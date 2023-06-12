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Олег Логинов

Нью-Йорк тонет из-за слишком большого веса зданий

2:39
Наука

Недавнее исследование показало, что Нью-Йорк столкнулся с насущной проблемой, вызванной огромным весом его высотных сооружений, что приводит к постепенному опусканию. Исследование, опубликованное в научном журнале "Будущее Земли", было проведено группой ученых из Новой Англии, которые изучали влияние повышения уровня моря на прибрежные города. Их выводы показывают, что "понижательное давление, оказываемое построенной средой" в Нью-Йорке, заставляет город опускаться со скоростью до 2 миллиметров в год, что превосходит скорость опускания, наблюдаемую во многих других городах.

Нью-Йорк тонет из-за слишком большого веса зданий
Фото: tamil.samayam. com/latest-news/state-news/nasas-new-tool-predicts-which-city-will-flood-first-due-to-global-warming/articleshow/61675052.cms

Сам вес зданий, составляющий в общей сложности 450 млн тонн, представляет значительный риск для Нью-Йорка с точки зрения повышения уровня моря. Сочетание опускания города и повышения уровня моря усиливает вероятность будущих наводнений, как утверждают исследователи.

Для оценки потенциальных рисков, с которыми сталкивается Нью-Йорк, ученые проанализировали спутниковые данные, чтобы определить кумулятивную нагрузку, накопленную городом с течением времени, а также скорость его оседания (технический термин, означающий постепенное опускание земли). Эта комплексная оценка охватывает более длительный период, чем предыдущие измерения скорости оседания. Хотя некоторое оседание может происходить из-за наличия искусственного наполнителя или мягких отложений, в исследовании подчеркивается существенная роль веса зданий.

В исследовании поясняется:

"Накопление давления, оказываемого большими зданиями, способствует проседанию не только за счет первичного оседания, вызванного сжатием почвы и уменьшением пустотного пространства, но и за счет потенциального вторичного оседания, вызванного тем, что слои, богатые глиной, подвергаются постоянной ползучести".

Примечательно, что глина в регионе известна своей склонностью к текучести под воздействием огромного давления, оказываемого тяжелыми конструкциями.

Особое беспокойство исследователей вызывает возможность постоянного и долгосрочного вторичного оседания в густонаселенных районах вблизи береговой линии. Поскольку в ближайшие десятилетия прогнозируется непропорциональный рост городских центров по всему миру по сравнению с сельскими регионами, концентрация веса в определенных местах будет возрастать. Это возрастающее бремя может стать непосильным в условиях повышения уровня моря.

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Город провалится? Нью-Йорк уходит под землю под весом небоскребов
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша нью-йорк
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