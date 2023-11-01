Учёные признали, что ошиблись в предсказаниях солнечного цикла

4:24 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Учёные, прогнозирующие солнечную активность, признали, что их предсказания по текущему солнечному циклу далеки от реальности.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Теперь исследователи утверждают, что мы стремительно приближаемся к более интенсивному пику солнечной активности. Ранее в этом году журнал Live Science сообщил, что солнечный максимум, скорее всего, наступит раньше и будет более мощным, чем предполагалось.

Солнце постоянно находится в движении и проходит чередующиеся циклы активности, включая периоды спокойствия, известные как солнечные минимумы, и пики солнечной активности, когда наблюдаются тёмные солнечные пятна и солнечные вспышки. Текущий 25-й солнечный цикл начался в начале 2019 года. Исследователи из Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) Национального управления атмосферных и океанических исследований (NOAA) ранее предсказали, что пик солнечной активности, вероятно, наступит в 2025 году и будет менее интенсивным по сравнению с предыдущим циклом, 24-м.

Однако впоследствии другие учёные, занимающиеся солнечной активностью, заметили, что реальная активность Солнца отличается от прогнозов SWPC. В июне текущего года Live Science сообщил, что солнечная активность увеличивается быстрее, чем ожидалось, и некоторые эксперты предсказывают, что пик солнечной активности наступит до конца 2024 года.

25 октября SWPC впервые признал, что их первоначальные прогнозы были недостаточно точны и не подходят для использования клиентами, такими как частные компании, занимающиеся космическими исследованиями и спутниковыми услугами. Обновлённый прогноз указывает, что солнечная активность будет нарастать быстрее и достигнет более высокого уровня, чем изначально предполагалось, и, вероятно, пик солнечной активности начнётся в период с января по октябрь следующего года.

Несколько признаков, такие как

увеличение количества солнечных пятен,

мощные солнечные вспышки,

полярное сияние в нижних широтах

и повышение температуры верхних слоев атмосферы,

а также свечение воздуха

и исчезновение светящихся ночью облаков,

указывают на то, что текущий солнечный максимум будет более интенсивным и наступит раньше, чем ожидалось.

Причины неточных прогнозов SWPC пока не ясны, и несмотря на предупреждающие признаки в течение многих лет, учёным потребовалось время, чтобы обновить свои предсказания. Например, в 2020 году группа учёных воспользовалась историческими данными о солнечных пятнах и магнитном поле, чтобы предсказать более интенсивный и ранний пик солнечной активности.

Более сильный пик солнечной активности может вызвать негативные последствия на Земле, такие как сбои в работе радиосвязи, повреждение энергетической инфраструктуры, радиационные риски для пассажиров и астронавтов и проблемы со спутниками GPS, вплоть до их падения, и интернетом.

Экологи также предупреждают, что более интенсивный солнечный максимум может сбить с толку животных, использующих магнитное поле Земли для навигации, таких как крупные киты и перелётные птицы.

"Мы ожидаем, что наш новый экспериментальный прогноз будет намного точнее, чем прогноз группы на 2019 год, и, в отличие от предыдущих прогнозов солнечного цикла, он будет постоянно обновляться ежемесячно по мере появления новых наблюдений солнечных пятен. Это довольно значительное изменение", — говорит Марк Миш, физик из Института исследований в области наук об окружающей среде при Университете Колорадо в Боулдере и ведущий исследователь SWPC.

Для уменьшения неопределённости в прогнозах на оставшуюся часть 25-го солнечного цикла SWPC переходит к более гибкой системе прогнозов, которая будет регулярно обновляться в начале каждого месяца. Это изменение призвано обеспечить более точные прогнозы и учесть новые наблюдения солнечной активности.