IFLScience: Почему вороны устраивают «похороны» своих мертвецов

4:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Вороны проявляют свою особенную реакцию на смерть. В фольклоре говорится, что они устраивают своего рода суд, чтобы решить судьбу отдельной птицы. Вероятно, это связано с наблюдениями за группами ворон, сорок и других представителей семейства врановых, которые собираются вокруг мертвой птицы. Этот момент действительно имеет место быть, но не так, как себе представляют люди. Стоит отметить, что вороны проводят свои собственные "похороны", когда умирает один из членов их группы.

Фото: архив Правды.Ру

Это интересное явление включается в область научных исследований, известную как "врановая танатология". Здесь под врановыми понимаются группы птиц, включая ворон, сорок, грачей и сойку, которых также называют умными пернатыми. Танатология, в свою очередь, занимается изучением смерти и связанных с ней явлений (напомним о Таносе и его деяниях в фильмах о Мстителях). Поэтому, объединяя эти два понятия, мы приходим к приближенному определению "вороньих похорон".

Вороны собираются вокруг своих павших собратьев, и это является всего лишь одной из причин, по которой люди стали ассоциировать их с "убийствами ворон". Однако их "похороны" имеют более научную цель, чем просто обряд в честь усопшего человека. Эти наблюдения за мертвыми особями помогают воронам определить, существует ли какая-либо угроза, о которой им следует знать и на которую им стоит реагировать.

Когда ворона обнаруживает мертвого собрата, она часто начинает издавать сигналы тревоги или серию громких звуков, похожих на ругательства, чтобы привлечь внимание других ворон к произошедшей смерти. Эти сигналы тревоги приводят к явлению, называемому моббингом, при котором вороны собираются вокруг погибшей особи и продолжают издавать звуки и "разговаривать" около 15-20 минут.

В это время их большие мозги активно работают, пытаясь понять, что могло привести к смерти собрата, чтобы избежать подобной судьбы. Иногда такие события могут принимать странные формы, включая некрофилию, что не имеет ничего общего с обычными похоронами.

Парадоксально, что вороны часто ассоциируются смертью у людей, хотя на самом деле они делают всё возможное, чтобы избежать подобных учаcтков. Один интересный эксперимент подверг исследованию страх ворон перед смертью и угрозой, предоставив участникам-людям надеть маски и маневрировать вокруг статичных, мертвых птиц, которые были приготовлены для эксперимента.

В результате эксперимента выяснилось, что вороны начинали ругаться и проявляли наибольшее беспокойство, когда видели людей, сопровождаемых мертвой вороной и ястребом, естественным врагом ворон. Они проявляли меньше интереса, когда люди несли мертвых голубей.

Когда определенные маски ассоциировались с удерживанием мертвых ворон, даже если лица менялись на разные тела, птицы начинали связывать это лицо с смертью вороны. В рамках исследования, проведенного на более чем 100 участках в штате Вашингтон, было обнаружено, что вороны могли продолжать считать эту маску угрозой в течение шести недель, даже если позже не видели мертвой вороны в руках человека.

Это может показаться странным с точки зрения таксидермических исследований птиц, но оно может объяснить, почему вороны ведут себя так, как будто угроза всё ещё присутствует, хотя сама мертвая ворона может быть отсутствующей.

Смерть оказывает глубокое влияние на мозг ворон, как показали исследования изображений. Оказалось, что вид мертвой особи их вида стимулирует определенную часть мозга, которая отвечает за принятие сложных решений, а не инстинктивные реакции. Эти наблюдения указывают на то, что у ворон есть способность анализировать и оценивать события, возможно, не так, как у людей, но они обладают развитым умом. Похороны ворон, возможно, представляют собой их способ собираться и рассматривать события вокруг них, и, хотя мы не можем точно знать, что они думают, это свидетельствует о том, что у них есть сложные мыслительные процессы.

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Невероятный интеллект ВОРОН и их отношение к СМЕРТИ