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Олег Володин

Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ

3:38
Наука » Технологии

Руководство Роскомнадзора вознамерилось изучить iPhone и iPad для обеспечения бесперебойного функционирования интернета в России. Для этого комитет закупил определённое количество гаджетов, что послужило поводом для некоторого ажиотажа в соцсетях.

Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ
Фото: Личный архив Александра Шторма

Стало известно, что Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) при этом ведомстве позже планирует изучать смартфоны других производителей.

На очереди стоят китайские модели:

  • Xiaomi,
  • Huawei,
  • корейский Samsung.

"Это необходимо для обеспечения безопасного доступа к российским цифровым сервисам", — заявили в ведомстве.

В соцсетях обсуждают, что "идея о суверенном интернете в России обретает реальные очертания".

"Пока всё это было на уровне разговоров как мера противостояния Западу — никто всерьёз такой вариант не рассматривал. Но постепенно эта идея стала реальностью — не так давно сотрудникам ЦИК, минспорта и некоторых других государственных структур запретили пользоваться iPhone на работе. Об ограничении личного пользования речи пока не шло", — отмечают эксперты.

При этом депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит.

Правда любящие хайп на такой горячей теме журналисты и блогеры пишут, что рано или поздно "дело к этому придёт" — не зря же речь идёт о "тестировании особенностей работы техники в условиях суверенного интернета".

На самом деле правда заключается в том, что со шпионским ПО и с "прозрачностью" гаджетов для слежки из тех же США у Apple есть проблемы — и не сказать, что надуманные.

По данным ФСБ России, не так давно имела место разведывательная акция США через программу-вирус на iPhone. Заражению подверглись несколько тысяч смартфонов — естественно, связанных с госслужбой и теми, кто работает с важными данными.

Впрочем ведомство дало россиянам официальный ответ. "Нет", — ответили в пресс-службе РКН на вопрос о том, возможен ли запрет техники Apple в России после проведения исследований.

"Я могу назвать вам точное время, когда в России будет заблокирована техника Apple", — сообщил Pravda.Ru эксперт по разведке Георгий Рипер.

По его мнению, такое время наступит в двух случаях.

  1. "Это будет день, когда корпорация решит выключить все свои гаджеты, потеряв не только гигантский российский (пусть теперь и теневой) рынок, но и возможность для ЦРУ, АНБ, ФБР следить за "модниками" из гос- и других важных контор, прослушивать их, читать их переписки в любых, даже самых якобы "секретных" мессенджерах", — считает разведчик.
  2. "Второй вариант. Когда в России появятся свои или, скорее всего, китайские или корейские смартфоны с абсолютно проверенным железом, своей или их операционной системой, проверенной на "дыры" для слежки и взлома. И когда они будут настолько же премиальными, "модными" и раскрученными, как предмет зависти, роскоши и удобства, как флагманы iPhone", — назвал он ещё один вариант.

Разведчик также добавил, что в Китае "вы не увидите топ-менеджера частной компании или корпорации, госслужащего или военного с новым iPhone, зато с самой навороченной "прозрачной раскладушкой" последней модели или местным флагманом ценой в зарплату (который и снимает лучше, и работает быстрее айфона) — будете видеть постоянно".

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы александр хинштейн
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