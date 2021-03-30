Актер Юрий Кузнецов: "В моей магнитоле крутился только Михаил Круг"

Сериал "Легенда о Круге", посвященный легендарному тверскому шансонье Михаилу Кругу, стал поистине народным. И мы рады приветствовать того, кто донес до нас образ Михаила Владимировича. В гостях у "Правды.Ру" певец, композитор, продюсер, актер Юрий Кузнецов-Таежный.

Сергей Каргашин: Я знаю, что на роль тебя утвердили только с третьей попытки…

— Не было никаких попыток и никакого кастинга. Ко мне пришли два очень важных человека — автор сценария Илья Шиловский и продюсер Карен Оганесян. У меня же офис на "Мосфильме", я продюсирую, снимаю кино. В то время я был на 17 килограммов худее. Был худым, спортивным, без усов. Я не сразу согласился, потому что начал просчитывать риски.

Я же понимал, что у Михаила Круга многомиллионная армия поклонников, и если что-то пойдет не так, меня перестанут приглашать в кино, а для меня это было бы критично. Но меня убедили где-то через пару недель. Я подписал контракт с компанией Central Partnership.

У меня было в запасе семь месяцев, за это время мне нужно было набрать 16 килограммов. Усы мы клеили поначалу — оказалось, этот клей постоянно чешется и производит дискомфорт, поэтому я сказал, что отращу свои усы. Мы репетировали, в моей магнитоле крутился только Круг. Мы вкалывали, потому что я понимал, какая ответственность на мне лежит — я уже сжег все мосты и мог идти только вперед. Преодолевал себя, мне это нравилось.

Это был эксперимент, который получился. Первый канал практически выхватил у НТВ этот сериал, потому что рейтинги были очень высокие. Меня начали узнавать, а известный тизер, где я пою в зоне песню "Кольщик" — там 48 миллионов просмотров. Это говорит о том, что мы хорошо сделали свою работу — Тимур Кабулов, продюсер Карен Оганесян, замечательная плеяда актеров: Саша Домогаров, Володя Зайцев, Сергей Газаров, Ваня Добронравов…. Да и женский коллектив не подкачал, потому что там Даша Калмыкова из "Табакерки", Диана Корсс, Ольга Смирнова. Они очень часто снимаются и являются гранд-актрисами.

Некоторые люди видели сериал уже по 10-15 раз. Как мне сказали в ЦПШ — он уже в десятке самых продаваемых продуктов. Значит, что-то я в этой жизни сделал, будучи простым сибирским мальчиком из Нефтеюганска.

Когда я приехал с бас-гитарой в рваных джинсах, у меня не было мысли о том, что я когда-нибудь сделаю такие скачки или рывки, что буду сниматься в кино и писать музыку, песни петь, заниматься любимым делом. Я всегда к этому стремился и до сих пор не расслабляюсь. Любая остановка — это шаг назад.

Что для тебя твой герой?

— Михаил Круг — легенда русского шансона. Ты с ним в жизни реально общался? Что он для тебя, какую бы ты ему дал оценку?

— Встречались раза три, один раз были вместе в жюри на конкурсе красоты "Мисс Тверь". Подсматривали друг у друга, сколько кому ставить, хохмили. Увы, это было где-то года полтора до его гибели, развить отношения не удалось.

Когда я начал изучать предмет, стал встречаться с музыкантами группы "Попутчик", которые со мной снимались, я многое для себя почерпнул. Некоторые думают, что он какой-то везунчик… Он умело отобразил образ и душу человека в 1990-х, но не случайно, а потому, что он вкалывал. У него был серьезнейший внутренний цензор. Мне говорили, что часто, ночь на студии проработав над песней, он брал диск и кидал его в помойное ведро, к ужасу музыкантов. Говорил: "Надо все переписывать. Не то".

— Как Ирина Круг отнеслась к этому фильму?

— Она тогда была беременна мальчиком от последнего брака. Поэтому она не участвовала в съемках. С ней созванивалась игравшая ее Оля Смирнова, они, по-моему, подружились. Я не торопил, не старался понравиться. Надо было, чтобы она сама все это посмотрела. Ей понравилось, хотя все близкие люди Михаила Владимировича говорят, что "что-то чуть-чуть бы переделали".

Фильм художественный, но все равно все эпизоды в нем имели место быть. Конечно, где-то приукрашено, где-то художественно написано, где-то написано специально, чтобы развивать драматургию, чтобы сюжет двигался. Это очень важно, чтобы было интересно смотреть, наблюдать за героями. Это же легенды о Круге, не документальный фильм, поэтому есть определенная доля вымысла.

Мы снимали фильм на одном дыхании, помогали в Твери очень многие, и было хорошее настроение. Было своевременно сказать о судьбе такого шансонье. Можно зайти в любое караоке. Если там подряд час не будут петь Круга, то все равно за время ночной программы 2-3 раза кто-то споет.

Он делал все от души и не для того, чтобы эту песню продать, а для того, чтобы получилось честно, от души и именно так, как он видит этот мир.

Дела повседневные

— Тебе, наверное, помогло сыграть так качественно эту роль то, что ты сам певец, автор песен, был лауреатом "Радио Шансон"?

— У меня "Золотой граммофон" за песню "Нелюбовь" группы "Стрелки". Поэтому у меня большой путь. "Песня года" — я пел: "А на Заречной улице весна купает воробьев в огромных лужах".

— Приехал покорять Москву из Сибири — и покорил. Трудно было?

— Трудно было и до сих пор нелегко. Сейчас, конечно, легче, потому что не надо рассказывать, кто я такой. Не видеть фильм о Круге — значит, не включать телевизор. Если он идет постоянно, как его можно не увидеть? Я сделал концертную программу "Легенды о Круге", это смесь сольного концерта, творческой встречи и даже театра.

Еще есть программа, когда я пою песни Фрэнка Синатры, есть программа "Шансон: история в песне" совместная с композитором Львом Шапиро. Есть песня, которую он для меня написал: "Посвящение друзьям, или 100 грамм". На радио "Шансон" крутится.

…И я не знаю, что будет через 2-3 года. Я стараюсь не замыкаться в чем-то одном.