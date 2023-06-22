Артём Оганов: "Учёный — это тот, кто ставит задачи"

5:19 Your browser does not support the audio element. Наука Чаепития в Академии

Правда ли, что поставить задачу важнее, чем её решить, можно ли предсказать свойства и формулы пока ещё не открытых веществ, а также в чём суть открытия, принёсшего славу самому Оганову, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой Артём Оганов, российский кристаллограф, химик, профессор РАН, действительный член Европейской академии наук.

Фото: https://promdevelop.com/

— Артём, как в науке происходит открытие? Большая группа учёных десятилетиями над ним работает или это — миг озарения?

— Во-первых, очень важно заботиться о молодых учёных. Потому что потом шанс может быть упущен. Большая часть великих открытий делается в довольно молодом возрасте.

Бывают примеры великих открытий, которые делаются легко и быстро, казалось бы. А бывают примеры открытий, к которым люди идут многие годы через кропотливый труд, множество ошибок и прозрений, через кровь, слёзы и пот. Но на самом деле даже те открытия, которые делаются как будто быстро и легко, не являются быстрыми и лёгкими. Ведь чтобы воспитать учёного, требуется много лет. Мы учимся:

11 лет в школе,

5-6 лет в университете,

3-4 года в аспирантуре.

Потом нарабатываем опыт научной работы. И после этих десятилетий подготовки может прийти в голову счастливая идея. Но она не приходит сама по себе. Каждая счастливая идея имеет свою предысторию. К ней нужно быть готовым.

— У тебя в руках может быть бесценный материал, но ты не сможешь его понять, проанализировать. И у тебя могут быть крохи информации, но ты поймёшь, насколько она важна и что с ней делать.

— Да, таких примеров полно. Например, одно из самых парадоксальных и великих открытий в моей науке кристаллографии сделал в 1982 году израильтянин Дан Шехтман. Он открыл новое состояние вещества — квазикристаллическое. Это было настолько неожиданно, что его открытие восприняли в штыки. Он десять лет боролся за свою правоту, получил Нобелевскую премию.

Интересно, что эти же квазикристаллы были обнаружены учёными в Голландии и во Львове, в тогдашнем Советском Союзе. Но они не захотели разбираться в этих странных вещах и задвинули всё это в дальний ящик. Сейчас, наверное, жалеют.

Кстати, один из рецензентов, анализирующий статью Дана Шехтмана до публикации, решил себе присвоить это открытие. И потом был долгий спор. Такого рода историй достаточно много. Бывает, что просто пришло время и идея сама висит в воздухе. И к ней приходят параллельно и независимо разные учёные.

— Вы с помощью компьютерных программ теоретически можете предсказать свойства ещё не открытых элементов?

— Мы опираемся на законы физики и с помощью алгоритма, который я придумал, предсказываем новые вещества, которых ещё никто не видел. Мы можем предсказать, какая будет кристаллическая структура, то есть как атомы тех или иных сортов уложатся в пространстве, например, при высокой температуре или высоком давлении. Мы можем сказать, в каком соотношении они это сделают, будет ли устойчивым соединение, и если да, то при каких условиях.

Например, моим методом китайские учёные предсказали соединение со странной химической формулой — H 3 S. Обычный сероводород имеет формулу H 2 S. Они сказали, что H 2 S неустойчив под давлением, а устойчивым будет H 3 S, и это вещество будет рекордно высокотемпературным сверхпроводником, то есть будет проводить электрический ток без сопротивления — вплоть до высоких температур.

Годом позже это вещество было создано. И действительно, это рекордно высокотемпературный сверхпроводник.

Но надо различать, что Менделеев открыл закон, а мы опираемся на уже известные законы квантовой механики и термодинамики, добавив туда свой вычислительный алгоритм. То есть я закона не открыл. Я создал алгоритм, который, используя эти законы, позволяет предсказывать вещества, до сих пор неизвестные.

— Вы поняли, что H 3 S будет очень полезным суперпроводником. Как вы понимаете, где и для чего надо искать? Или это всегда коммерческие запросы для промышленности?

— А вот для этого как раз мы и учимся всю жизнь, чтобы понимать, где интересные задачи, куда идти. Я с детских лет слышал фразу, что "учёный — это тот, кто ставит задачи". Поставить задачу даже важнее, чем её решить. Есть люди, которые великолепно решают кем-то поставленные задачи.

Школьные "олимпиадники" изумительно решают сложнейшие задачи. Но мало кто из них становятся сильными учёными. Потому что эти ребята умеют решать задачи, но не умеют ставить. А в жизни так не бывает. В жизни каждый человек вначале ставит задачу, а потом решает.