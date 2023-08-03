Руководство Роскомнадзора вознамерилось изучить iPhone и iPad для обеспечения бесперебойного функционирования интернета в России. Для этого комитет закупил определённое количество гаджетов, что послужило поводом для некоторого ажиотажа в соцсетях.
Стало известно, что Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) при этом ведомстве позже планирует изучать смартфоны других производителей.
На очереди стоят китайские модели:
"Это необходимо для обеспечения безопасного доступа к российским цифровым сервисам", — заявили в ведомстве.
В соцсетях обсуждают, что "идея о суверенном интернете в России обретает реальные очертания".
"Пока всё это было на уровне разговоров как мера противостояния Западу — никто всерьёз такой вариант не рассматривал. Но постепенно эта идея стала реальностью — не так давно сотрудникам ЦИК, минспорта и некоторых других государственных структур запретили пользоваться iPhone на работе. Об ограничении личного пользования речи пока не шло", — отмечают эксперты.
При этом депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит.
Правда любящие хайп на такой горячей теме журналисты и блогеры пишут, что рано или поздно "дело к этому придёт" — не зря же речь идёт о "тестировании особенностей работы техники в условиях суверенного интернета".
На самом деле правда заключается в том, что со шпионским ПО и с "прозрачностью" гаджетов для слежки из тех же США у Apple есть проблемы — и не сказать, что надуманные.
По данным ФСБ России, не так давно имела место разведывательная акция США через программу-вирус на iPhone. Заражению подверглись несколько тысяч смартфонов — естественно, связанных с госслужбой и теми, кто работает с важными данными.
Впрочем ведомство дало россиянам официальный ответ. "Нет", — ответили в пресс-службе РКН на вопрос о том, возможен ли запрет техники Apple в России после проведения исследований.
"Я могу назвать вам точное время, когда в России будет заблокирована техника Apple", — сообщил Pravda.Ru эксперт по разведке Георгий Рипер.
По его мнению, такое время наступит в двух случаях.
Разведчик также добавил, что в Китае "вы не увидите топ-менеджера частной компании или корпорации, госслужащего или военного с новым iPhone, зато с самой навороченной "прозрачной раскладушкой" последней модели или местным флагманом ценой в зарплату (который и снимает лучше, и работает быстрее айфона) — будете видеть постоянно".
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