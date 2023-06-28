Кофе с молоком защищает организм от инфекций

5:20 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Человек

О пользе и вреде кофе ходят легенды. Впрочем, ни первое, ни второе не способно остановить "кофеманов" всей Земли в их любви к бодрящему напитку. И сегодня бизнесменов и "трудоголиков" может обрадовать прекрасная новость: кофе с молоком с большой вероятностью не только не вреден, но и крайне полезен для здоровья.

Фото: Pravda.Ru

Употребление в разумных количествах тонизирующего напитка, "побеленного" молоком, способно значительно усилить противовоспалительный эффект, который оказывает кофе на организм.

Польза кофе с научной точки зрения

Воспаления — проблема для человека частая и многообразная. Они возникают из-за борьбы организма с болезнями. Из-за них же болят мышцы и сухожилия, если сделал слишком много подходов на тренировке. И в них же кроется причина неприятных симптомов различных заболеваний — например, ревматоидного артрита.

Впрочем, природа никогда не даёт проблему без решения. С воспалением нам помогают справляться полифенолы — вещества-антиоксиданты, которые содержатся в растениях, фруктах и овощах.

Полифенолы подавляют процессы, приводящие к разрушению и воспалению клеток, — поэтому считаются полезными веществами, предотвращающими развитие некоторых заболеваний и замедляющими изнашивание организма.

Благодаря "консервирующему" эффекту эту группу веществ также можно встретить в пищевой промышленности, где полифенолы добавляются в продукты для замедления процесса порчи еды.

Кофе — ценный источник этой группы антиоксидантов.

К полифенолам относятся такие компоненты кофе, как кофейная и хлорогеновая кислоты.

Ранее бытовало мнение о том, что смешение бодрящего напитка с молоком уничтожает противовоспалительный эффект кофе, так как основной молочный белок — казеин — в результате химической реакции связывает кофейные полифенолы, не давая им проникать в клетки и реализовывать свою функцию.

Но учёные из Университета Копенгагена (Дания), исследовав свойства кофейных полифенолов и их взаимодействие с молочным белком, пришли к прямо противоположному выводу, который был опубликован в издании Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Оказалось, что добавление молока в кофе не только не вредит полезным свойствам напитка, но и усиливает их вдвое!

Пока эксперименты ставились на иммунных клетках, в которых было искусственно вызвано воспаление. Затем первой группе пострадавших клеток в качестве "лекарства" предлагались чистые полифенолы. Вторая же группа клеток "лечилась" пресловутым "кофе с молоком": полифенолами, вступившими в реакцию с составными частями молекул белков — аминокислотами.

В результате именно группа клеток, угощавшаяся "кофе с молоком", в два раза эффективнее справилась с воспалением в сравнении с клетками, которые "лечились" полифенолами без примесей, — что сопоставимо с употреблением чёрного кофе.

Смешать полифенолы с аминокислотами в искусственных условиях — это, конечно, хорошо. Но будет ли такая же реакция проходить в обычной чашке утреннего кофе с молоком? На этот вопрос учёные также уверенно ответили: будет. Причём, как отметила лидер исследования профессор Марианна Ниссен Лунд, реакция кофейных полифенолов с молочными белками протекает, как и иные подобные реакции, очень быстро — и потому практически неизбежно.

Тем, кто не любит кофе

Могут не расстраиваться и те, кто на дух не переносят кофе (да и "кофеманам" неплохо было бы помнить, что кофе с молоком — напиток весьма калорийный). Специалисты полагают, что аналогичная "прокачка" полифенолов аминокислотами с большой вероятностью происходит в других блюдах, где пища, содержащая полифенол, сочетается с белком: например, в мясе с овощами и смузи из фруктов либо овощей с молоком или йогуртом.

Схожая реакция может протекать и в чае с молоком, так как чай наравне с кофе содержит полифенолы.

С испытаний "в пробирке" учёные планируют переключиться на эксперименты по воздействию "продвинутых" полифенолов на животных. Затем, скорее всего, настанет очередь людей — здесь всё зависит от финансирования испытаний.

Воспользовавшись полученной информацией, специалисты также планируют разработать наиболее продуктивный способ заключения полифенолов в белковые структуры, чтобы полезные вещества полноценно усваивались организмом и давали эффективный противовоспалительный эффект. Это можно было бы учесть при изготовлении еды, сочетая необходимые продукты в нужных пропорциях.

"Надо есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть", — мысль, высказанная пару тысяч лет назад философом Сократом, в современном мире обретает новые смыслы.

Сейчас, когда польза для организма тех или иных сочетаний продуктов рассматривается учёными на молекулярном уровне, самое время и нам посмотреть на свой рацион с научной точки зрения и сделать его максимально продуманным и сбалансированным.

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