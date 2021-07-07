EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Сергей Каргашин

Виктория и Вадим Цыгановы: Федор Конюхов — гений

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

5 июля в Общественной палате состоялась презентация гражданской инициативы "Чистая Арктика". В рамках проекта планируется целый комплекс мер: уборка территории от мусора, металла и ГСМ, а также мероприятия по сохранению экосистем и вложения в возобновляемые источники энергии. Знаменитый Федор Конюхов примет активное участие в проекте и уже 11 июля отправиться в экспедицию, где проведет две недели на дрейфующей льдине.

Виктория и Вадим Цыгановы: Федор Конюхов — гений

Супруги Цыгановы вместе с известным путешественником Фёдором Конюховым совершили в 2010 году поход на яхте "Святая Виктория" из Индийского в Атлантический океан. У них было и множество других совместных проектов и просто дружеского общения. Обо всем этом и многом другом ведущему Pravda. Ru Сергею Каргашину рассказали певица, актриса, композитор модельер, лауреат многих музыкальных премий Виктория Цыганова и поэт, продюсер, актер, художник, скульптор, сценарист Вадим Цыганов.

Читайте начало интервью:

Виктория и Вадим Цыгановы: "Приходите в мой дом" — кто звонил, а кто сразу пришёл

Вика Цыганова: спою "Русская водка" и душа радуется!

Виктория и Вадим Цыгановы о приключениях песни "Золотые купола"

Виктория и Вадим Цыгановы о закулисье эстрады

Виктория и Вадим Цыгановы об авторах бедных замолвили слово

Вадим Цыганов: Мы никогда не были кремлевскими

Вадим Цыганов: Песня — это как солнце, она триедина: голос, музыка и слово

— Много ваших песен полетело в народ. Но давайте не про популярность, а про творчество и гениальность поговорим.

Вадим Цыганов: — Нам вообще везет на гениев. Мы с Викой отработали четыре года с Фио Дзанотти в Италии, много замечательного там записали. Но если про гениев, тогда про нашего друга Федора Конюхова, в первую очередь, надо говорить.

Виктория Цыганова: — Да, Федор — обязательно.

Вадим: — Вика же сделала коллекцию "Конюхов арт". Там — коллаборация его работ. Mercedes Fashion Week признал это лучшей коллекцией. Получила First Lady of the from Russia.

Виктория: — Причем, меня же там сначала тоже гнобили страшно. Mercedes же санкции выдвигал. Я работаю с верхней одеждой, люблю мех.

Вадим: — Не санкции, запрет. Они просто запретили мех.

Виктория: — Так это санкции и есть. Мое направление — вышивки меха в русском стиле. Я люблю теплое. Я не хочу убивать чебурашек и носить пластиковые шубы, как они говорят, эко-мех. Он на самом деле намного хуже для природы.

Они просто лукавят, все врут. Это все дермантин, который не переваривается землей лет 200. Просто это уже мышление такое. Загоняют все в стандарт и цифру. Это же скучно и некрасиво.

Я считаю, что красота — это тоже некая грань любви. Возможно, это даже одно и то же. Достоевский говорил, что красота спасет мир, я говорю, что за нее сегодня надо бороться.

Можно ведь и Чехова вспомнить, что все должно быть в человеке прекрасно. Я не хочу ходить в телогрейках или в спортивных штанах, как на этой пандемии всех загоняют. От этого и мышление тоже меняется.

— В 2010 году вы вместе с Федором Конюховым на вашей яхте "Святая Виктория" совершили переход из Индийского в Атлантический океан.

Вадим: — Это, кстати, Вика придумала.

— Зачем? Какой потаенный смысл в этом? Или душа просто захотела?

— У нас тогда уже давно была яхта такая старинная — бригантина с парусами. Мы ее использовали для рыбалки, потом это надоело, захотелось что-то глубокого, духовного. А Федор Конюхов фанат и поклонник творчества Вики.

Федор Филиппович, даже когда на воздушном шаре летал брал с собой диски (раньше кассеты) — Высоцкий и Вика. Бывало, что диски замерзали на высоте пять тысяч метров, не мог дослушать…

"Святая Виктория" идет к Николаю Чудотворцу

Так вот — Вика и говорит: давайте сделаем паломническую лодку, будет ходить к Николаю Чудотворцу. Федору Филипповичу скажем, и он все сделает, как надо. Приезжаем к Федору, рассказываем все это. Он говорит: давайте, я — за. Пусть она ходит в Грецию, в Италию, в Черногорию…

А лодка раньше называлась Charlotte Anna. По-русски читается почти как шарлатан. Поэтому мы ее переименовали, чтобы придать ей смысл, идею. Подумали-подумали и назвали ее "Святая Виктория".

Виктория: — Чтобы я всегда задумывалась, как жить. Наша лодка пришла в черногорский Бар 28 октября — на мой день рождения. Вот опять удивительно, просто чудеса. Наш самолет приземляется, и Федор швартуется.

А перед этим был удивительный шторм. Они пошли через Албанию, через минные поля. Но лодка "Святая Виктория" пришла именно на мой день рождения. И все были живы, и все были здоровы.

— Знак свыше.

Вадим: — Тогда чудо случилось еще одно. Федор Конюхов выходит с иконой Феодора Ушакова. Я говорю: здесь есть русское кладбище. Там стоит церквушка архистратига Михаила. Мы заходили туда с этой иконой. Недавно ее переименовали в честь Феодора Ушакова.

А лодка сейчас стоит в Имеретинке. Старушка уже не могла ходить по морям, потому что вся переломана была. Мы ее восстановили, но уже на прикол поставили. Там мы делаем музей русских морских путешественников.

У Федора Конюхова вся жизнь потрясающа. У него пять святых в роду. У Федора за плечами войны, он спецназовец. Мало кто понимает, какие фантастические картины он рисует. Я привез их в Русский музей. Четыре раза продлевали выставку.

Сейчас нет ни одного другого художника, который может похвастаться именно такими вещами. У него есть постоянно действующие выставки. Это востребованность в народе, такая ненагражденная, необласканная властями. А он такой трудяга, молитвенник.

Мы сейчас пытаемся сделать с 15 августа на 6 месяцев в павильоне "Космос" персональную выставку Федора. Все его картины, все его артефакты. Я думаю, должно получиться с Божьей помощью.

Кстати, Владимир Владимирович его считает живым символом русского духа, человеком-носителем русского духа, русского человека. Я поддерживаю полностью. Я так горжусь, что у меня в жизни он есть. И дай Бог ему всего.

Ему впервые дали возможность турки подняться на Арарат за Ноевым ковчегом. Он 15 лет бился. Молился, значит. И сейчас он поднимается. Он уходит туда за Ноевым ковчегом. Если он поднимется, то все сразу встанет на свои места.

Виктория: — Я люблю народ свой, люблю Россию, люблю петь, я люблю шить, выступать, слушать, люблю видеть таких людей, как Конюхов или как Фио Дзанотти, который со мной приехал и был в Донецке, был на день Крещения Руси в Крыму. И как ему сказать, что он итальянец? Да он русский парень, у него душа, сердце живое.

Вадим: — У кого есть уши, пусть услышат. Конечно, мы движемся к последним временам. Надо уметь прощать, надо уметь любить. Батюшка Илий сказал мне: самое главное сохранить свою душу. Делайте добро, любите друг друга. Поэтому все разговоры про песни — это амбиции. Золотые купола кройте. Вот и все.

Самое важное — купола в душе, как у Высоцкого:

"Купола в России кроют чистым золотом —

Чтобы чаще Господь замечал".

Ближе будьте к Господу. Мы все — грешники, но…

Виктория: — А у меня есть одна частушка:

Пойте песни Цыгановой

И дарите ей цветы.

И в стране тогда не будет

Ни разрухи, ни войны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы творчество вика цыганова федор конюхов вадим цыганов
Новости
Убитая горем Юлия Меньшова не скрывает своих чувств
Становится ли человек мутантом при вакцинировании "Спутником-V"
Подозрительная активность НАТО развернулась в акватории Черного моря
Деми Мур блеснула фигурой в рекламе купальников
"Ленфильм" опять на грани банкротства. На этот раз всё очень серьёзно
Самые жёсткие меры: эксперты сравнили методы борьбы с пандемией в регионах
"Ни ритма, ни такта": Волочкова станцевала с горцами лезгинку
С подачи Лены Миро соцсети восхищаются внешностью Сергея Лаврова
Духовник МакSим раскрыл новые данные о состоянии певицы
Военный лётчик рассказал о возможных причинах катастрофы Ан-26 на Камчатке
Последние материалы
Подозрительная активность НАТО развернулась в акватории Черного моря
Самые жёсткие меры: эксперты сравнили методы борьбы с пандемией в регионах
"Ни ритма, ни такта": Волочкова станцевала с горцами лезгинку
Виктория и Вадим Цыгановы: Федор Конюхов — гений
С подачи Лены Миро соцсети восхищаются внешностью Сергея Лаврова
Духовник МакSим раскрыл новые данные о состоянии певицы
Военный лётчик рассказал о возможных причинах катастрофы Ан-26 на Камчатке
В Ельцин-центре скорбели о солдатах Вермахта в СССР
В отделении Сбербанка в Тюмени произошёл захват заложников
Эвелина Блёданс рассказала о тяжелой реакции на прививку от COVID-19
Популярное
Российский шоу-бизнес
Вера Брежнева в купальнике очаровала поклонников

Ранее подписчики отмечали, что экс-солистка "ВИА Гры" несколько прибавила в весе. Вера Брежнева не стала отрицать, что действительно набрала лишние килограммы, однако теперь артистка снова впечатляет публику своей сказочно идеальной фигурой.

Вера Брежнева в купальнике очаровала поклонников
Лукашенко высказался о санкциях, шантаже и документах ООН
Мир. Новости мира
Лукашенко высказался о санкциях, шантаже и документах ООН
Здоровье
Профессор из Швейцарии: COVID-вакцинированные - приманка для вируса
Политика. Новости и аналитика
"Жду взрыва возмущённых голосов": Захарова о Лондоне, ограничениях и истории
Любовь Степушова Ставки растут: Литва присвоила дипстатус Тихановской Любовь Степушова Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская
Российский шоу-бизнес
Госпитализированная с "ковидом" Алентова пропустит похороны супруга
Мир. Новости мира
Лига выдающихся "демократий": в США изобрели замену ООН
Разрешился скандал с российскими туристами на Кубе
Путешествия
Разрешился скандал с российскими туристами на Кубе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников