Японские зоологи объяснили, почему обезьяны не могут говорить: проблема с контролем звуковых колебаний

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Обезьяны — это наши ближайшие родственники в животном мире, и с ними у людей есть много общего. Они обладают умственными способностями, быстро учатся и обладают развитым интеллектом. Однако, в отличие от нас, у них нет способности к говорению и пению. Это особенность, которая давно привлекает внимание ученых, которые пытаются понять, почему обезьяны лишены этой способности.

Фото: Openverse

Недавние исследования, проведенные японскими учеными, раскрывают, что голосовой аппарат обезьян гораздо сложнее, чем у людей. Голосовые связки обезьян содержат тонкие ленты перепонок, в отличие от нас. Это создает трудности в контроле за амплитудой и частотой звуковых колебаний у обезьян. По всей видимости, природа упростила голосовой аппарат людей, что способствовало развитию речи. В то время как у обезьян он остался в более сложной форме.

Исследователи из Принстонского университета и Университета Вены предполагают, что обезьяны вполне способны создавать звуки, похожие на человеческую речь, и даже объединять их в слова. Они обнаружили это, анализируя рентгеновские снимки горла макак. Путем специального программного моделирования они смогли воссоздать звуки, которые могли бы производиться голосовым аппаратом обезьян. Например, фраза "Выйдешь за меня замуж?" звучала бы довольно грубо и хрипло, но все же узнаваемо, если бы ее произнесла обезьяна.

Генетики отметили ген FOXP2, связанный с способностью к речи у людей. У обезьян также есть аналогичный ген, но с некоторыми различиями. Ученые предполагают, что эти небольшие различия могут быть ответственными за отсутствие способности говорить у обезьян. Возможно, как сообщает издание "Русская семёрка", мутация в гене FOXP2 также повлияла на развитие мозга обезьян, лишив их способности к разговорной речи.

Таким образом, обезьяны имеют потенциал для производства звуков и даже для образования слов, но анатомические особенности и генетические различия могут быть причиной их отсутствия голосовой коммуникации. Впрочем, примеры обучения приматов языку жестов показывают, что они способны активно общаться на других уровнях.

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Роберт Сапольски — Обезьяны и язык жестов [отрывок из лекции #23]