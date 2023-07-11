Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств

9:24 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

На 15 августа запланирован новый пилотируемый полёт к МКС на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX. Готовящийся запуск должен стать знаковым событием в истории космических исследований — и не только как четвёртый старт в рамках российско-американской программы перекрёстных полётов, но и как первая миссия на Crew Dragon, объединяющая представителей четырёх космических агентств планеты: NASA, Европейского космического агентства (ESA), Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Роскосмоса.

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В экипаж корабля с собственным названием Endurance (в переводе — "Стойкость") вошли: астронавт NASA Жасмин Могбели (командир), астронавт ESA Андреас Могенсен (пилот), астронавт JAXA Сатоси Фурукава (специалист миссии) и космонавт Роскосмоса Константин Борисов, включённый в миссию Crew-7 по программе перекрёстных полётов России и США — также в должности специалиста.

Прибыв на борт Международной космической станции, четверо исследователей присоединятся к коллегам в рамках миссий МКС-69 и МКС-70 и, согласно планам, проведут на орбите примерно полгода. Готовящийся полёт должен стать первым в жизни для двух членов экипажа: американки Жасмин Могбели, принятой в астронавты в 2017 г., и россиянина Константина Борисова, вступившего в ряды Роскосмоса в 2020 г.

Для датчанина Андреаса Могенсена Crew-7 будет первым долговременным путешествием на орбиту: ранее он работал на МКС как инженер в течение 10-дневной миссии в 2015 г. Самый опытный член экипажа — Сатоси Фурукава, на счету которого 165 суток на МКС в должности инженера. Не "в новинку" свидание с космосом и для самого корабля: этот "Дракон" уже доставлял на МКС экипажи двух миссий: Crew-3 и Crew-5.

Слева направо: Константин Борисов, Андреас Могенсен, Жасмин Могбели, Сатоси Фурукава

Как готовились к полёту

Орбитальную "дружбу народов" символизирует эмблема экипажа Crew-7, изображающая дракона (отсылка к названию корабля), заботливо обвивающего Землю хвостом, окрашенным в цвета флагов родных стран четырёх космических исследователей.

В ходе подготовки к полёту команде Crew-7 довелось побывать и в США, и в России. К деятельности в американском сегменте МКС специалисты готовились в Космическом центре им. Линдона Джонсона в Хьюстоне, к полёту на Crew Dragon — в центре SpaceX в Лос-Анджелесе, с российским сегментом станции знакомились в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звёздном городке. Отрабатывали специалисты и порядок действий при внештатных ситуациях на МКС: пожаре, разгерметизации, выбросе опасных веществ.

Наш космонавт о предстоящем полёте

Мыслями о предстоящем полёте поделился с аудиторией космонавт Константин Борисов.

"Это букет невероятных эмоций. <…> Как ребёнок, который впервые едет на море, не знает, что это такое, но очень хочет. А ещё ощущение реализации", — сообщил космонавт "Ведомостям".

Константин Сергеевич отметил, что ему особенно не терпится испытать ощущение невесомости и увидеть с орбиты родную планету, а также увидеться с коллегами, которых экипаж Crew-7 должен сменить.

"Любопытны и долгосрочные ощущения: как поведёт себя организм, как буду чувствовать себя <…>, как раскроется групповая динамика с коллегами, с которыми буду жить и работать в замкнутом пространстве, как буду справляться с работой", — добавил космонавт.

Впрочем, с "групповой динамикой" у экипажа Crew-7 уже сейчас всё на уровне: как рассказал Константин Борисов в своём блоге в социальной сети "ВКонтакте", многонациональная команда успела хорошо сработаться в ходе подготовки на Земле.

"В маленькой группе из 4 человек формируется свой язык, свои шутки, которые понятны только нам. Какие-то вещи понимаем без слов — по еле заметному кивку, жесту <…> или действию в ответ на знакомый сигнал.

Команда превращается в единый отлаженный механизм — любопытнейшее явление", — поделился наблюдениями Борисов, отметив огромный энтузиазм всего экипажа.

Цели и задачи миссии

Миссия Crew-7 — значимое событие в жизни Международной космической станции. Прилёт новой команды на смену коллегам позволит вернуться на Землю трём специалистам, которые задержались на станции на несколько месяцев дольше запланированного срока из-за поломки корабля "Союз МС-22": россиянам Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину и американцу Франсиско Рубио. Также экипажу Crew-7 предстоит принимать на МКС необычных гостей: на начало 2024 г. запланирован прилёт на станцию космических туристов в рамках миссии Axiom 3 (Ax-3).

Наравне с укреплением международного сотрудничества отмечается большой вклад предстоящего космического полёта в науку. Среди планируемых направлений, которые должны охватить специалисты в ходе работы, — изучение влияния невесомости на человеческий организм, разработка новых технологий жизнеобеспечения в космосе, исследование космической среды и совершенствование научного оборудования.

Как сообщил в своём блоге Константин Борисов, одних только экспериментов в области медицины и биологии в рамках работы экипажа запланировано несколько десятков! И участие в их выполнении будет прямой обязанностью российского космонавта как специалиста миссии.

Один из интереснейших экспериментов, который будет поставлен в ходе работы Crew-7 на МКС, — попытка вырастить в условиях невесомости птенцов японского перепела. Ответственность за выполнение необычного испытания ложится как раз на Константина Борисова. Для опыта на станцию планируется отправить 48 яиц, которые будут размещены в космическом мини-инкубаторе, состоящем из обычной камеры для выращивания птенцов и центрифуги, создающей в ёмкости гравитацию, близкую к земной.

Космонавту предстоит с максимальной осторожностью регулярно перекладывать и фиксировать яйца в инкубаторе в течение двух недель. После яйца вернутся на Землю, где учёные подробно изучат влияние на развитие эмбрионов космических условий и попытаются ответить на вопрос, что более губительно влияет на развитие живого существа на орбите: невесомость или всё-таки космическая радиация?

Результаты эксперимента пригодятся как специалистам ближайших миссий на МКС, которых точно порадует возможность вместе с зеленью разводить на орбите птиц, несущих богатые белком яйца, так и будущим колонизаторам космического пространства.

"Пионеры"-экстремалы

Стоит отметить, что даже у "пионеров" текущего полёта — Жасмин Могбели и Константина Борисова — за плечами серьёзный и неординарный опыт, который способен оказать им большую услугу в ходе космических полётов. Госпожа Могбели — пилот морской пехоты США, совершившая более 150 боевых вылетов, в том числе и в зонах военных конфликтов: сложно представить, к каким физическим и психологическим нагрузкам подготовлен данный специалист.

Константин Сергеевич — опытный фридайвер, обладающий большим багажом знаний о работе человеческого организма и владеющий техниками экономии сил при перемещении под водой (условия в которой весьма напоминают невесомость), лёгкой ориентации в пространстве и сохранения спокойствия в стрессовой обстановке. Такие полезные навыки — однозначный бонус для любого человека, избравшего своим путём изучение космического пространства.

"Из всех членов экипажа именно я эксперт в том, как, например, почувствовать высокий уровень углекислого газа, если что-то пойдёт не так. При каком уровне давления кислорода нам нужно будет перейти на кислородные маски или как задержать дыхание, чтобы пролететь через задымлённый модуль", — поделился с "Ведомостями" Борисов.

Кстати, с собой в полёт вместе с личными вещами российский космонавт планирует взять флаг клуба фридайвинга и плавания Aqualibrium, который основал вместе с коллегой Ириной Зеленковой в 2010 г.

"Возвращаясь к обратному отсчёту: что я чувствую? Впервые ощущаю, что полёт скоро. И это не только у меня — коллеги по экипажу говорят то же самое <…> Приятное волнение не отпускает", — поделился в блоге ощущениями перед готовящимся стартом российский космонавт.

С нетерпением ждём запуска новой космической миссии и желаем всем членам экипажа Crew-7 лёгкого полёта и успешного осуществления поставленных задач!

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