он предлагает поставить под контроль государства цены на основные продукты и товары первой необходимости. Но экономисты уверены, что такой подход приводит скорее к обратному эффекту, так как возникает дефицит товаров, и они становятся еще менее доступными. Здесь сразу вспоминается печальный в этом отношении опыт СССР.

Планы по национализации стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи и ведущих банков также возвращают нас к модели советской экономики. Как отмечает наш собеседник, мы прекрасно помним, чем все это в свое время закончилось, поэтому никто не станет вновь входить в ту же самую воду. В этом случае нас ждет уже не плавное течение, а стремительный поток, который просто снесет нас. У государства и без того сейчас находится в руках достаточная доля в критически важных отраслях промышленности.

Резкую критику Масленикова вызывает и предложение Грудинина "сделать из ЦБ подконтрольный и подотчетный орган государственной власти".

"ЦБ и сейчас по факту является подотчетным органом, что прописано в законодательных документах. Представители регулятора постоянно отчитываются о своих действиях в Госдуме, ежегодно проходит аудирование баланса ЦБ. Главная же проблема огосударствления финансового сектора заключается в увеличении доли населения, которая стремится хранить деньги в наличных. Если в 2015 году таких россиян было 5%, то сегодня после историй с "Югрой", "Открытием" и "Бинбанком" их количество увеличилось до 21%.

В итоге при реализации программы господина Грудинина мы получим "матрасные накопления", и люди вообще перестанут нести деньги в госбанки. Но если он хочет, чтобы население изъяло все средства из банковской системы, тогда за счет чего будет существовать вновь огосударствленная система? Вопросы остаются без ответов, и на поверхности - один популизм. Предложения Грудинина нельзя принимать всерьез. Они не дают позитивных результатов, а только, наоборот,усугубляют ситуацию в российском хозяйстве", - резюмирует Никита Масленников.