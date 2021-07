Виктория и Вадим Цыгановы: Федор Конюхов — гений

5 июля в Общественной палате состоялась презентация гражданской инициативы "Чистая Арктика". В рамках проекта планируется целый комплекс мер: уборка территории от мусора, металла и ГСМ, а также мероприятия по сохранению экосистем и вложения в возобновляемые источники энергии. Знаменитый Федор Конюхов примет активное участие в проекте и уже 11 июля отправиться в экспедицию, где проведет две недели на дрейфующей льдине.

Супруги Цыгановы вместе с известным путешественником Фёдором Конюховым совершили в 2010 году поход на яхте "Святая Виктория" из Индийского в Атлантический океан. У них было и множество других совместных проектов и просто дружеского общения. Обо всем этом и многом другом ведущему Pravda. Ru Сергею Каргашину рассказали певица, актриса, композитор модельер, лауреат многих музыкальных премий Виктория Цыганова и поэт, продюсер, актер, художник, скульптор, сценарист Вадим Цыганов.

Читайте начало интервью:

— Много ваших песен полетело в народ. Но давайте не про популярность, а про творчество и гениальность поговорим.

Вадим Цыганов: — Нам вообще везет на гениев. Мы с Викой отработали четыре года с Фио Дзанотти в Италии, много замечательного там записали. Но если про гениев, тогда про нашего друга Федора Конюхова, в первую очередь, надо говорить.

Виктория Цыганова: — Да, Федор — обязательно.

Вадим: — Вика же сделала коллекцию "Конюхов арт". Там — коллаборация его работ. Mercedes Fashion Week признал это лучшей коллекцией. Получила First Lady of the from Russia.

Виктория: — Причем, меня же там сначала тоже гнобили страшно. Mercedes же санкции выдвигал. Я работаю с верхней одеждой, люблю мех.

Вадим: — Не санкции, запрет. Они просто запретили мех.

Виктория: — Так это санкции и есть. Мое направление — вышивки меха в русском стиле. Я люблю теплое. Я не хочу убивать чебурашек и носить пластиковые шубы, как они говорят, эко-мех. Он на самом деле намного хуже для природы.

Они просто лукавят, все врут. Это все дермантин, который не переваривается землей лет 200. Просто это уже мышление такое. Загоняют все в стандарт и цифру. Это же скучно и некрасиво.

Я считаю, что красота — это тоже некая грань любви. Возможно, это даже одно и то же. Достоевский говорил, что красота спасет мир, я говорю, что за нее сегодня надо бороться.

Можно ведь и Чехова вспомнить, что все должно быть в человеке прекрасно. Я не хочу ходить в телогрейках или в спортивных штанах, как на этой пандемии всех загоняют. От этого и мышление тоже меняется.

— В 2010 году вы вместе с Федором Конюховым на вашей яхте "Святая Виктория" совершили переход из Индийского в Атлантический океан.

Вадим: — Это, кстати, Вика придумала.

— Зачем? Какой потаенный смысл в этом? Или душа просто захотела?

— У нас тогда уже давно была яхта такая старинная — бригантина с парусами. Мы ее использовали для рыбалки, потом это надоело, захотелось что-то глубокого, духовного. А Федор Конюхов фанат и поклонник творчества Вики.

Федор Филиппович, даже когда на воздушном шаре летал брал с собой диски (раньше кассеты) — Высоцкий и Вика. Бывало, что диски замерзали на высоте пять тысяч метров, не мог дослушать…

"Святая Виктория" идет к Николаю Чудотворцу

Так вот — Вика и говорит: давайте сделаем паломническую лодку, будет ходить к Николаю Чудотворцу. Федору Филипповичу скажем, и он все сделает, как надо. Приезжаем к Федору, рассказываем все это. Он говорит: давайте, я — за. Пусть она ходит в Грецию, в Италию, в Черногорию…

А лодка раньше называлась Charlotte Anna. По-русски читается почти как шарлатан. Поэтому мы ее переименовали, чтобы придать ей смысл, идею. Подумали-подумали и назвали ее "Святая Виктория".

Виктория: — Чтобы я всегда задумывалась, как жить. Наша лодка пришла в черногорский Бар 28 октября — на мой день рождения. Вот опять удивительно, просто чудеса. Наш самолет приземляется, и Федор швартуется.

А перед этим был удивительный шторм. Они пошли через Албанию, через минные поля. Но лодка "Святая Виктория" пришла именно на мой день рождения. И все были живы, и все были здоровы.

— Знак свыше.

Вадим: — Тогда чудо случилось еще одно. Федор Конюхов выходит с иконой Феодора Ушакова. Я говорю: здесь есть русское кладбище. Там стоит церквушка архистратига Михаила. Мы заходили туда с этой иконой. Недавно ее переименовали в честь Феодора Ушакова.

А лодка сейчас стоит в Имеретинке. Старушка уже не могла ходить по морям, потому что вся переломана была. Мы ее восстановили, но уже на прикол поставили. Там мы делаем музей русских морских путешественников.

У Федора Конюхова вся жизнь потрясающа. У него пять святых в роду. У Федора за плечами войны, он спецназовец. Мало кто понимает, какие фантастические картины он рисует. Я привез их в Русский музей. Четыре раза продлевали выставку.

Сейчас нет ни одного другого художника, который может похвастаться именно такими вещами. У него есть постоянно действующие выставки. Это востребованность в народе, такая ненагражденная, необласканная властями. А он такой трудяга, молитвенник.

Мы сейчас пытаемся сделать с 15 августа на 6 месяцев в павильоне "Космос" персональную выставку Федора. Все его картины, все его артефакты. Я думаю, должно получиться с Божьей помощью.

Кстати, Владимир Владимирович его считает живым символом русского духа, человеком-носителем русского духа, русского человека. Я поддерживаю полностью. Я так горжусь, что у меня в жизни он есть. И дай Бог ему всего.

Ему впервые дали возможность турки подняться на Арарат за Ноевым ковчегом. Он 15 лет бился. Молился, значит. И сейчас он поднимается. Он уходит туда за Ноевым ковчегом. Если он поднимется, то все сразу встанет на свои места.

Виктория: — Я люблю народ свой, люблю Россию, люблю петь, я люблю шить, выступать, слушать, люблю видеть таких людей, как Конюхов или как Фио Дзанотти, который со мной приехал и был в Донецке, был на день Крещения Руси в Крыму. И как ему сказать, что он итальянец? Да он русский парень, у него душа, сердце живое.

Вадим: — У кого есть уши, пусть услышат. Конечно, мы движемся к последним временам. Надо уметь прощать, надо уметь любить. Батюшка Илий сказал мне: самое главное сохранить свою душу. Делайте добро, любите друг друга. Поэтому все разговоры про песни — это амбиции. Золотые купола кройте. Вот и все.

Самое важное — купола в душе, как у Высоцкого:

"Купола в России кроют чистым золотом — Чтобы чаще Господь замечал".

Ближе будьте к Господу. Мы все — грешники, но…

Виктория: — А у меня есть одна частушка:

Пойте песни Цыгановой

И дарите ей цветы.

И в стране тогда не будет

Ни разрухи, ни войны.